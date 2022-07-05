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Будете здоровы? Так ли полезно молоко на самом деле и кому оно точно навредит — отвечают врачи

Самый нужный продукт по версии рекламы на ТВ не раз подвергался критике и совсем не беспочвенно

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Все мы с детства знаем, что молоко — полезный продукт. Разбираемся, так ли это на самом деле

Все мы с детства знаем, что молоко — полезный продукт. Разбираемся, так ли это на самом деле

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Польза и вред молока — давний предмет споров не одного поколения ученых и врачей. Кто-то считает, что для здоровья необходимо выпивать не меньше литра в день, другие говорят, что это полезно, только если это молоко от своей коровы (или как минимум от хорошо вам знакомой). Если начинать разбираться в нюансах жирности и добавления в различные блюда — можно вообще сойти с ума. Наши коллеги из Wday.ru и корреспондент Илья Ненко попытались разобраться в молочных дебрях и дать ответы на главные вопросы.

Есть данные исследований, в которых участвовали 400 000 человек на протяжении 28 лет. По результатам, те участники, кто потреблял больше молока, реже страдали болезнями сердца и инфарктами, чем те, кто пил меньше молока или вообще исключал этот продукт из своего рациона. Важно уточнить, что эти исследования не спонсировались известными молочными брендами.

Один из главных аргументов против молока таков — в мире наблюдается рост раковых заболеваний, спровоцированных гормонами. А коровье молоко — источник эстрогенов и инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), который может вызвать нерегулируемое деление клеток.

Пастеризованное или натуральное?

Сторонники пастеризации считают, что это обязательный процесс для того, чтобы уничтожить многочисленные бактерии. А вкус и аромат после пастеризации остаются почти неизменными.

Те, кто против пастеризации, считают, что эта процедура хоть и убивает бактерии, но одновременно уничтожает витамины, минералы и энзимы, которыми богат и ценен молочный продукт. По их мнению, бактериальные инфекции от необработанного молока встречаются достаточно редко.

По мнению врача-гастроэнтеролога Александры Мызниковой, действительно — риск бактериальной инфекции от потребления сырого молока низок, но последствия достаточно тяжелы, чтобы с ними не считаться.

— Если вы собираетесь потреблять необработанное молоко, важно знать, в каких условиях содержатся животные, насколько соблюдается гигиена и как тестируются продукты у вашего поставщика. Пьете вы живое или мертвое молоко, вряд ли оно окажет существенное влияние на ваше здоровье, если вы потребляете его в умеренных количествах, — считает эксперт.

Полезно или вредно?

Врач уточняет, что молоко нельзя назвать корнем зла или ключом от решения всех проблем со здоровьем.

— Никем не доказано, что молоко действительно настолько полезно, насколько это продвигается широковещательными рекламными кампаниями. Здоровая диета, скорее всего, не зависит от наличия в ней молока, — считает Александра Мызникова. — Молоко действительно в чем-то полезно, а в чем-то совсем нет. Вся шумиха о его вреде из-за того, что с возрастом у людей снижается количество лактозы — фермента для переваривания молока. И поэтому молоко вызывает расстройство желудка, диарею и прочие неприятности после его приема. Но детям я бы советовала давать молоко. Так как там много кальция, что хорошо для роста, малыши его хорошо усваивают. А еще, кстати, оно отлично обволакивает желудок.

— Безусловно, молоко — полезный продукт и взрослому человеку, и ребенку, — говорит врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова. — Молоко содержит белок, молочный сахар, является источником жирных кислот, витаминов (группа В, А, D), микроэлементов (кальций, фосфор, натрий). Если рассматривать питание взрослого человека, то принимать в пищу цельное молоко и молочные продукты можно и нужно. Противопоказано молоко лишь при установленной лактазной недостаточности, аллергии к белкам коровьего молока и при наличии у пациента клинических проявлений пищевой непереносимости.

Светлана Федорова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы», окончила Уральский государственный медицинский университет, стаж работы — больше десяти лет.

Безлактозное молоко: полезно или модно?

На самом деле, новости о вреде молока для организма — совсем не новости. Давным-давно все слышали, что взрослым людям оно как минимум неполезно, а то и вовсе противопоказано. Но впервые о лактозе заговорили в 1619 году, когда итальянец Фабрицио Бартолетти обнаружил в составе молока особое вещество, которого не было в других продуктах. А в 1780 году химик из Швеции Карл Вильгельм Шееле определил эту субстанцию как молочный сахар.

— Впервые мода на безлактозное молоко началась с повышением интереса по теме питания в СМИ, а именно с появлением белковых, кетодиет, на фоне ограничения сахара в рационе питания, — говорит врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Бородина. — Плюс ко всему вспомнился известный факт о снижении непереносимости молока взрослыми.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Кому нужно отказаться от молочных продуктов по рекомендациям врача?

— По рекомендации врача необходимо отказаться от молочных продуктов, если подтверждена пищевая непереносимость (пищевая аллергия), пациент чувствует ухудшение самочувствия (вздутие живота, тошнота, иногда рвота и диарея) после употребления в пищу молочных продуктов, — говорит Светлана Федорова. — Тогда стоит отказаться от цельного молока. В нем большое количество лактозы молочного сахара. Можно по переносимости употреблять в пищу кисломолочные продукты.

Кроме того, в период обострения воспалительных заболеваний кишечника (целиакия, болезнь Крона и язвенный колит) и при острой кишечной инфекции специалисты рекомендуют отказаться от цельного молока, молочно-крупяных изделий, блинов и выпечки на молоке.

Что будет, если каждый день выпивать по литру молока?

При хорошей переносимости взрослому человеку можно употреблять 300–400 мл цельного молока в день. Если стало хуже переноситься, можно употреблять продукты с низким содержание лактозы (низколактозные или безлактозные), кипятить или добавлять в напитки.

А вот чрезмерное употребление молока может вызвать вздутие живота, тошноту и расстройство стула.

— Один литр молока помимо важных питательных веществ содержит около 25 граммов жира. Поэтому литр в день — это, конечно, многовато, повторюсь, оптимальное количество 2–3 порции в сутки, — напоминает Ирина Бородина.

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