Окрошка хуже всех? Рейтинг летних супов — от сомнительного к самому полезному

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



А теперь перейдем к тому, ради чего мы здесь, собственно, собрались, и расставим по местам летние супы нашего рейтинга полезности — от того, чья польза — вопрос спорный, к самому полезному.



Окрошка

Как ни прискорбно нам это сообщать, но окрошка в нашем рейтинге оказалась на последнем месте. Но не столько потому, что она плохая, сколько из-за того, что однозначного рецепта ее приготовления не существует. Кто-то предпочитает делать ее на кефире, кто-то на минеральной воде, кто-то предпочитает квас. Кроме того, разнятся ингредиенты. Если, например, положить мясо вместо колбасы, вы сделаете свою окрошку значительно полезнее. Если не обращать внимания на эти мелочи, окрошка в целом хороша.

