Лечат и калечат: 5 популярных врачебных советов, от которых становится только хуже

У нас в стране очень высокий уровень доверия к людям в белых халатах. И это неслучайно так — Россия славится прекрасными специалистами в разных сферах медицины. Но из всех правил бывают исключения. Наши коллеги из MarieClaire и журналисты E1.RU и NGS.RU разбирались, после каких советов не стоит больше посещать вашего специалиста.
Советы по питанию
Часто сами врачи придерживаются разных пищевых концепций и верят мифам, о которых с удовольствием рассказывают пациентам. Услышав один раз от человека в белом халате, что потребление яиц повышает холестерин, пациент убирает их из своего рациона навсегда. А зря.
Мы уже разбирали популярные пищевые мифы, которым верят даже в профессиональной среде. Вот некоторые из них.
Нельзя есть фрукты после еды
Яна Прудникова, врач-гастроэнтеролог, превентолог и диетолог, рекомендует употреблять фрукты в первой половине дня, до 16 часов. Фрукты — это не отдельный прием пищи, а дополнение к основному.
— Сначала мы съели завтрак, потом приступаем к фруктам. Очень распространено сочетание фруктов и каши. Ежедневное употребление таких завтраков не рекомендовано, так как будет усиливаться процесс брожения, гниения. Ешьте такой завтрак не чаще чем один раз в неделю, тогда не будет вреда организму, — объясняет врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова.
Нутрициолог Валерия Гладышева говорит, что фрукты нужно есть как десерт сразу после или вместе с основным приемом пищи.
— Фрукты — фруктоза, природный, но сахар. Когда мы едим фрукты в перекус, мы постоянно повышаем глюкозу в крови, они не дают должного насыщения — и через 1,5 часа мы опять едим. Частые перекусы вредны. Плюс фрукты — кислоты, они помогают усвоению белка из пищи и железа. Многие женщины имеют дефициты белка и железа, — говорит Валерия Гладышева.
Специалист по снижению веса и здоровому питанию Анна Тыщенко добавляет, что при наличии заболеваний органов ЖКТ некоторые фрукты необходимо полностью исключать из рациона или не есть на голодный желудок, так как это может спровоцировать изжогу и другие неприятные симптомы.
— У некоторых людей фрукты в целом не очень хорошо переносятся в связи с нарушением микрофлоры кишечника, могут вызывать метеоризм и колики. Если съесть фрукт после основного приема пищи и еда начнет гнить в желудке — это бред. Нет универсального совета по фруктам, каждый должен отследить реакцию организма и решить, как ему комфортнее есть фрукты, — говорит Анна Тыщенко.
Потребление яиц повышает уровень холестерина
— Это миф. Организму нужен холестерин, из него синтезируются половые гормоны. Яйца — легкоусвояемый белок и насыщенные жиры. Можно есть их и больше 2 штук, вопрос в том, с чем вы их комбинируете на одной тарелке. Хорошие сочетания — яйца с овощами (например, шакшука), зеленый омлет со шпинатом, — подсказывает нутрициолог Валерия Гладышева.
В одном желтке — около 200–250 мг холестерина. Холестерин вырабатывается нашим собственным организмом и имеет ряд полезных функций (участвует в образовании клеточных мембран органов и тканей тела, участвует в синтезе гормонов, образует желчные кислоты, которые входят в состав желчи).
Употребление углеводов на ночь приводит к увеличению веса
Здесь важно задать себе вопрос, какие именно углеводы мы употребляем на ночь: простые или сложные? Например, макароны — плохой выбор на ужин, а бурый рис, гречка или киноа — пожалуйста.
— Если вам нужно запустить активный процесс жиросжигания, то хорошо учить организм переключаться с метаболизма углеводов как основного источника энергии на жиры. Это тренирует метаболическую гибкость и топит жир, — говорит Валерия Гладышева.
— Если суточная калорийность соответствует энергетическим затратам, то медленные углеводы на ночь не приведут к набору веса, но могут стать причиной утреннего отека. 1 грамм углеводов задерживает 4 грамма воды. А вот бесконтрольное пожирание сладостей на ночь, да и не только на ночь, превратит вас в тыкву, — предостерегает Анна Тыщенко.
— Пищевые мифы — это плохо обоснованные концепции о питании, зачастую противоречащие научным данным, которые люди принимают за истину и призыв к действию. Согласно отчету «Глобальное бремя болезней», с 2017 года неадекватные пищевые привычки являются причиной уменьшения продолжительности жизни. Эти данные подтверждают существование новой глобальной пандемии хронических заболеваний, напрямую связанных с продуктами питания, — считает главный врач prevent age курорта «Первая Линия» Анна Ратникова.
Сейчас люди часто следуют разным ограничениям, которые из-за отсутствия сбалансированного и разнообразного питания могут привести к развитию множества заболеваний. Особенно модно в последнее время стало отказываться от потребления коровьего молока — мы разбирались с экспертами, кому оно точно навредит, а кому необходимо.
Советы по водному режиму
Наверное, всем хоть раз прилетал совет про пресловутые 2 литра воды в день. Знайте: не существует никаких универсальных литров, это миф. Норму вам всегда подскажет жажда.
Откуда появилось правило двух литров?
Эксперты сходятся во мнении, что правило двух литров впервые появилось в 1945 году, когда американская комиссия по питанию опубликовала рекомендации о том, что «в среднем взрослому человеку требуется около двух с половиной литров воды в день». Правда, там же говорилось, что часть необходимой жидкости человек получает из еды, но, видимо, до этого замечания не все дочитали или просто его проигнорировали. Позже нутрициолог Маргарет Макуильямс в своей книге «Питание для хорошего здоровья» писала о том, что человеку нужно выпивать шесть-восемь стаканов воды в день, опять же, с поправкой на другие напитки, фрукты и овощи. Но в коллективном сознании опять закрепилась только информация о количестве стаканов.
Сколько на самом деле нужно пить?
Существует бессчетное количество формул, по которым рассчитываются нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это не обязательно вода. На самом деле всё гораздо проще.
— Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров — пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий — и различается в разных обстоятельствах, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы» Вероника Черанева. — Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям, питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.
Попейте витамины: советы по БАДам
В аптечке, пожалуй, любой семьи можно найти баночки с витаминами — для иммунитета, ногтей и волос, успокоительные сборы, комплексы для худеющих; минералами — магний, кальций, различные «омеги». Особенным спросом некоторые биодобавки стали пользоваться с началом пандемии коронавируса. Те, кто боялся заболеть, буквально скупали в аптеках витамин D, цинк и селен. А переболевшие ковидом не жалели денег на витамины группы B, чтобы привести в порядок нервную систему.
— Специалисты часто сталкиваются с пациентами с классическими проявлениями полипрагмазии, одномоментно принимающими по 10–15 БАД. При этом никто не пишет о возможном вреде их употребления — лекарственном поражении печени. В 2013–2014 годах 20% случаев лекарственного поражения печени (ЛПП) в США были ассоциированы с использованием добавок. В испанском реестре ЛПП 13% случаев были связаны с травяными и пищевыми добавками в 2010–2013 годах, и в сообщениях из Сингапура и Южной Кореи эта доля оценивается в ошеломляющие 70% и выше, — говорит главный врач prevent age курорта «Первая Линия» Анна Ратникова.
— БАДы не требуют сертификации — тщательных исследований, как лекарственные вещества. Они проходят регистр по упрощенной схеме, — рассказывает врач Борис Шеляпин. Для сравнения: для выпуска на рынок лекарственного препарата требуется от 5 до 15 лет, БАДа — от 6 до 12 месяцев. Следовательно, контроль за ними хуже. Что туда кладут и в каких количествах — зачастую неведомо. Да, в большинстве БАДов и витаминов есть инструкции и состав. Но учитывая, что нет жесткого контроля за их производством, написанное на баночке может отличаться от реальности. И мы никогда не можем быть уверенными в том, что попадает в наш организм. Ведь над производителями не висит дамоклов меч многомиллионного штрафа. Эксперт отмечает, что есть добросовестные производители биодобавок, которые стараются делать честный продукт.
Дело не в том, что БАДы — однозначное зло. Есть примеры и качественных добавок. Но есть и те производители, которые могут совершенно бесконтрольно добавлять в БАДы то, что не просто не приносит пользы, но может нанести и вред.
Недавно мы рассказывали о 6 серьезных болезнях, симптомом которых может быть постоянный голод. У вас бывает, что хочется съесть бутерброд, потом шоколадку, орешки? Хотя обедали совсем недавно.
Что еще почитать:
- парализовало — и не могла говорить: как ботокс разрушил здоровье нашей читательницы (эксперт объяснила, почему это произошло);
- весила всего 17 килограммов. Как сегодня выглядит победившая страшную анорексию Кристина Корягина — фото до и после;
- всегда грустная: как выглядит девушка, которая ни разу в жизни не улыбалась, — она стала моделью, несмотря на редкую болезнь.