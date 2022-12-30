«Ухудшение эпидситуации с ковидом будет в январе-феврале»: эксперт — о новых вариантах вируса

Ситуация с коронавирусом в России, и в частности в Новосибирске, ухудшится в январе-феврале. Об этом журналисту НГС сказал эксперт лабораторной диагностики, вирусолог из Красноярска Александр Соловьев.
Специалист поясняет, что на фоне сохраняющейся линии B.A.5 варианта («ниндзя»), к нам пришел вариант XBB — «грифон». Во многих странах вирусы подвида XBB, приобретая новые мутации, демонстрируют интенсивный рост заболеваемости и одновременный рост госпитализаций.
Эксперт говорит, что такую картину сейчас можно наблюдать в Нью-Йорке, где доминирует XBB.1.5 («кракен»). Этот же вариант начал активно распространятся в Израиле. В России XBB, по словам Александра Соловьева, представлен в отдельных регионах уже в четверти случаев — это Москва, Санкт-Петербург — и даже близок к доминированию, например в Перми.
— Но, помимо него, у нас распространяется зародившийся в России штамм CL.1, доминирующий в Москве, Архангельске, Марий-Эл. Пока что в целом по России «лоскутное одеяло» разных вариантов вируса без явного лидерства, которое может обусловить взрывной рост. Однако изменение ситуации в других странах позволяет говорить о том, что и Россию ожидает ухудшение эпидситуации с COVID-19 в январе-феврале, — предполагает Александр Соловьев.
По его словам, отдельную тревогу вызывает резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае, где в начале декабря были отменены большинство антиковидных мер:
— А с начала января Китай полностью открывается миру. В Китае доминирует вариант BF.7. Ему не присвоили пока неофициального имени, — резюмирует Александр Соловьев.
Ранее мы рассказывали о том, как по России распространялся вариант коронавируса под названием «цербер».
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