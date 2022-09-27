Врачи ждут пик коронавируса в октябре — как сейчас болеют новосибирцы и чем лечат «ниндзя» и «кентавр»
Какие симптомы стали встречаться реже, а какие — чаще
Коронавирус продолжает распространяться по стране и миру, появляются всё новые и новые его варианты. Как это сейчас отражается на симптомах заболевания и на лечении — у экспертов узнала медицинский обозреватель NGS.RU Мария Тищенко.
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Какие варианты вируса распространены
Терапевт Варвара Веретюк говорит, что в настоящее время заболеваемость остается довольно высокой, но это было ожидаемо — люди уезжали в отпуск в другие регионы, а значит, риск завозных случаев и распространения инфекции был высоким. Сейчас существенно увеличилось количество контактов, потому что начался учебный год в школах, колледжах и университетах.
Эксперты отмечают, что сейчас распространены варианты омикрона — B.A.5, который неофициально называют «ниндзя», и B.A.2.75, который неофициально называют «кентавром».
По словам инфекциониста, главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, B.A.5 отличается повышенной контагиозностью (заразностью) — легко обходит иммунную защиту даже у ранее иммунизированных пациентов:
— Успевает внедриться до того, как активируется даже уже стимулированный иммунитет. При этом на фоне уже развившегося заболевания — иммунная система быстро локализует вирус, не давая развиться тяжелому течению с осложнениями. Основные симптомы схожи с обычными ОРВИ — насморк, кашель, симптомы интоксикации, лихорадка, чаще на субфебрильных и фебрильных цифрах. Поэтому клинически отличить ковид, вызванный разными подтипами, от других инфекций, практически невозможно.
B.A.2.75, по словам Андрея Позднякова, на территории РФ регистрируется, но редко, и не вызывает большого числа заболеваний. Клинически он тоже практически не отличается от обычных «нековидных» ОРВИ.
Но и тот и другой подтипы, по словам инфекциониста, могут вызывать длительный ковид (лонг-ковид) и постковидный синдром.
Когда будет пик заболеваемости
Евгения Шутович считает, что сейчас ситуация характерна для осеннего периода: врачи отмечают значительное увеличение обращений с жалобами на насморк, кашель и повышение температуры.
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова говорит, что, по более пессимистичному сценарию, волна продлится до ноября, а пик придется на середину октября.
— Некоторые эксперты считают, что смертность от коронавируса может вырасти практически вдвое, поэтому я считаю, что ревакцинация необходима, — подчеркнула Татьяна Овсянникова.
С какими симптомами идут пациенты
Врач-терапевт центра семейной медицины «Здравица» Евгения Шутович отмечает, что первые проявления заболевания, как правило, схожи с любой ОРВИ. Начало заболевания может проявляться першением, болями в горле, чиханием, заложенностью и течением из носа. Далее отмечается повышение температуры, ломота в теле, общая слабость, упадок сил и головная боль.
По его словам, у части заболевших спустя пару дней может появиться сухой, порой очень изматывающий кашель, в том числе в ночные часы. Значительно реже встречается: изменение запахов, вкусов, дискомфорт в грудной клетке и ощущение одышки, и, как правило, у людей с сопутствующей патологией: хронические заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем и так далее. В среднем течение заболевания — около 7–10 дней.
— Распространенный сейчас вариант прежде всего поражает верхние дыхательные пути, пневмонии развиваются гораздо реже. Также одной из его особенностей является хорошая ответная реакция на жаропонижающие, обезболивающие препараты как при симптомах, связанных с повышенной температурой, так и при симптомах головной боли, — поясняет Евгения Шутович.
Сейчас чаще присоединяется клиника, похожая на ротавирусную инфекцию, — рвота и диарея, которые проходят в течение трех дней.
Какие препараты используют для лечения и что поменялось в схемах
Евгения Шутович замечает, что большинство пациентов проходят амбулаторное лечение из-за более легкого течения и редкого возникновения осложнений.
Варвара Веретюк напоминает, что 18 августа 2022 года вышли обновленные клинические рекомендации Минздрава РФ по ведению коронавирусной инфекции. Там указаны разные препараты и схемы лечения.
— В клинических рекомендациях США, Канады, Австралии, стран Евросоюза из этих препаратов значатся только нирматрелвир + ритонавир, ремдесивир, молнупиравир, бебтеловимаб, и сотровимаб (при доказательствах, что ковид вызван чувствительным к этому препарату подвариантом вируса). Комбинация моноклональных антител длительного действия тиксагевимаб + цилгавимаб (эвушелд) зарегистрирована и у нас, и за рубежом для доконтактной профилактики, но сейчас проходят исследования и процесс регистрации и для лечения самой инфекции, — объясняет терапевт.
Варвара Веретюк акцентирует внимание на том, что позиция по антибиотикам в рекомендациях всё та же: они не действуют на вирусы, их применение оправдано только при наличии убедительных доказательств присоединения бактериальной инфекции.
— Также сохраняются всё те же рекомендации по применению глюкокортикоидных гормонов — они должны использоваться только при снижении сатурации, в стационаре. Ацетилсалициловая кислота (аспирин, кардиомагнил и прочие препараты) не показана при коронавирусной инфекции, не доказала своей эффективности в профилактике тромбозов при COVID-19, поэтому должна использоваться только у тех, кому назначили ее до ковида, то есть по показаниям, не связанным с ним. Например, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, — приводит примеры Варвара Веретюк.
Она добавляет, что решение о назначении антикоагулянтов принимается, исходя из оценки риска венозных тромбозов у конкретного пациента. Для этого есть специальные шкалы оценки.
— В реальной практике вакцинация и ревакцинация по-прежнему значимо снижают риск тяжелого течения и смерти от COVID-19, вызванной омикроном разных подвариантов, поэтому таким средством профилактики не стоит пренебрегать.
Кроме того, в мире уже проводятся исследования вакцин, адаптированных к вариантам В.А.4 и В.А.5, чтобы повысить уровень поствакцинальной защиты от коронавирусной инфекции.
Что делать
Евгения Шутович напоминает, что методы профилактики остались прежними и очень важно продолжать их соблюдать:
— По возможности чаще мыть руки с мылом или использовать антисептические средства, особенно после посещения общественных мест. Промывать нос солевыми растворами, например, морской воды или физиологическим. В общественных местах с большим скоплением людей нужно пользоваться маской, респиратором.
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Если у вас необычный симптом коронавируса, расскажите об этом медицинскому обозревателю NGS.RU Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).