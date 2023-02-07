Ни часом позже! Во сколько и что нужно есть, чтобы похудеть — изучаем популярный принцип питания по биоритмам

Замечали, утром есть как будто не хочется, а к вечеру нападает дикий жор. В ход идут тортики, салаты и бутербод с колбасой к чаю. В это время в голове вертится всего одна мысль — я же не ел на завтрак, получается, сейчас могу позволить себе больше. На самом деле вы попали в ловушку биоритмов — редакция Psychologies.ru и эксперты Городских порталов изучили эту теорию.
Редакция напоминает, что перед внедрением любой диеты или принципов питания необходимо проконсультироваться с врачом и исключить возможные противопоказания.
Шведцарский нутриционист Филипп Гамондес считает, что питание с учетом биоритмов может уберечь не только от лишнего веса, но и от многих проблем со здоровьем. Радует, что это не диета в классическом понимании, а, скорее, подход к питанию. Для каждого приема пищи есть свои продукты, которые именно в это время принесут максимум пользы.
Филипп Гамондес — нутриционист, специалист по китайской медицине, сотрудник центра натуропатии The Leukerbad Clinic в Лейкербаде.
Биологические ритмы (биоритмы) — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений. Они свойственны живой материи на всех уровнях ее организации — от молекулярных и субклеточных до биосферы. Являются фундаментальным процессом в живой природе.
«Жирный» завтрак
Завтрак еще называют главной едой дня. Но всем почему-то кажется, что именно утром можно позволить себе максимум углеводов — это не совсем так. На завтрак лучше отдать предпочтение жирам — как растительным, например авокадо и растительным маслам, так и животным, например яйцам и бекону. По теории питания по биоритмам, когда мы получаем жиры между 6 и 8 утра, это благотворно сказывается на работе всего организма.
В начале дня полезно съесть, например, три сырых перепелиных яйца с оливковым маслом, лимоном и имбирем, цельнозерновой хлеб с топленым маслом и стакан кефира. После такого завтрака до 12 часов нужно ничего не есть.
Белковый обед
По теории Филиппа Гамондеса, обедать нужно в промежутке между 12 и 14 часами. В это время организму необходим животный протеин. Эксперт говорит, что хороший выбор — красное мясо. Но важно соблюдать два условия: во-первых, мясо нельзя есть с углеводами и крахмалом, то есть с картошкой или макаронами. Лучшее дополнение к мясу — салат и зеленые овощи. А во-вторых, готовить его нужно быстро и при температуре не более 120 градусов.
На полдник — сладкое
Совсем отказываться от сладкого ради похудения необязательно. Вспомните, как мама давала вам около 4–5 часов вечера печенье и сладкое молоко, чтобы вы «дотянули» до ужина. Это было очень верно. Потому что через три часа сахар трансформируется в «гормон счастья» серотонин, который поможет легко и спокойно уснуть. Если вы хотите совсем исключить промышленный сахар из рациона, ешьте на полдник сладкий фрукт или ягоды. Такой легкий перекус поможет вам меньше съесть на ужин.
Легкий ужин
Последний прием пищи в 7–8 вечера может состоять из жирной рыбы, белого мяса или морепродуктов. Обязательно добавить овощи, но не сырые, а приготовленные. Запивать ужин нужно теплым чаем. А вот холодную воду вечером пить нельзя, она тормозит метаболизм.
Недавно мы писали, какие продукты помогут разогнать метаболизм. Например, абрикосы полезны как в свежем, так и в сушеном виде, они содержат железо, магний, калий и клетчатку — эти элементы важны для обмена веществ, а авокадо — источник полезных жиров, белков, антиоксидантов, витамина Е, магния.
Быстро не значит качественно
Нужно отметить, что среди специалистов также существует мнение, что диеты, которые имеют название, чаще всего не работают или даже вредят. Эндокринолог и диетолог Ирина Татарникова говорит, что снижение веса должно быть постепенным, а кардинальное гипокалорийное питание само по себе ведет к срывам и может даже вызвать депрессию. Дело в том, что человек начинает ругать себя за слабость, а на самом деле просто его питание было несбалансированным.
— Тут в ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но потом будет срыв — и вес вернется с лихвой, — говорит эксперт.
Также диетолог уточняет, что для большинства людей большие паузы между основными приемами пищи, например пропуск завтрака, будут вести к перееданию за ужином.
— Не пытайтесь похудеть — вообще нужно забыть это словосочетание, потому что пытаться — от слова «пытка», а худеть — от слова «худо». Говоря такое, мы не настраиваем себя на позитивное снижение веса, — заключает диетолог. Ирина советует думать о том, что, ограничивая себя без фанатизма, мы в первую очередь делаем себя здоровее. Специально для редакции она назвала 10 популярных привычек, которые мешают худеть.
Другое мнение
Диетолог Олеся Лымарь объясняет, что есть можно в любое время суток, и даже ночью, главное — отдавать себе в этом отчет. Основное правило употребления пищи в вечернее и ночное время суток — уложиться в вашу суточную норму калорий, ее можно легко определить по формуле, просто вбейте запрос в поисковик и посчитайте.
— Зная суточное значение калорий, вы выстроите рацион на день. Помните о том, что должен быть баланс БЖУ (усредненная формула соотношения белков, жиров, углеводов: белки —
В вашем рационе могут быть абсолютно любые продукты: гречка, курица, овсянка, творог, макароны, хлеб, молочная шоколадка с начинкой, бутерброд или бургер — всё это можно вписать в свою суточную норму и есть в любое время дня.
— Если вам комфортно есть два раза в день большими порциями — пожалуйста (модное сегодня интервальное голодание), если вашему организму легче получать еду 5–7 раз в день маленькими порциями, то придерживайтесь такой системы питания, строгих правил нет, всё индивидуально. Исследования показывают, что в обоих случаях потеря веса будет одинаковой, — объясняет диетолог.
Миф о волшебном сельдерее — действительно миф, даже им можно увлечься и перебрать. Сельдерей полезен, ешьте его, если хотите, чтобы съеденное оставалось незамеченным, но получите ли вы удовольствие от такой еды — большой вопрос. Вспомните, а лучше записывайте, что вы ели в течение дня: вдруг еще осталось место для кусочка пиццы или пары роллов.
И на ночь можно?
— Чувство голода просыпается к ночи из-за того, что дома мы ощущаем замедление, — дела сделаны, работа окончена, суета отходит на второй план, хочется отдохнуть и расслабиться. Нам становится скучно, мы начинаем думать о том, чем себя занять, а дома есть холодильник и еда, всё просто. Важно понимать разницу между голодом и аппетитом — если у вас урчит в животе, поешьте, не морите себя голодом, — говорит Олеся Лымарь.
Диетолог рекомендует без фанатизма следовать правилу «есть можно всё и в любое время суток» — и напоминает, что съедать на завтрак, обед и ужин по бургеру — плохая идея. Возможно, по количеству калорий в сутки вы уложитесь, но желудку будет плохо от такого приема пищи: нужны полезные вещества, витамины и минералы, питание должно быть разнообразным — так мы будем получать все необходимые нутриенты. Например, рыбу нужно есть 2–3 раза в неделю.
— Правила приема пищи перед сном просты: если вы чувствуете возбудимость от какой-то определенной еды — ограничьте ее, если чувство голода мешает вам уснуть — поешьте, но контролируйте съеденное. Так, ночной бутерброд вы можете посчитать уже в следующий день или отдать себе отчет в том, что вы превысили норму и это не страшно, учитесь реагировать спокойно. Я, например, ночью, если хочу есть, съедаю диетический слайс и не вижу в этом ничего плохого, — говорит Олеся Лымарь.
Сова или жаворонок: фитнес по режиму
Биоритмы — штука важная и необходимая, особенно когда нужно запланировать какую-то работу. Однако не все учитывают свои суточные ритмы, когда планируют другие виды деятельности, например, активный отдых. Или занятия спортом. Рассмотрим, как планировать занятия фитнесом разным типам людей.
Чтобы понять, как планировать тренировки, нужно не только рассмотреть расписание вечерних мероприятий, но и ответить себе на два вопроса: когда вы чувствуете себя лучше всего и готовы свернуть горы, а когда нет сил, чтобы подняться с дивана. Насилие над собой, особенно когда дело касается фитнеса, совершенно неуместно — вы быстро всё занятие сведете на нет.
Исследования показали, что у большинства людей в течение суток наступают два пика работоспособности: с 8 до 12 часов дня и с 17 до 19 часов. И напротив — с 13 до 15 часов организм хочет свернуться калачиком. Но индивидуальные особенности также никто не отменял.
Если вы сова и чувствуете себя полноценной личностью только к вечеру, заниматься фитнесом после работы легче, чем «не-совам»: полтора часа нагрузки после трудового дня вам не помешают и помогут лучше чувствовать себя утром.
Если вы сильно устаете на работе и на активные тренировки не хватает сил, ограничьтесь несколькими силовыми упражнениями или йогой, а интенсивные нагрузки или кардиотренировки перенесите на выходные, когда будет достаточно времени для отдыха.
Для жаворонков лучшее достижение — переделать все дела с утра, к вечеру накапливаются утомление и сонливость. Кроме того, утром наиболее активен обмен веществ, потому и худеть полезнее на тренировках по утрам. В идеале — посещать клуб по утрам, хотя не всем такое удается. На вечер активные тренировки лучше не планировать — могут возникнуть проблемы с засыпанием.
Так называемые голуби — люди, которые легко приспосабливаются к любым условиям, — могут заниматься в любое время, но нужно учитывать такой момент: этому типу обязательно требуется отдых для восстановления сил в середине дня, поэтому на обеденный период активность лучше не планировать.
А спать когда?
Как считает сомнолог Роман Бузунов, если человек поздно ложится спать или встает, это, как правило, не несет вреда его здоровью. Тем более для сов, для которых поздний отбой и подъем наиболее комфортны, рассказывает «Доктор Питер». Чтобы такой распорядок был безопасным для самочувствия, важно соблюдать два условия: придерживаться постоянного режима сна и высыпать свою норму, которая для каждого человека индивидуальна. По словам специалиста, можно даже ночью не спать и ложиться только под утро — организм подстроится.
Роман Бузунов — врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, профессор, заслуженный врач РФ,
— Если вы соблюдаете режим и нормальную продолжительность сна, ничего страшного нет. И не принципиально, ложитесь ли вы до 12 ночи или после. Это вообще распространенный миф, который поддерживают даже многие врачи: якобы сон до полуночи полезен, потому что начинают вырабатываться гормоны, которые после 12 не продуцируются. Если человек соблюдает режим, но ложится в час ночи, а до этого находится в искусственно освещенном помещении, организм будет понимать, что ночь наступает в час ночи, — рассказал врач в своем телеграм-канале.
Последователям теории о нарушении выработки гормонов при позднем отходе ко сну специалист напомнил, что при переезде в другие часовые пояса организм, как и продукция гормонов, через 7–10 дней подстраиваются под новое расписание.
— Мы вполне можем жить в Москве, но по времени Лондона — фактически на 2 часа позже ложиться и на 2 часа позже вставать. Я знаю несколько человек, которые работали с биржами Гонконга: они ложатся в 7 часов вечера, закрывают блэкаут-шторы, и мозг думает, что это ночь. А в 2 часа ночи у них срабатывает светобудильник, имитирующий рассвет, — подавляет продукцию мелатонина (гормона сна), и мозг думает, что наступило утро. То есть с помощью режима сна и режима освещенности мы можем обмануть наш мозг. Таким образом можно ночью бодрствовать, находясь при ярком освещении, а утром — закрывать шторы, ложится спать. Важно именно соблюдать постоянный режим и должную продолжительность сна, вся продукция гормонов подстроится, — заключил Роман Бузунов.
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