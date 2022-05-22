Что будет, если съесть селедку с молоком? Отвечают врачи

Скоро настанут те времена, когда практически на каждом углу начнут продавать арбузы. На удивление, до сих пор находятся любители есть их с хлебом. Бородинским. Но это не лучшая идея. Прежде всего, бородинский хлеб сам по себе не каждому по зубам. Пациентам с заболеваниями ЖКТ (энтероколитом, атрофией слизистой оболочки кишечника или просто при повышенной кислотности) он противопоказан.

— В его состав входят дрожжи, и пристрастие к ржаному приведет только к вздутию живота, так как его ингредиенты способствуют повышенному газообразованию, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Стоит также учитывать, что арбуз — это растительные углеводы, а хлеб — крахмал. Что происходит, когда две эти составляющие объединятся, вы поймете быстро: то, что начнется в желудке, и называется брожением.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Вместе с тем диетологи заявляют, что большой опасности (если у вас нет патологий со стороны ЖКТ) компания из арбуза и бородинского хлеба не несет.

