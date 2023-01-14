Новосибирцы массово болеют «флуроной»: чем опасно заболевание и как его распознать

Сейчас новосибирцы рассказывают, что долго болеют чем-то похожим и на коронавирус, и на грипп одновременно, причем доходит и до пневмонии. Сочетание двух этих инфекций назвали «флуроной». Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, чем опасно такое заболевание, как его диагностировать и лечить.
Неофициальное название сочетания инфекций «флурона»: от английского flu — грипп и corona — коронавирус.
Что такое «флурона»
Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин объясняет, что случаи одновременного заболевания гриппом и коронавирусом — так называемой «флуроной» — регистрировались в России и за рубежом еще в 2020 году, в самый активный период пандемии COVID-19. Но эта ситуация тогда не имела массового характера.
Он считает, что появление новой эпидемии, вызванной «флуроной», в 2023 году маловероятно, хотя есть эксперты, которые этого опасаются. Дело в том, что из-за противоэпидимеческих мер для предотвращения распространения ковида, в частности масок, случаев заболевания гриппом в последние два года было крайне мало, а в этом году они увеличиваются.
— По данным текущего года, «флурона» поражает детей до 6 лет, беременных, людей со сниженным иммунитетом (хронические больные) и старше 65 лет. Например, и в России, и в Израиле случаи одновременного заболевания гриппом и коронавирусом регистрировались именно у беременных женщин, — говорит Максим Маскин.
Как проявляется заболевание
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков уверен, что крайне сложно сказать, как заподозрить у себя грипп и ковид, потому что у последнего сейчас совершенно нет специфичной симптоматики — это, как правило, обычная респираторная инфекция. И он считает, что в текущей ситуации грипп будет более серьезным заболеванием, чем коронавирусная инфекция.
— Очень вероятно, если человек заболевает одновременно и тем, и тем, то превалировать будет симптоматика гриппа, то есть высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей той или иной степени — в «лучшем» случае трахеобронхит или пневмония. Симптомы ковида при этом отойдут на второй план и вряд ли, с точки зрения клинических симптомов, будут очевидны.
Максим Маскин замечает, что клиническая картина «флуроны» в острый период мало чем отличается от коронавируса или гриппа: у больных поднимается высокая температура, отмечается сильная слабость в совокупности с насморком, кашлем и болью в горле.
— Однако стоит отметить, что у большинства наблюдаемых пациентов было выявлено осложнение в виде пневмонии довольно тяжелого течения, плохо поддающейся стандартной терапии. Но зафиксированных случаев совсем немного и регистрируются они только у людей со сниженным иммунитетом, — уточняет эксперт.
Как диагностировать и лечить
Андрей Поздняков уточняет, что распознать у себя эти заболевания можно только с помощью тестирования: либо антигенные тесты, либо ПЦР — по-другому не получится.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Березовская акцентирует внимание на том, что установление точного диагноза важно, потому что при подтверждении заболевания гриппом, можно назначить специфическое лечение, направленное на прерывание размножения вируса в организме:
— Исходя из собственного опыта в декабре, анализ на новую коронавирусную инфекцию был у подавляющего большинства отрицательный, а из тех пациентов, кто сдал анализ в лаборатории на определение комплекса инфекций, выявлен грипп группы А. Следует отметить, что обращаются пациенты, непривитые от гриппа. Однажды встретился пациент, у которого была поставлена прививка от гриппа, однако он отмечал, что болел легче по сравнению с остальными непривитыми членами семьи. Хотя у него было сопутствующее заболевание в виде бронхита курильщика, что возможно и привело к более затяжному течению инфекции.
Терапевт Варвара Веретюк предупреждает, что, по мнению специалистов, профилактическое назначение антибиотиков с первых дней болезни в случае гриппа бесполезно и может только навредить:
— Если бактериальная инфекция присоединится, то антибиотик, который пациент принимал с самого начала болезни, будет уже неэффективен (а о том, почему запрещено принимать антибиотики при ковиде, мы писали здесь).
Специалист говорит, что в США все исследованные вирусы гриппа чувствительны к специфическим противовирусным препаратам от гриппа, утвержденным ВОЗ (осельтамивир, занамивир, балоксавир).
— Также можно сказать, что состав вакцин против гриппа на этот сезон в целом хорошо подошел для защиты от вирусов, которые преобладают сейчас. И это подтверждается реальной практикой — среди пациентов с более тяжелым течением гриппа преобладают непривитые. Поэтому лучший способ защититься от осложнений гриппа — это по-прежнему вакцинация. Также вакцинация против пневмококка людей из групп риска снижает риск присоединения бактериальной инфекции, — подчеркивает Варвара Веретюк.
Она добавляет, что если по какой-то причине человек не успел привиться от гриппа и заболел, то врач принимает решение о назначении специфического противовирусного препарата против гриппа, чтобы уменьшить риск тяжелого течения инфекции.
— Кстати, если человека в этой ситуации лечить, с точки зрения этиотропной (лечение причины заболевания) терапии, есть препараты, которые работают на оба заболевания — это «Фавипиравир» и «Монлупиравир», — отмечает Андрей Поздняков.
Чем все же отличаются грипп и ковид
Ольга Березовская напоминает, что свиной грипп — высокозаразная, остро протекающая болезнь, характеризующаяся внезапным началом, быстрым охватом большого количества людей, резко выраженной лихорадкой и поражением органов дыхания.
К основным симптомам относятся выраженная интоксикация организма, сухой надсадный кашель, часто присутствуют признаки желудочно-кишечного расстройства. Однако бывает и более мягкое течение заболевания, и тогда грипп можно спутать с другими ОРВИ или коронавирусной инфекцией.
— В декабре появились осложнения в виде пневмоний, что практически не наблюдалось в две последние волны коронавируса штамма омикрон. Пневмонию можно заподозрить, если появляется одышка при обычной нагрузке, при длительном лихорадочном состоянии (более 3–4-х дней). Важно вовремя обращаться к врачам, — советует Ольга Березовская.
Варвара Веретюк отмечает, что вирус гриппа приводит к повреждению слизистой дыхательных путей, как бы создавая уязвимые места для проникновения бактерий, и повреждает иммунные клетки в дыхательной системе:
— Если по первым двум годам пандемии было показано, что коронавирусная инфекция редко сопровождается бактериальными осложнениями (менее 5% случаев), то с гриппом история совсем иная: риск бактериальных осложнений, по разным данным, составляет от 11 до 35%. Чаще всего их вызывают пневмококк, гемофильная палочка и золотистый стафиллококк. Также грипп ухудшает течение хронических заболеваний: гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, хронических болезней легких.
По статистике НИИ гриппа, в России сейчас преобладает штамм A(H1N1)pdm09. А, по данным ВОЗ, в мире преобладают вирусы гриппа A(H3N2) — они вызывают более легкое течение болезни.
— Однако в США, где тоже преобладает грипп A(H3N2), за неделю было зарегистрировано 13 педиатрических смертей вследствие гриппа. Также более тяжелое течение болезни наблюдается, если она вызвана двойной инфекцией вирусами гриппа типа А и типа В, — замечает Варвара Веретюк.
По ее словам, если говорить о ковиде, то он чаще проявляется как инфекция верхних дыхательных путей либо вирусный бронхит, количество пациентов с вирусным поражением легких существенно меньше, чем в первые 2 года пандемии.
— Несмотря на данные о распространении более заразных вариантов коронавируса, пока нет данных об увеличении смертности, по данным ВОЗ она составляет 1% от числа заболевших, — подытоживает Варвара Веретюк.
Что будет с заболеваемостью в конце января-феврале
Максим Маскин напоминает, что ОРВИ и грипп — это сезонные заболевания, для которых характерно волнообразное течение. Поэтом если недавно было небольшое снижение, то скоро вероятен очередной подъем:
— Вероятно, что в некоторых российских городах возможно увеличение заболеваемости гриппом в середине и конце января, а в ряде других городов в конце января или начале февраля.
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