Перестаньте откармливать печень: диетолог назвал 10 правил антижирового питания

Ешьте правильный жир

Кажется, что проще: не хочешь ожирения печени, откажись от жирного. Но такой подход ошибочный. Жиры есть нужно, но смотря какие.



Здоровые жиры необходимы организму как строительные блоки. Они защищают органы и сосуды, помогают держать под контролем уровень сахара в крови, подавляют воспалительные процессы в организме и помогают не набирать лишние килограммы.



Лучший жир — это мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в растительных маслах — льняном, оливковом, рапсовом, конопляном, а также в орехах (миндаль, фундук, грецкие) и жирной морской рыбе (лосось или скумбрия).



А вот трансжиры надо постараться исключить — они в избытке есть в готовых продуктах, магазинном печенье, тортах и так далее.



Выбирайте «зеленый» белок

На каждый килограмм нормального веса взрослый человек должен съедать в течение дня 1–1,2 грамма белка. И лучше, чтобы он был разный — как животного происхождения (яйца, рыба, птица, мясо, молочные продукты), так и растительного (бобовые, овсянка, орехи, семена, водоросли). Причем последнего должно быть больше. Растительный белок содержит клетчатку, витамины, минералы, полезные углеводы и жиры, в то время как животный — слишком много неполезных насыщенных жирных кислот.

