Два литра в сутки — это миф. Вот сколько воды нужно пить в день

«Двухлитровый» миф выгоден разве что производителям напитков — он отлично влияет на продажи Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Мифу о том, что человеку нужно в день выпивать минимум два литра воды в день, не так уж и много лет, но всё человечество в него охотно верит. Вместе с диетологами мы разобрались, сколько на самом деле жидкости нужно человеку и считается ли ею только вода. Может быть, подойдет и суп?

Откуда появилось правило двух литров?

Эксперты сходятся во мнении, что правило двух литров впервые появилось в 1945 году, когда американская комиссия по питанию опубликовала рекомендации о том, что «в среднем взрослому человеку требуется около двух с половиной литров воды в день». Правда, там же говорилось, что часть необходимой жидкости человек получает из еды, но, видимо, до этого замечания не все дочитали или просто его проигнорировали. Позже нутрициолог Маргарет Макуильямс в своей книге «Питание для хорошего здоровья» писала о том, что человеку нужно выпивать шесть-восемь стаканов воды в день, опять же, с поправкой на другие напитки, фрукты и овощи. Но в коллективном сознании опять закрепилась только информация о количестве стаканов.



Сколько на самом деле нужно пить?

Существует бессчетное количество формул, по которым рассчитываются нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это не обязательно вода. На самом деле всё гораздо проще.

— Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров — пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий — и различается в разных обстоятельствах, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы» Вероника Черанева. — Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.



Кофе, суп или чай могут заменить воду?

В том-то и дело, что под жидкостью диетологи подразумевают практически всё. Сюда входят и фрукты, и овощи, и супы, и молоко. Огурец, например, на 95% состоит из воды, а салат айсберг — на 98%.



— Общее потребление жидкости включает не только воду, но и суп, чай, компот, кофе, квас, кефир, жидкость овощей и фруктов и та, которую мы получаем с едой; например, в твороге до 70% воды, — говорит Вероника Черанева.



Единственное, диетологи обращают внимание на то, что восполнять жидкость в организме все-таки лучше всего водой, потому что в ней нет калорий и добавок. В отличие от разных соков, морсов, смузи и прочих напитков, вода максимально инертна и не оказывает влияния на желудок. А любая жидкость, которая содержит сахар, клетчатку или экстрактивные вещества, стимулирует выработку желудочного сока.

Восполняйте жидкость, чтобы избежать обезвоживания Источник: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов











Простая вода или минералка?

— Минеральная вода — это не питьевая. Пить ее литрами не полезно. Для тех, кто хочет улучшить работу пищеварения (например, выражен желчегонный эффект), то она пьется за полчаса до еды в теплом виде. Всем остальным — после еды, причем не сразу, а через полчаса-час, мелкими глотками, не торопясь, — говорит диетолог Галина Барташевич.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.



Минеральная вода освежает, стимулирует аппетит и поможет снять усталость, но для этого подойдут столовые воды со степенью минерализации не более 1 г/л, а также лечебно-столовые — с минерализацией 4–5 г/л. При этом за один раз можно выпить стакан воды не больше 200 мл. Иначе вы получите лишнюю нагрузку на почки и сердце. Чаще всего уровень минерализации указан на упаковке. А чтобы вам было удобнее классифицировать воду, загляните в специальную таблицу.

Как отличить минеральную воду по минерализации Источник: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов











В минералке, конечно, водятся полезные вещества, но некоторые сорта содержат очень много натрия, а это может быть опасно, особенно для тех, кто страдает от гипертонии. Избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками и повышенным артериальным давлением. Регулярное употребление минеральной воды с высоким содержанием фтора способствует развитию флюороза, может вызвать нарушение прочности костей и возникновение кариеса. В то же время большое количество фтора нарушает работу организма.



На химический состав минералки вообще интересно взглянуть. Там есть даже токсичные элементы. Поэтому неправильно выбранная минеральная лечебно-столовая вода не только не обеспечит организм необходимыми микроэлементами, но и заметно ухудшит самочувствие.

В больших количествах минеральная вода может оказаться токсичной Источник: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов











Что случится, если выпить слишком много воды?

— При избыточном и быстром поступлении воды в организм нарушается баланс электролитов: снижается уровень натрия в кровеносном русле, и вода идет в клетки, вызывая их набухание, — говорит Вероника Черанева. — Это состояние сопровождается слабостью, тошнотой, головокружением, в тяжелых случаях развиваются судороги и отек мозга.



Но здесь еще важно учитывать, при каких условиях вы выпили слишком много воды: два литра за один присест или в течение дня. Если вы просто немного превысили дневную норму (и у вас нет противопоказаний по части здоровья), вода выйдет естественным путем.

Кстати, то, что дополнительная пара литров воды в день вымывает токсины или стимулирует работу почек, — это не больше чем миф. В одном из исследований ученые собрали 631 пациента с заболеванием почек и разделили их на две группы. Первая пила больше воды, чем обычно, вторая была контрольной. По окончании эксперимента врачи не обнаружили никакой разницы в состоянии больных. К тем же самым результатам пришли другие исследователи, которые ставили эксперимент на 141 пожилом мужчине.

Случаи водной передозировки известны, но очень редки. Чтобы нажить проблемы, нужно выпить как минимум пять-шесть литров воды за один присест. Это действительно может резко снизить уровень натрия в крови, приведет к отеку мозга и легких, и всё может закончиться смертью.



Нужно ли начинать день со стакана воды?

Привычка пить воду по утрам натощак считается безумно полезной, но на самом деле может привести даже к раку. Всё дело в температуре. Холодную воду натощак не рекомендуют пить, если у вас проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой. Слишком горячая вода (с температурой выше 65 градусов, но вряд ли вы каждый раз ее измеряете), если пить ее регулярно, повреждает слизистую пищевода, а из-за слишком частых ожогов будет появляться всё больше аномальных клеток, которые со временем могут стать злокачественными.

Польза теплой воды для организма Источник: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов











А вообще воду диетологи советуют пить между приемами пищи и за 15–20 минут перед едой.



— Воду надо пить только теплую, потому что холодная, наоборот, может спровоцировать повышение аппетита, — говорит Ирина Бородина. — Или зеленый чай. Это на самом деле у некоторых отбивает аппетит, заполняет желудок. Рецепторы говорят мозгу, что вроде как в желудке что-то есть, и это может перебить аппетит. А вот кофе натощак лучше не пить. Зачастую это, наоборот, провоцирует всплеск аппетита. Поэтому очень многим, кто пропускает завтрак и обходится чашечкой кофе, потом в течение дня хочется всё время есть.



Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.



Кому рекомендуется большее употребление воды?

— Контроль потребления жидкости важен пожилым людям и при психических заболеваниях, когда нарушено чувство жажды, — говорит Вероника Черанева. — Этим людям рекомендуется регулярно пить в течение дня и следить за цветом мочи, он должен быть светло-желтым. Количество жидкости рекомендуется увеличить при склонности к запорам, при мочекаменной болезни. При интенсивных физических нагрузках и в профессиональном спорте бесконтрольный прием большого количества воды опасен электролитными нарушениями, поэтому спортсменам и людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, рекомендуется восполнять потери с помощью водно-электролитных смесей с содержанием натрия в составе.



Чем больше воды, тем красивее кожа?

Прежде всего нужно научиться отличать сухую кожу от обезвоженной. Первый случай говорит о нехватке липидов, второй — о недостатке воды в клетках верхнего слоя кожи. Более обезвоженной может быть любая кожа: и сухая, и нормальная, и даже жирная. Да, нехватка влаги вредит коже, но это не значит, что кожа будет выглядеть моложе, если вы начнете пить больше воды.

Если обезвоживание продолжается достаточно долго, ткани организма начинают усыхать, а клетки сморщиваются, и их функция нарушается Источник: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов











— Достоверных научных данных о том, что вода делает нашу кожу красивее, как и о том, что она замедляет старение, нет, — говорит Вероника Черанева. — В Израиле проводились исследования о влиянии увеличения потребления воды на состояние кожи, участники в течение месяца пили по 2,5 литра воды, но уменьшения морщин и объективного улучшения состояния кожи исследователи не увидели.

