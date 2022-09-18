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«Как будто 24/7 на пожаре живем — постоянный запах гари»: какие симптомы у болеющих ковидом новосибирцев

Пациенты также рассказали, как они сейчас лечатся и вызывают ли врача

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Роспотребнадзор Новосибирской области не публикует статистику, какие штаммы ковида в каком соотношении распространены на территории региона, но для врачей и лечения эта информация не важна

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В Новосибирской области сейчас происходит активное распространение коронавирусной инфекции: на этой неделе количество зарегистрированных заразившихся за сутки, согласно данным оперштаба, держалось в среднем в районе 950 человек. В стране сейчас наиболее распространены варианты омикрона, но в любом случае симптомы у разных вариантов вируса напоминают ОРВИ. Как именно болеют пациенты и как лечатся, узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко. Подробности — в материале.

Не назначайте себе лечение самостоятельно! При любых признаках простуды лучше изолироваться, чтобы никого не заразить.

Песок в глазах и сильная слабость

Сибирячка Наталия Туймешева говорит, что это ее третий ковид, но второй официальный. Она вызвала врача из поликлиники № 22 и ждала его недолго.

— Я вызвала в 07:30 по номеру 122, врач пришел в первой половине дня. Тест делали три дня, результаты сообщили по телефону. Первый раз я болела ковидом уже давно, а второй раз — прошлой осенью. Оба были сильно тяжелее и по симптомам, и по длительности. И первый, и второй раз работала удаленно, поэтому обращалась в платную клинику без больничного. Сейчас я почти не лечилась, только один раз выпила жаропонижающее средство, — рассказывает пациентка.

По ее словам, врач дал ей стандартную схему лечения ОРВИ и на всякий случай — рецепт на антибиотики, если они потребуются при изменении состояния (почему нельзя пить антибиотики при ковиде без признаков присоединения бактериальной инфекции и без конкретного назначения врача, мы рассказывали здесь).

Наталия Туймешева описывает свои симптомы так: в первый день болело горло, была слабость, ощущение песка в глазах и субфебрильная температура — 37,4. На второй день температура поднялась до 38,6, возникла сильная слабость.

— Можно сказать, что прошло всё быстро, буквально за неделю. Голос только до сих пор не вернулся, но у меня всегда так при любой ОРВИ, — замечает Наталья.

В Новосибирске пациентов с ковидом сейчас направляют в инфекционную больницу <nobr class="_">№ 1</nobr> и больницу <nobr class="_">№ 4</nobr>

В Новосибирске пациентов с ковидом сейчас направляют в инфекционную больницу № 1 и больницу № 4

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«Всё началось с тошноты»


Читательница Анна говорит, что семьей они болеют ковидом уже неделю: первым заболел ребенок, который ходит в садик. У него есть лабораторно подтвержденный диагноз. Они с мужем тест не сделали, но уверены, что инфекция у них с ребенком одинаковая.

— Муж болеет второй раз, мы с ребенком — первый. Сейчас я привита «Спутником Лайт» — как раз срок ее закончился. Хоть до прививки почти год не болела ковидом. У ребенка был только насморк и три дня держалась температура. Прописали промывать нос, капли, при температуре — жаропонижающее. Это всё. У нас с мужем всё началось с тошноты, был не сильный насморк при сильных отеках пазух носа, сухой кашель, температура до 38,1–38,3 в течение трех дней у обоих, — объясняет Анна.

Но самый неприятный симптом, по ее словам, — это преследующий их запах гари от разных продуктов и всего остального.

— Не как легкий запашок, а очень сильная прям вонь, простите. Как будто 24/7 на пожаре живем. Сейчас у нас очень сильная тошнота, всё пахнет жженой резиной, или как будто арахис пожарили на отработанном машинном масле. Очень сильно, и это не прекращается! Даже когда нет никаких запахов, всё равно запах гари никуда не девается. Находимся дома с открытым окном — бесполезно! А остальное всё как при ОРВИ, — переживает Анна.

«Адски болело горло»

Сибирячка Александра рассказывает, что сразу поняла, что у нее ковид, когда в субботу рано утром проснулась от температуры, которая поднялась до 39 градусов:

— Очень сильно болела голова, при этом невероятно знобило. Обычными ибупрофеном или парацетамолом температура не сбивалась совсем. Когда пришел врач, он объяснил, что это нормальная ситуация и нужно пить сразу три таблетки, подключая и антигистаминные препараты. Или же брать комбинированные препараты от температуры.

Александра, несмотря на хронические заболевания, переболела не очень тяжело и считает, что это произошло благодаря вакцинации

Александра, несмотря на хронические заболевания, переболела не очень тяжело и считает, что это произошло благодаря вакцинации

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Врач прописал ей противовирусные, цинк, витамины С и Д и селен.

— У меня очень проблемные уши, поэтому, чтобы избежать сильного отита, я сразу начала капать свои привычные лекарства. Пять дней, и уши перестали болеть. Насморка не было, но зато адски болело горло. Температура держалась четыре дня, а потом резко упала, и я стала замерзать. Градусник показывал изредка 35,5. Но это, скорее всего, индивидуальная реакция организма. Почти неделю очень сильно болели глаза, невозможно было даже прикоснуться к ним, — описывает свое состояние Александра.

Сейчас у девушки впереди долгий период реабилитации.

— Есть проблемы с головокружением, сильной слабостью, отеком в носу. У меня есть сопутствующие хронические заболевания, и я считаю, что мне повезло и я достаточно легко перенесла ковид. Уверена, что мне помогла вакцинация. Я привита от ковида, как и мой муж, — отмечает Александра.

Татьяне 35 лет, а ее молодому человеку — 39: ковидом они переболели третий раз и справились самостоятельно, без обращения к врачам

Татьяне 35 лет, а ее молодому человеку — 39: ковидом они переболели третий раз и справились самостоятельно, без обращения к врачам

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А у Татьяны, наоборот, сильно болело горло в течение четырех дней, а лекарства, по ее словам, даже не помогали:

— Мы с моим молодым человеком Дмитрием переболели сейчас уже третий раз за пандемию, если считать с 2020 года. Тест делали дома, самостоятельно, купили в аптеке от новосибирского производителя. Он показал положительный результат. Температура держалась до 38 первые два дня, была слабость в мышцах. И аппетит хороший! Как ни странно, кашля потом долго не было, как ранее: один день подержался кашель, и вся болезнь за неделю ушла.

Врачей они не вызывали, потому что для этого не было оснований, сами знали, как лечиться: в основном промывали нос, полоскали горло, принимали противовирусные и пили чай с мёдом.

Татьяна делала тест, который продается в аптеке и предназначен для самостоятельного использования

Татьяна делала тест, который продается в аптеке и предназначен для самостоятельного использования

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«Ломало, наверное, как наркомана»


Симптомы у каждого пациента индивидуальны — читатель Антон замечает, что у него очень сильно болели голова и колени:

— Ломало, наверное, как наркомана. Даже двигаться больно было. Температура медленно снижалась. Соплей не было, горло красное, но не больно было, кашля не было.

Новосибирец Михаил сейчас находится с женой в Турции, в Белеке, и говорит, что они заразились ковидом. Пара самоизолировалась. У них вирус проявляется так: температура, сухой кашель, проблемы с ЖКТ, потливость.

А читательница Екатерина отмечает, что всё началось с першения в горле, заложенности носа, присоединившегося сухого кашля, озноба и ломоты в теле:

— Очень было похоже на грипп, но ПЦР сказал, что это коронавирус.

Если у вас есть своя история, связанная с коронавирусом, расскажите ее медицинскому обозревателю Марии Тищенкоm.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Что еще почитать о ковиде

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Здесь мы рассказываем, что делать, если у вас ковид.

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