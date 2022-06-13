Правда ли, что сыр ухудшает память? 10 популярных мифов о еде — мы спросили у экспертов, какие из них — правда

10. Глютен — есть или не есть

Яна Прудникова говорит, что нет четкого за или против глютена. Есть люди с диагнозом генетической целиакии, обычно его обнаруживают в раннем детстве. Им, безусловно, нужно исключать весь глютен из своей жизни даже в скрытой форме — это единственное на данный период времени лечение их состояния и способ поддержания их в ремиссии. Остальным можно есть глютен в умеренном количестве.

— Выделяют такое состояние, как будто бы непереносимость или чувствительность к глютену (ее начали выделять недавно), это отдельное состояние, как отдельный симптомокомплекс или отдельное заболевание, когда у человека нет генетической предрасположенности, но просто есть очень сильная чувствительность к глютену. Когда он употребляет глютен, то провоцирует воспаление и разную симптоматику. Важно понимать, что в продуктах, содержащих глютен, есть не только он, и если мы их убираем, то остальные элементы нужно будет компенсировать, — говорит врач.

Глютена много в пшеничной муке, белой муке и всех изделиях из нее. Муку лучше не употреблять, не из-за глютена, а потому что это пустая еда — много калорий, мало пользы. А вот сложные углеводы, которые содержат глютен, употреблять можно: булгур, овсянка долгой варки, цельнозерновые макароны, цельнозерновая мука и изделия из нее.