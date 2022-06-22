Пломбир, а я тебя любил: эти 6 продуктов могут укоротить вашу жизнь — они есть на каждой кухне

Чеснок

Его вы найдете на каждой кухне, хозяйки уверены: чеснок полезен, поэтому без опаски добавляют его в большое количество блюд. Сами понимаете, всё вкуснее, если с чесночком. Но у него, как и у любого другого продукта, есть суточная дозировка, которую не стоит превышать. Если вы съедаете больше головки ежедневно, этот овощ начинает вам вредить.

Во-первых, из-за содержания в нём сероводорода. Также ученые выяснили, что чеснок замедляет скорость реакции в 2−3 раза. Еще этот овощ содержит медь, а избыток меди тоже способен навредить. Конечно, выкидывать чеснок из холодильника точно не стоит, нужно просто соблюдать допустимую суточную дозу и дальше продолжать наслаждаться его пикантным вкусом.