Вместо пользы — отек Квинке, инсульт и смерть: врачи объяснили, чем опасны БАДы

Я своим пациентам БАДы не назначаю, сам не принимаю, детям своим не даю.



— Зачастую те эффекты, которые мы видим после употребления БАДов — волосы стали виться, ногти перестали ломаться, настроение улучшилось — это, скорее, эффект плацебо, — считает врач.



Александр Зимин — кандидат медицинских наук, врач-терапевт, доктор натуропатии, фитотерапевт.

— На самом деле, есть очень много поддельных БАДов, содержащих тяжелые металлы и пестициды / гербициды. Учитывая, что БАДы употребляются длительно, можно, несомненно, навредить здоровью, — рассказал «Доктору Питеру» врач, фитотерапевт Александр Зимин. — Но острого отравления ими потенциально сложно добиться, слишком маленькие дозы веществ в БАДах. А вот чаще всего они не дают никакого положительного эффекта, например люди употребляют витамин D3 курсом, а его уровень по анализу крови не растет.



А что же вместо БАДов?

— Если вам кажется, что что-то в вашем организме сбоит, вы постоянно устаете, ломаются ногти, нет сил, выпадают волосы, то надо обратиться к терапевту или врачу общей практики, которые могут выяснить причины этих сбоев — это может быть анемия, гипотиреоз, диабет. Если всё нормально, нет болезней, то для решения проблем используются местные средства — ванночки, специальные шампуни, массаж и так далее.



Надо здраво относиться к своему питанию и ежедневно давать организму физическую нагрузку. Это основополагающие факторы здоровья. Но только единицы могут заставить себя это делать.



Как узнать о нехватке витаминов

Перечень витаминов для выявления их дефицита, на самом деле, ограничен. Есть и вовсе бесполезные анализы, которые не скажут пациенту ни о чем — например, анализ волос на микроэлементы. Он ни в коем случае не отражает микроэлементный состав крови и организма.



— Мы можем проверить в лабораториях уровни витаминов D, B12, фолиевой кислоты, магния, калия, кальция, — говорит Борис Шеляпин. — Но, сдав анализ, вы вряд ли получите достаточно информации. Кроме того, серьезный дефицит важных витаминов и микроэлементов обычно проявляется клинически. Это неврологические нарушения, нарушения сердечного ритма. Маловероятно, чтобы была значимая нехватка этих микроэлементов при отсутствии симптомов.



Рутинно дефицит микроэлементов и витаминов определять не следует, он не входит ни в один медицинский чекап.



— Когда речь идет о нервозности, излишнем беспокойстве, тревожности, надо попытаться разобраться с причиной и проблемой — она в нас, а не в окружающем мире. А если хочется лечиться таблетками — хороший психотерапевт и без БАДов может использовать огромный арсенал более надежных и безопасных препаратов, которых сейчас много в фарминдустрии, — считает Борис Шеляпин.

