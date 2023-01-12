«Кракен», «грифон» или китайский «ноунейм» — кто кого: эксперты — о вариантах ковида и грядущем подъеме заболеваемости

Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в России и в частности в Новосибирской области в конце января — феврале. Варианты вируса продолжают сменять друг друга. После «ниндзя» и «цербера» появился «грифон», а сейчас в Россию пришел «кракен», который активно распространился в США и Европе. Кроме того, в Китае появился заразный вирус, которому пока не дали неофициального названия. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, чего ожидать от перечисленных вариантов, чем отличается новый «кракен» и какова ситуация сейчас.
Какие варианты распространены в России
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев ранее рассказывал НГС, что в России сохраняется линия
Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова замечает, что «грифон» — очень контагиозный вирус, который быстро распространяется:
— Однако говорить о том, что именно «грифон» дает повышение смертности среди заболевших, не очень корректно. По статистическим данным, смертность в Европе действительно стала выше, но это связано с сезонным ростом других инфекций и миксинфекциями, такими как грипп и другими респираторно-вирусными заболеваниями, которые снижают иммунитет.
По словам Александра Соловьева, во многих странах вирусы подвида
По его словам, такая картина уже была видна в Нью-Йорке, где доминирует
— Но, помимо него, у нас распространяется зародившийся в России штамм
Что происходит в других странах
По словам Александра Соловьева, отдельную тревогу вызывает резкое ухудшение эпидситуации в Китае, где в начале декабря было отменено большинство антиковидных мер. Там доминирует вариант
Татьяна Овсянникова добавляет, что в Китае стремительно растет число заболевших.
Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков солидарен с коллегами, что у варианта
— Условно говоря, один заболевший человек заражает 10, при омикроне это соотношение было
Вирусолог Сергей Нетёсов замечает, что Китай по смене вариантов омикрона пока что отстает от всего мира, потому что он находился в полностью закрытом противоэпидемическом состоянии и начал кардинально отменять их только в октябре-ноябре 2022 года:
— К сожалению, о всех вариантах, которые там реально встречаются, пока что мало информации: китайские ученые ее не публикуют. Но я могу уверенно предположить, что это те же субварианты, которые уже были и есть в Европе и США. Там появляются какие-то микроварианты, но это просто отражает вариабельность самого вируса.
Поскольку в США и Европе сейчас распространяется «кракен», эксперты подробнее рассказали о нем.
Чем опасен «кракен»
Сергей Нетёсов говорит, что субвариант омикрона, который называют «кракеном» (
— Он немного изменен по сравнению с предыдущими: еще легче распространяется и вызывает заболевание у вакцинированных. Но его летальность существенно слабее, чем это было у вариантов альфа, бета и дельта и даже у исходного омикрона. И вообще сам коронавирус
Сергей Нетёсов рассказывает, что сейчас в США около половины всех случаев вызывает «кракен» и, судя по всему, максимума своего распространения еще не достиг:
— В Западную Европу он попал недавно и тоже набирает обороты. Пока устойчиво достоверных данных по его встречаемости еще нет, тем более потому что были новогодние каникулы.
Он напоминает, что сейчас в целом много разных ОРВИ — как обычно, потому что январь и февраль — месяцы максимума.
— Судя по данным ВОЗ, в этом сезоне тот же вирус гриппа вызывает раза в три больше случаев, чем в 2020 и 2021 году. Это связано с тем, что маски на самом деле были эффективны и снижали заболеваемость, а сейчас их не носят, — уверен Сергей Нетёсов.
А что происходит в Новосибирске
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Непомнящих замечает, что, поскольку в большинстве своем люди не сдают тесты, сложно говорить о том, грипп у них или ковид.
— Кишечных проявлений стало мало. По симптомам чаще это один день субфебрилитет (температура 37–38 градусов) без катаральных проявлений (боль в горле, насморк и так далее) и далее уже лихорадка выше 38,5 на 4–5 дней. Сухой кашель, потом появляется заложенность носа. Это характерно для гриппа, но и не исключено для ковида. Пневмонии на приеме стали редкими случаями — это небольшие поражения без снижения сатурации.
Татьяна Овсянникова со ссылкой на вирусологов также считает, что в Новосибирской области может быть подъем заболеваемости в конце января — феврале:
— Скорее всего, будет преобладать или «грифон», или новый вирус — «кракен». Пока сложно сказать, увеличится ли смертность именно из-за коронавирусной инфекции. Вирусные инфекции могут друг друга дополнять — это влияет на тяжесть течения болезни и может приводить к росту летальности. И, конечно, люди с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет и дети находятся в наиболее уязвимом положении, в том числе потому что сейчас распространен грипп.
Она добавляет, что противоэпидемические меры остаются актуальными для профилактики заболеваемости, поскольку вакцинация при повышении эпидпорога заболевших как по гриппу, так и по ковиду не желательна, поскольку может привести к ухудшению состояния, если ее проводить при наличии заражения.
Ранее мы рассказывали, чем отличается вариант коронавируса под названием «цербер».
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