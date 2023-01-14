Новосибирцы массово болеют «флуроной»: чем опасно заболевание и как его распознать

Что такое «флурона»

Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин объясняет, что случаи одновременного заболевания гриппом и коронавирусом — так называемой «флуроной» — регистрировались в России и за рубежом еще в 2020 году, в самый активный период пандемии COVID-19. Но эта ситуация тогда не имела массового характера.



Он считает, что появление новой эпидемии, вызванной «флуроной», в 2023 году маловероятно, хотя есть эксперты, которые этого опасаются. Дело в том, что из-за противоэпидимеческих мер для предотвращения распространения ковида, в частности масок, случаев заболевания гриппом в последние два года было крайне мало, а в этом году они увеличиваются.

