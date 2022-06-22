Пломбир, а я тебя любил: эти 6 продуктов могут укоротить вашу жизнь — они есть на каждой кухне

Споры о том, какие продукты вредны, а какие — полезны, начались задолго до основания интернета. Одни считают, что, отказавшись от мяса, вы проживете более долгую и счастливую жизнь, другие твердят, что без полезных свойств из него вы будете влачить жалкое существование. Недавно мы писали материал о продуктах, которые чаще всего едят долгожители. Наши коллеги из Wday.ru сделали обзор наименований, которые могут навредить, а возможно. даже укоротить жизнь. Но по мнению эксперта, всё не так драматично.
Чеснок
Его вы найдете на каждой кухне, хозяйки уверены: чеснок полезен, поэтому без опаски добавляют его в большое количество блюд. Сами понимаете, всё вкуснее, если с чесночком. Но у него, как и у любого другого продукта, есть суточная дозировка, которую не стоит превышать. Если вы съедаете больше головки ежедневно, этот овощ начинает вам вредить.
Во-первых, из-за содержания в нём сероводорода. Также ученые выяснили, что чеснок замедляет скорость реакции в 2−3 раза. Еще этот овощ содержит медь, а избыток меди тоже способен навредить. Конечно, выкидывать чеснок из холодильника точно не стоит, нужно просто соблюдать допустимую суточную дозу и дальше продолжать наслаждаться его пикантным вкусом.
Зеленый чай
Этот вид чая завоевал такую популярность, что вскоре может отбить первое место у фаворита — чая черного. Интересно, что в Индии, одной из самых чайных стран, пьют только черный чай, а зеленый считают опасным.
Однако даже ради пользы не стоит пить этот чай литрами, а при некоторых заболеваниях и состояниях в особенности. В зеленом чае много кофеина, он мешает усваиваться фолиевой кислоте. Из-за кофеина этот напиток не рекомендуют при глаукоме и гипертонии. Также в зеленом чае содержится теин. Он не полезен для сердечно-сосудистой системы и нервных клеток.
Много в этом напитке и объективной пользы. Это антиоксидант — он бодрит и молодит. Но важно пить его правильно. Он считается лучшим напитком для худеющих (после обычной воды, конечно). Дело в том, что он улучшает обмен веществ и помогает снизить жировую массу, это один из простых и проверенных способов легко похудеть к лету без вреда для здоровья.
Несколько советов перед чаепитием:
- выбирайте качественный крупнолистовой чай;
- заваривайте чай на один раз и пейте свежим;
- не добавляйте в напиток ароматизаторы и подсластители;
- выпивайте не более 3–4 кружек чая в день.
Красное мясо
Ученые из Университета Лидса (один из крупнейших университетов Великобритании. — Прим. ред.) опубликовали результаты исследования, которое продолжалось целых 17 лет. Участие в нём принимали женщины в возрасте от 35 до 39 лет — всего 32 147 человек. Больше всего специалистов интересовало, чем женщины питаются и как рацион влияет на состояние их здоровья.
В итоге выделили четыре основные группы питания. В первую вошли те, кто употреблял красное мясо, птицу и рыбу раз в неделю и реже. Во вторую — те, кто отдавал предпочтение рыбе и ел ее не реже чем раз в неделю. Третья — те, кто ел рыбу и птицу раз в неделю и чаще. Четвертая группа — те, кто ел в основном красное мясо, не рыбу и не птицу. Сразу оговоримся: под красным мясом исследователи понимают свинину, говядину, баранину, субпродукты и мясные полуфабрикаты.
Сравнив состояние здоровья всех этих женщин, ученые выяснили: те, кто придерживался четвертого типа питания, чаще заболевали раком прямой кишки. Справедливости ради стоит отметить, что число таких женщин было невелико, всего около процента.
— В любом случае эти данные имеют значение. Если у человека есть семейная предрасположенность к раку или он всерьез задумывается о профилактике, лучше ограничить потребление мяса, — говорит глава исследования доктор Диего де Жоргуи.
Примечательно, что в 2018 году в Университете Глазго (четвертый по старшинству в Великобритании и крупнейший университет в Шотландии. — Прим. ред.) проводилось еще более масштабное исследование, охватившее 273 466 женщин. Его итоги оказались неутешительными. Если женщина в возрасте 35–40 лет позволяет себе три куска бекона в неделю, то риск развития рака молочной железы у нее увеличивается.
Чернослив
Он считается полезным продуктом, но только если не обработан диоксидом серы (добавка Е220). Сухофрукты всегда нужно мыть перед употреблением, как и обычные фрукты. Чернослив из-за калорийности и большого количества фруктового сахара не стоит есть диабетикам и тем, кто следит за фигурой.
Но есть в нём и неоспоримые плюсы: источник красоты, витамин Е, можно найти в растительных маслах, орехах, и... черносливе. Повторимся: всё хорошо в меру и с умом.
Мороженое
Недавно Росконтроль нашел в пломбире растительные жиры, которых быть там не должно по определению. Пальмовое масло канцерогенно, если оно подвергается тепловой обработке. А мороженое сначала нагревают — варят, а потом резко остужают.
Как же понять, что в продукте есть растительные жиры? Во-первых, производитель обязан прописывать в составе растительные жиры или пальмовое масло. Если же такого в составе нет, обратите внимание на калорийность: у пломбира массовая доля жира должна быть не менее 13%. Оптимальный состав — молоко коровье натуральное, пастеризованное, сгущенное цельное с сахаром; сгущенные и сухие сливки; масло коровье; яйца куриные; различные вкусовые добавки.
Если вы любите мороженое, но при этом следите за фигурой, вам будет интересно почитать наш обзор, что полезнее: пломбир или фруктовый лед? Разбираем с диетологом.
Фруктовые соки
Некоторые соки и смузи очень питательны. Например, насыщенный питательными веществами смузи или свежевыжатый сок, состоящий в основном из фруктов или некрахмалистых овощей, может стать отличным способом увеличить потребление витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако большинство соков и смузи, продаваемых в магазинах, — это лишний сахар и калории. При чрезмерном употреблении они могут способствовать увеличению веса и другим проблемам со здоровьем, таким как кариес и нарушение регуляции уровня сахара в крови.
Выпить большое количество сока легко, но это не заставит вас съедать меньше остальных продуктов. Налегая на соки, вы запросто превысите дневную норму потребления калорий и вместо пользы получите один только вред. Не стоит искать волшебный способ похудеть, ничего при этом не делая.
Мы собрали еще 10 закоренелых мифов о еде, например, почему каша не лучший завтрак, а сахарозаменители не помогают держать вес в форме.
Что думает эксперт
Диетолог Жанна Крючкова считает, что всё хорошо в меру. Главное, по ее мнению, чтобы питание было сбалансированным и разнообразным.
— О пользе и вреде отдельных продуктов споры идут постоянно. Если нет ограничений по здоровью, можно в разумных количествах употреблять любые качественные продукты. Мясо — источник белка, витаминов группы B, в нём содержится большое количество железа, цинка и фосфора. Общая рекомендация — старайтесь не злоупотреблять жирной пищей. Говядину, свинину, баранину лучше тушить, запекать или готовить на огне. Чтобы облегчить работу пищеварительной системы, подавайте блюдо с овощами или зеленью, они содержат клетчатку, которая помогает усваиваться тяжелой пище. Чеснок также богат полезными веществами. Например, в его состав входят фитонциды, которые борются с бактериями. Но он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому есть его на голодный желудок нельзя, а людям с заболеваниями ЖКТ стоит свести его употребление к минимуму, — говорит эксперт.
Жанна Крючкова — специалист по нутрициологии и диетологии, окончила МГУТУ им. Разумовского. Опыт работы — более 10 лет.
Что еще почитать про еду
1. Поживем до 100 лет: 9 продуктов, которые любят долгожители, — они предотвращают рак, диабет и проблемы с сердцем.
2. Больше не хищники: эндокринолог объяснила, зачем всем нужно раз в неделю отказываться от мяса.
3. Эти продукты запрещено мыть перед приготовлением, но об этом почти никто не знает.