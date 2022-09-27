Врачи ждут пик коронавируса в октябре — как сейчас болеют новосибирцы и чем лечат «ниндзя» и «кентавр»

Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру, появляются всё новые и новые его варианты. Как это сейчас отражается на симптомах заболевания и на лечении — у экспертов узнала медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко.



При первых признаках ОРВИ изолируйтесь, чтобы не заразить окружающих! Обращайтесь к врачам.

Какие варианты вируса распространены