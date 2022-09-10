«Множественно мутировавший наследник "кентавра" выявлен в России». Эпидемиологи — о новом ковидном всплеске и карантине

При этом, по мнению экспертов, в ближайшее время в стране вполне вероятен новый ковидный всплеск — из-за вернувшихся за парты школьников и студентов. Они могут подстегнуть распространение вируса, и шестая волна разгонится вновь.



Будут ли при этом властями вводиться антиковидный режим, обязательные маски или даже карантин? Этот вопрос волнует россиян, не так давно переживших непростые коронавирусные времена. «Доктор Питер» спросил мнение эпидемиолога о возможном развитии эпидситуации и введении дополнительных мер по ковиду.