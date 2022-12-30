«Ухудшение эпидситуации с ковидом будет в январе-феврале»: эксперт — о новых вариантах вируса

Эксперт говорит, что такую картину сейчас можно наблюдать в Нью-Йорке, где доминирует XBB.1.5 («кракен»). Этот же вариант начал активно распространятся в Израиле. В России XBB, по словам Александра Соловьева, представлен в отдельных регионах уже в четверти случаев — это Москва, Санкт-Петербург — и даже близок к доминированию, например в Перми.