«Множественно мутировавший наследник "кентавра" выявлен в России».
Эпидемиологи — о новом ковидном всплеске и карантине
Будут ли в стране вводить ограничения, до сих пор неясно
Шестая ковидная волна оказалась, пожалуй, одной из самых коварных. Во-первых, потому что никто и никого не готовил к ее приходу, ограничительные меры везде были сняты и возвращать их никто не собирается и поныне — в надежде, что пронесет. Не пронесло. Заболевших — тысячи, смертей стало меньше, но ежедневно почти по 100 россиян уходят из жизни. И в данном случае цифры никак не утешают. Статистика опять вернулась к 52 тысячам заболевших в сутки. Несколько снизилось число госпитализаций, а число смертей держится примерно на том же уровне — 96 человек погибли за сутки.
Пока некоторое снижение числа заболевших наблюдается в столице, но кажется, что после долгого празднования Для города и выборов, растянувшихся на несколько дней, всё с лихвой вернется на круги своя и в Москве. Сейчас заболевших в столице официально насчиталось 6 525, в Петербурге стабильно держится на более трех тысячах, в Московской области — 2125. В Краснодарском крае —1889. Причем все абсолютно регионы идут с плюсом к предыдущему дню. Никакого спада, кроме Москвы, не наблюдается, как это обещали эксперты Роспотребнадзора.
При этом, по мнению экспертов, в ближайшее время в стране вполне вероятен новый ковидный всплеск — из-за вернувшихся за парты школьников и студентов. Они могут подстегнуть распространение вируса, и шестая волна разгонится вновь.
Будут ли при этом властями вводиться антиковидный режим, обязательные маски или даже карантин? Этот вопрос волнует россиян, не так давно переживших непростые коронавирусные времена. «Доктор Питер» спросил мнение эпидемиолога о возможном развитии эпидситуации и введении дополнительных мер по ковиду.
Введут ли карантин и другие ограничительные меры осенью 2022 года
— Если нынешняя ковидная волна в России, которая уже пошла на спад, разгонится с новой силой, то даже в этом случае она вряд ли приведет к каким-либо ограничительным мерам, — считает Антон Барчук. — Если не произойдет ничего экстраординарного, то карантина не будет, а масочный режим — если и будет, то только на уровне рекомендаций, а не требований. Мы находимся на том этапе пандемии, когда многие уже болели
Антон Барчук — онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им.
Роспотребнадзор — о карантине и масках
Эпидситуация по ковиду в России имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения, заявила в рамках ВЭФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что пока введения дополнительных ограничительных мер в России не требуется.
Также глава ведомства предупредила о возможном приходе в Россию осенью «очень злого гриппа».
— В России в этом году, в отличие от прошлого, когда мы уже в августе видели вспышечную заболеваемость, случаев гриппа пока нет. Это, правда, никак не обнадеживает. Бывают разные периоды, разные ситуации, например, когда грипп приходил только в ноябре и был очень «злым», — сказала Попова.
Новый неизвестный штамм уже в России
Один из самых известных эпидемиологов — британец Том Пикок — в своем блоге в Twitter рассказал, что на смену омикрон-штамму BA.5, который сейчас распространяется по миру, в том числе и в России, придет штамм BA.2.75.2.
Дмитрий Прусс — ученый-генетик.
— Это множественно мутировавший наследник «кентавра», который в России выявлен, но пока не массово, — сообщает в своем блоге ученый-генетик Дмитрий Прусс.
Он отмечает, что эпидемиолог не списывает со счетов и омикроны второго и третьего поколения, такие как найденные пока в небольших количествах BA.2.3.20, BA.2.10.4, BJ.1.
Также Том Пикок не исключает, что сегодняшних претендентов скоро обгонит еще не идентифицированный новый подвариант.
Ранее врач-инфекционист РНИМУ им.
С ним согласен и известный петербургский аналитик Алексей Куприянов. По его словам, «небольшие очаги, разгорающиеся в домохозяйствах, скоро сольются в один большой пожар, и волна поднимется с новой силой».