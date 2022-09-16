Ходить в поликлинику не обязательно: что делать, если у вас ковид

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает держаться на высоком уровне — по данным оперштаба, за сутки выявляют более 50 тысяч новых случаев заражения. С самого начала пандемии зараженным коронавирусом и даже тем, кто с ними контактировал, полагалось сидеть в изоляции, однако за два с половиной года правила несколько раз менялись. Мы проверили, какие из них актуальны, и разобрались, что делать сейчас, если вы обнаружили у себя признаки ковида.

