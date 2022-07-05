Будете здоровы? Так ли полезно молоко на самом деле и кому оно точно навредит — отвечают врачи

Польза и вред молока — давний предмет споров не одного поколения ученых и врачей. Кто-то считает, что для здоровья необходимо выпивать не меньше литра в день, другие говорят, что это полезно, только если это молоко от своей коровы (или как минимум от хорошо вам знакомой). Если начинать разбираться в нюансах жирности и добавления в различные блюда — можно вообще сойти с ума. Наши коллеги из Wday.ru и корреспондент Илья Ненко попытались разобраться в молочных дебрях и дать ответы на главные вопросы.
Есть данные исследований, в которых участвовали
Один из главных аргументов против молока таков — в мире наблюдается рост раковых заболеваний, спровоцированных гормонами. А коровье молоко — источник эстрогенов и инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), который может вызвать нерегулируемое деление клеток.
Пастеризованное или натуральное?
Сторонники пастеризации считают, что это обязательный процесс для того, чтобы уничтожить многочисленные бактерии. А вкус и аромат после пастеризации остаются почти неизменными.
Те, кто против пастеризации, считают, что эта процедура хоть и убивает бактерии, но одновременно уничтожает витамины, минералы и энзимы, которыми богат и ценен молочный продукт. По их мнению, бактериальные инфекции от необработанного молока встречаются достаточно редко.
По мнению врача-гастроэнтеролога Александры Мызниковой, действительно — риск бактериальной инфекции от потребления сырого молока низок, но последствия достаточно тяжелы, чтобы с ними не считаться.
— Если вы собираетесь потреблять необработанное молоко, важно знать, в каких условиях содержатся животные, насколько соблюдается гигиена и как тестируются продукты у вашего поставщика. Пьете вы живое или мертвое молоко, вряд ли оно окажет существенное влияние на ваше здоровье, если вы потребляете его в умеренных количествах, — считает эксперт.
Полезно или вредно?
Врач уточняет, что молоко нельзя назвать корнем зла или ключом от решения всех проблем со здоровьем.
— Никем не доказано, что молоко действительно настолько полезно, насколько это продвигается широковещательными рекламными кампаниями. Здоровая диета, скорее всего, не зависит от наличия в ней молока, — считает Александра Мызникова. — Молоко действительно в чем-то полезно, а в чем-то совсем нет. Вся шумиха о его вреде из-за того, что с возрастом у людей снижается количество лактозы — фермента для переваривания молока. И поэтому молоко вызывает расстройство желудка, диарею и прочие неприятности после его приема. Но детям я бы советовала давать молоко. Так как там много кальция, что хорошо для роста, малыши его хорошо усваивают. А еще, кстати, оно отлично обволакивает желудок.
— Безусловно, молоко — полезный продукт и взрослому человеку, и ребенку, — говорит врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова. — Молоко содержит белок, молочный сахар, является источником жирных кислот, витаминов (группа В, А, D), микроэлементов (кальций, фосфор, натрий). Если рассматривать питание взрослого человека, то принимать в пищу цельное молоко и молочные продукты можно и нужно. Противопоказано молоко лишь при установленной лактазной недостаточности, аллергии к белкам коровьего молока и при наличии у пациента клинических проявлений пищевой непереносимости.
Светлана Федорова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», окончила Уральский государственный медицинский университет, стаж работы — больше десяти лет.
Безлактозное молоко: полезно или модно?
На самом деле, новости о вреде молока для организма — совсем не новости. Давным-давно все слышали, что взрослым людям оно как минимум неполезно, а то и вовсе противопоказано. Но впервые о лактозе заговорили в 1619 году, когда итальянец Фабрицио Бартолетти обнаружил в составе молока особое вещество, которого не было в других продуктах. А в 1780 году химик из Швеции Карл Вильгельм Шееле определил эту субстанцию как молочный сахар.
— Впервые мода на безлактозное молоко началась с повышением интереса по теме питания в СМИ, а именно с появлением белковых, кетодиет, на фоне ограничения сахара в рационе питания, — говорит врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Бородина. — Плюс ко всему вспомнился известный факт о снижении непереносимости молока взрослыми.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Кому нужно отказаться от молочных продуктов по рекомендациям врача?
— По рекомендации врача необходимо отказаться от молочных продуктов, если подтверждена пищевая непереносимость (пищевая аллергия), пациент чувствует ухудшение самочувствия (вздутие живота, тошнота, иногда рвота и диарея) после употребления в пищу молочных продуктов, — говорит Светлана Федорова. — Тогда стоит отказаться от цельного молока. В нем большое количество лактозы молочного сахара. Можно по переносимости употреблять в пищу кисломолочные продукты.
Кроме того, в период обострения воспалительных заболеваний кишечника (целиакия, болезнь Крона и язвенный колит) и при острой кишечной инфекции специалисты рекомендуют отказаться от цельного молока, молочно-крупяных изделий, блинов и выпечки на молоке.
Что будет, если каждый день выпивать по литру молока?
При хорошей переносимости взрослому человеку можно употреблять 300–400 мл цельного молока в день. Если стало хуже переноситься, можно употреблять продукты с низким содержание лактозы (низколактозные или безлактозные), кипятить или добавлять в напитки.
А вот чрезмерное употребление молока может вызвать вздутие живота, тошноту и расстройство стула.
— Один литр молока помимо важных питательных веществ содержит около 25 граммов жира. Поэтому литр в день — это, конечно, многовато, повторюсь, оптимальное количество 2–3 порции в сутки, — напоминает Ирина Бородина.
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