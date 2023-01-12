«Кракен», «грифон» или китайский «ноунейм» — кто кого: эксперты — о вариантах ковида и грядущем подъеме заболеваемости

По словам Александра Соловьева, во многих странах вирусы подвида XBB , приобретая новые мутации, демонстрируют интенсивный рост заболеваемости и одновременный рост госпитализаций.



По его словам, такая картина уже была видна в Нью-Йорке, где доминирует XBB.1.5 — «кракен». Этот же вариант начал активно распространяться в Израиле.