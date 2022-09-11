Больше 900 человек за сутки заболели коронавирусом в
НСО — такие высокие цифры последний раз были в марте
Госпитализировали 28 пациентов
В Новосибирской области за сутки выявили 931 заболевшего коронавирусом. Последний раз такие высокие цифры фиксировались 12 марта. Тогда было выявлено за сутки 987 новых случаев ковида.
По данным сайта «Стоп.Коронавирус», за 11 сентября в регионе заболел еще 931 житель, госпитализировано 28 пациентов. Выздоровели 388 пациентов, умерших нет.
Шестая ковидная волна оказалась, пожалуй, одной из самых коварных. Во-первых, потому что никто и никого не готовил к ее приходу. Ограничительные меры везде были сняты, и возвращать их никто не собирается и поныне — в надежде, что пронесет. Не пронесло. Заболевших — тысячи, смертей стало меньше, но ежедневно почти по 100 россиян уходят из жизни.