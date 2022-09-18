«Как будто 24/7 на пожаре живем — постоянный запах гари»: какие симптомы у болеющих ковидом новосибирцев

Не назначайте себе лечение самостоятельно! При любых признаках простуды лучше изолироваться, чтобы никого не заразить.

Песок в глазах и сильная слабость

Сибирячка Наталия Туймешева говорит, что это ее третий ковид, но второй официальный. Она вызвала врача из поликлиники № 22 и ждала его недолго.

— Я вызвала в 07:30 по номеру 122, врач пришел в первой половине дня. Тест делали три дня, результаты сообщили по телефону. Первый раз я болела ковидом уже давно, а второй раз — прошлой осенью. Оба были сильно тяжелее и по симптомам, и по длительности. И первый, и второй раз работала удаленно, поэтому обращалась в платную клинику без больничного. Сейчас я почти не лечилась, только один раз выпила жаропонижающее средство, — рассказывает пациентка.