Уже остываете? Что делать, если градусник показал температуру 35 °C и ниже — это должен знать каждый

Терапевт Елена Баранова рекомендует пациентам с такими симптомами заранее сдать общий анализ крови и сделать ФЛГ, если не проходили это исследование.

Диана Ким дополняет, что в минимальный набор обследований, с которым можно прийти к врачу, помимо общего анализа крови, входит С-реактивный белок (СРБ). К тому же сам человек должен посмотреть суточные колебания температуры — утро, обед и вечер — и уже с этими данными прийти к врачу.

Причины падения температуры тела

Прежде чем искать у себя симптомы разных заболеваний, обратим внимание на очевидную причину понижения температуры — переохлаждение организма. Это как раз тот случай, когда для решения проблемы достаточно изменить условия, в которых находится человек, для того чтобы ситуация изменилась. Опасно лишь длительное переохлаждение, которое может привести к необратимым последствиям для организма.