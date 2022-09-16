Ходить в поликлинику не обязательно: что делать, если у вас ковид
Актуальные правила оформления ковидного больничного — в одной картинке
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает держаться на высоком уровне — по данным оперштаба, за сутки выявляют более 50 тысяч новых случаев заражения. С самого начала пандемии зараженным коронавирусом и даже тем, кто с ними контактировал, полагалось сидеть в изоляции, однако за два с половиной года правила несколько раз менялись. Мы проверили, какие из них актуальны, и разобрались, что делать сейчас, если вы обнаружили у себя признаки ковида.
Больничный по ковиду сейчас дают по тем же принципам, что и при любой другой болезни — при обращении к врачу. Если у вас симптомы коронавирусной инфекции, ходить в поликлинику по-прежнему не нужно, врача можно вызвать на дом. Несмотря на то что распространяющийся сейчас штамм омикрон и его сублинии называют менее патогенными, чем их предшественники, переносить болезнь на ногах не следует.
— Рекомендация оставаться дома при симптомах коронавируса исходит не из клинических соображений, а из санитарно-эпидемиологических, — говорит иммунолог Иван Скороходов. — То есть если у вас есть повышенная температура тела, признаки ОРВИ — такое состояние во время пандемии и во время роста заболеваемости расценивается как подозрительное на COVID-19. Поэтому требуется консультация врача и диагностика.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Дежурный врач, приходя на дом, должен осмотреть пациента. Как объясняют в Минздраве, доктор сделает экспресс-тест на ковид и возьмет материал для ПЦР-тестирования. При положительном результате пациент получает лист нетрудоспособности в связи с инфицированием новой коронавирусной инфекцией COVID-19. При отрицательном, впрочем, тоже в больничном не откажут — если есть симптомы болезни. Больничный по ОРВИ тоже никто не отменял.
В любом случае листок нетрудоспособности больной получит на 7 календарных дней. Если за это время лучше не станет — больничный продлят, если станет — выпишут. Причем повторное тестирование на ковид для выписки делать не надо — его отменили еще в начале года. Достаточно, чтобы у вас прошли все симптомы болезни.
Контактным лицам больничный для самоизоляции, который был в начале пандемии, больше не полагается — если контактировали с зараженным ковидом, просто последите за своим самочувствием и не пренебрегайте простыми мерами профилактики. Вы их наверняка уже выучили наизусть, но на всякий случай повторимся: это маски, мытье рук и социальная дистанция. Это касается и тех, кто прививался.
— У вакцинированных граждан заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме, поэтому после контакта с заболевшим рекомендовано соблюдать меры неспецифической профилактики: носить маски, регулярно мыть руки и держать социальную дистанцию, — сообщили в Минздраве. — При возникновении симптомов рекомендовано проконсультироваться с врачом.
Если вас беспокоит свое самочувствие или вы контактировали с больным, тест на коронавирус можно сделать и самостоятельно. Сейчас это может быть как платное ПЦР-тестирование в лаборатории, так и домашний экспресс-тест, который можно купить в аптеке. Как его выбрать и правильно сделать, мы рассказывали в этом материале.
— При самостоятельном проведении пациентом теста на COVID-19 пациент обращается в медицинскую организацию, в том числе дистанционным способом или по единому телефонному номеру 122, и получает рекомендации по лечению, — сообщили в Минздраве.
Лечение коронавирусной инфекции сейчас тоже отличается от того, что было пару лет назад. В августе Минздрав выпустил новые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению ковида. О том, как сегодня врачи борются с инфекцией, мы рассказывали в этом материале.