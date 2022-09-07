Уже остываете? Что делать, если градусник показал температуру 35 °C и ниже — это должен знать каждый

Почти все знают, что делать, если градусник вдруг показывает
На какую температуру стоит обратить внимание
В условиях комфортной температуры окружающей среды организм поддерживает нормальную температуру тела от
— Для подтверждения нужно три раза измерить температуру с помощью ртутного термометра. Если температура действительно низкая, тогда бегом к врачу, — рассказывала для NGS.RU терапевт и гематолог Диана Ким.
Терапевт Елена Баранова рекомендует пациентам с такими симптомами заранее сдать общий анализ крови и сделать ФЛГ, если не проходили это исследование.
Диана Ким дополняет, что в минимальный набор обследований, с которым можно прийти к врачу, помимо общего анализа крови, входит С-реактивный белок (СРБ). К тому же сам человек должен посмотреть суточные колебания температуры — утро, обед и вечер — и уже с этими данными прийти к врачу.
Причины падения температуры тела
Прежде чем искать у себя симптомы разных заболеваний, обратим внимание на очевидную причину понижения температуры — переохлаждение организма. Это как раз тот случай, когда для решения проблемы достаточно изменить условия, в которых находится человек, для того чтобы ситуация изменилась. Опасно лишь длительное переохлаждение, которое может привести к необратимым последствиям для организма.
Очень часто низкая температура свидетельствует о серьезном переутомлении или стрессе. Подобные изменения в привычном образе жизни отражаются на организме. Если стресс, переутомление достаточно сильные или длятся долго, последствия для организма неизбежны.
— Прием мы начинаем со сбора анамнеза, сами измеряем температуру. И по анамнезу выбираем виды обследования. У некоторых пациентов после наркоза держится такая температура, при онкологических заболеваниях. Гипотермия может быть при вирусно-бактериальных инфекциях, выраженной интоксикации, инсультах и нарушении кровообращения в определенных зонах мозга. При ковиде в принципе тоже может наблюдаться пониженная температура, но не ниже 35, — считает Диана Ким.
Врач-инфекционист Андрей Поздняков также отмечает, что при коронавирусной инфекции может быть всё, что угодно, в том числе пониженная температура:
— Но это нетипичная температурная реакция для данного заболевания. Лихорадка намного более характерна. Поэтому снижение температуры редко может быть при легких, стертых формах либо, наоборот, в терминальном состоянии, то есть перед смертью. После перенесенной инфекции часто наступает астеновегетативный синдром, одно из проявлений которого как раз гипотермия, — говорит эксперт.
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Терапевт Варвара Веретюк описывает, что сейчас актуальна такая ситуация: у человека развивается острое респираторное вирусное заболевание, отмечается высокая температура в течение нескольких дней, которая затем нормализуется и в ряде случаев становится даже ниже нормы. Она объясняет, что это временное явление. Подобное происходит и после острых бактериальных инфекций.
— Пониженная температура может отмечаться у людей с болезнью Паркинсона, со снижением функции щитовидной железы (гипотиреоз), при анемии, рассеянном склерозе и других заболеваниях. Температура тела может быть пониженной и на фоне приема ряда лекарственных препаратов: бета-блокаторов, нейролептиков, снотворных, некоторых антидепрессантов, — перечисляет специалист.
Елена Баранова добавляет: длительная пониженная температура бывает при заболеваниях ЦНС, вегетососудистой дистонии и интоксикации — отравлении алкоголем, грибами, лекарственными средствами. При скрытых кровотечениях, истощении, в начальный период заболевания сахарным диабетом.
— Гипотермия бывает у пожилых людей как вариант нормы физиологически из-за того, что у них замедляются обменные процессы. У детей с утра тоже может быть пониженная температура как норма, потому что у них еще незрелая система терморегуляции. У беременных женщин это связано с формированием устойчивого гормонального статуса, — объясняет терапевт.
Врач-отоларинголог Виктор Добротин также добавляет, что иногда спровоцировать низкую температуру действительно может беременность. Однако помните, что температура 35 градусов может стать причиной потери сознания. В такой ситуации необходимо в экстренном порядке обратиться к врачу.
Другая причина — обострение заболеваний надпочечников. Снимать его необходимо строго под контролем врача, а вот избежать обострения вполне можно самостоятельно. Для этого необходимо пить достаточное количество воды, подобрать соответствующее питание. Например, рекомендуется есть дыни и арбузы, которые стимулируют функции надпочечников и очищают организм.
Также эксперт советует, если температура заметно снижается, проверить функцию щитовидной железы.
— Пониженная функция щитовидной железы, которая, в свою очередь, провоцирует нарушения гормонального баланса, дисфункцию в работе внутренних органов. Длительное игнорирование отклонений в работе щитовидной железы может привести к развитию серьезных заболеваний, поэтому к пониженной температуре необходимо относиться с особым вниманием, — говорит врач.
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