Лечат и калечат: 5 популярных врачебных советов, от которых становится только хуже

Мы уже разбирали популярные пищевые мифы, которым верят даже в профессиональной среде. Вот некоторые из них.

Нельзя есть фрукты после еды

Яна Прудникова, врач-гастроэнтеролог, превентолог и диетолог, рекомендует употреблять фрукты в первой половине дня, до 16 часов. Фрукты — это не отдельный прием пищи, а дополнение к основному.