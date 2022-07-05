Будете здоровы? Так ли полезно молоко на самом деле и кому оно точно навредит — отвечают врачи

Есть данные исследований, в которых участвовали 400 000 человек на протяжении 28 лет. По результатам, те участники, кто потреблял больше молока, реже страдали болезнями сердца и инфарктами, чем те, кто пил меньше молока или вообще исключал этот продукт из своего рациона. Важно уточнить, что эти исследования не спонсировались известными молочными брендами.

Один из главных аргументов против молока таков — в мире наблюдается рост раковых заболеваний, спровоцированных гормонами. А коровье молоко — источник эстрогенов и инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1), который может вызвать нерегулируемое деление клеток.