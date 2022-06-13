Правда ли, что сыр ухудшает память? 10 популярных мифов о еде — мы спросили у экспертов, какие из них — правда
Осторожно: после прочтения вам резко захочется перейти на правильное питание и выкинуть булки в окно
Арсенал «полезных» советов из интернета о том, как правильно питаться, весьма и весьма обширен. Прочитали, записали — пользуемся. Рассказали соседке, та — подруге, а дальше как снежный ком. Популярная диета Бузовой — нам надо, картофель помогает похудеть — покупаем 10 кг. Знакомая услышала по телевизору, что если есть много сыра, ухудшится память — сыр долой, список можно продолжать долго. Мы собрали самые популярные и неожиданные мифы о пищевых привычках и попросили экспертов рассказать, что правда, а что — глупая выдумка.
1. Нельзя есть фрукты после еды
Яна Прудникова, врач-гастроэнтеролог, превентолог и диетолог, рекомендует употреблять фрукты в первой половине дня, до 16 часов. Фрукты — это не отдельный прием пищи, а дополнение к основному.
— Сначала мы съели завтрак, потом приступаем к фруктам. Очень распространено сочетание фруктов и каши. Ежедневное употребление таких завтраков не рекомендовано, так как будет усиливаться процесс брожения, гниения. Ешьте такой завтрак не чаще чем один раз в неделю, тогда не будет вреда организму, — объясняет врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова.
Нутрициолог Валерия Гладышева говорит, что фрукты нужно есть как десерт сразу после или вместе с основным приемом пищи.
— Фрукты — фруктоза, природный, но сахар. Когда мы едим фрукты в перекус, мы постоянно повышаем глюкозу в крови, они не дают должного насыщения, и через 1,5 часа мы опять едим. Частые перекусы — вредно. Плюс фрукты — кислоты, они помогают усвоению белка из пищи и железа. Многие женщины имеют дефициты белка и железа, — говорит Валерия Гладышева.
Специалист по снижению веса и здоровому питанию Анна Тыщенко добавляет, что при наличии заболеваний органов ЖКТ некоторые фрукты необходимо полностью исключать из рациона или не есть на голодный желудок, так как это может спровоцировать изжогу и другие неприятные симптомы.
— У некоторых людей фрукты в целом не очень хорошо переносятся в связи с нарушением микрофлоры кишечника, могут вызывать метеоризм и колики. Если съесть фрукт после основного приема пищи и еда начнет гнить в желудке — это бред. Нет универсального совета по фруктам, каждый должен отследить реакцию организма и решить как ему комфортнее есть фрукты, — говорит Анна Тыщенко.
2. Потребление яиц повышает уровень холестерина
— Это миф. Организму нужен холестерин, из него синтезируются половые гормоны. Яйца — легкоусвояемый белок и насыщенные жиры. Можно есть их и больше 2 штук, вопрос в том, с чем вы их комбинируете на одной тарелке. Хорошие сочетания: яйца с овощами (например, шакшука), зеленый омлет со шпинатом, — подсказывает нутрициолог Валерия Гладышева.
В одном желтке — около 200–250 мг холестерина. Холестерин вырабатывается нашим собственным организмом и имеет ряд полезных функций (участвует в образовании клеточных мембран органов и тканей тела, участвует в синтезе гормонов, образует желчные кислоты, которые входят в состав желчи).
3. Употребление углеводов на ночь приводит к увеличению веса
Здесь важно задать себе вопрос — какие именно углеводы мы употребляем на ночь: простые или сложные? Например, макароны — плохой выбор на ужин, а бурый рис, гречка или киноа — пожалуйста.
— Если вам нужно запустить активный процесс жиросжигания, то хорошо учить организм переключаться с метаболизма углеводов — как основного источника энергии, на жиры. Это тренирует метаболическую гибкость и топит жир, — говорит Валерия Гладышева.
— Если суточная калорийность соответствует энергетическим затратам, то медленные углеводы на ночь не приведут к набору веса, но могут стать причиной утреннего отека. 1 грамм углеводов задерживает 4 грамма воды. А вот бесконтрольное пожирание сладостей на ночь, да и не только на ночь превратит вас в тыкву, — предостерегает Анна Тыщенко.
4. Либо есть, либо пить — вместе нельзя
Эксперты говорят, что полезно пить теплую воду до приема пищи — она запускает желчеток. Во время еды не рекомендуется пить черный и зеленый чай, кофе, так как танины (вещества, которые придают продукту терпкость) из них мешают усвоению из пищи витаминов и минералов, особенно железа.
5. Употребление сыра вредно для памяти
— Употребление сыра никак не влияет на память, эта связь притянута за уши. Ровно так же, как и сыр способствует появлению целлюлита — это не правда. Целлюлит — это воспаление и ухудшение работы печени, лимфотока. Целлюлит — прямая связь с нарушением работы печени. Если мы говорим про работу памяти, речь в первую очередь идет о работе мозга, о связи «мозг — кишечник — мозг», так как сыры провоцируют внутреннее воспаление в организме, то нарушение работы внутренних органов, конечно, будет влиять на нарушение памяти, на нарушение работы печени, — объясняет врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова.
Сыр — насыщенные жиры, животные. Жиры формируют мембраны нашего мозга и улучшают когнитивные функции. Сыр твердых сортов: пармезан, чеддер — содержит меньше лактозы (молочного сахара), чем мягкие сыры. На снижении веса рекомендуется отдавать предпочтение им — так объясняет нутрициолог Валерия Гладышева.
6. Беременные женщины должны есть за двоих
Валерия Гладышева говорит, что во время беременности и кормления организму действительно требуется больше нутриентов, особенно в первые 12 недель, когда происходит закладка основных органов малыша. Есть за двоих не нужно. Нужны сбалансированные приемы пищи, 3–4 раза в день вполне достаточно.
— Достаточное количество белка как животного происхождения, так и растительного, клетчатки из овощей и ягод, сложные углеводы из круп, жиры обязательно, 2–3 вида растительного масла и кусочек хорошего сливочного масла — будет отлично, — говорит нутрициолог.
Калорийность в первом триместре увеличивается на 150 ккал, во втором — на 200–250 ккал, в третьем — до 350 ккал к исходному калоражу самой женщины.
— Именно из-за того что женщины начинают есть за двоих, и прибавляют более 15 кг при норме 8–12 кг. Женщина начинает есть за двоих взрослых, хотя внутри нее человек весом около 3,5 кг и то на последнем месяце, — говорит Анна Тыщенко.
7. Если есть много белка, мышцы будут расти быстрее
— Белок — основной строительный элемент — это правда. Но нужно съедать свою норму белка, в зависимости от вашего пола, возраста и уровня физической активности. Больше белка — нагрузка на органы выделительной системы, особенно почки. Могут быть проблемы со стороны ЖКТ — запоры, — предостерегает Валерия Гладышева.
8. Пищевые Е-добавки вредны для здоровья
— Технологи и все, кто занимается пищевой промышленностью, делят эти добавки на не очень вредные и очень вредные. Но тем не менее, если мы углубляемся в саму суть, все пищевые добавки — это не натуральные компоненты, химически созданные. Следовательно, какие-нибудь сахарозаменители — тоже достаточно тяжелый для нашего организма химический продукт. Регулярные поступления в организм химических соединений будут постоянно нагружать detox-органы — это печень, кишечник, мочевыделительная система, в конечном итоге они приведут к сбою и будут патологии со стороны этих органов. Поэтому можно подытожить, что в принципе все пищевые добавки Е будут наносить урон организму, просто какие-то более быстрый и тяжелый урон, а какие-то более медленный, — объясняет врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова.
Нутрициолог Валерия Гладышева говорит, что Е — обозначение всех пищевых добавок. Из них есть и безопасные, например, Е296 — яблочная кислота, регулятор кислотности. Е500 — регуляторы кислотности, различные разрыхлители, например, сода.
— Обязательно нужно обращать внимание на состав продуктов на предмет скрытых сахаров и вредных пищевых добавок, которые могут повлиять негативным образом на наше здоровье. В первую очередь это красители. Они встречаются в газированных напитках, в различных сладостях, в сыре, — считает эксперт.
9. Безопаснее есть сладкое после 16 часов
По мнению Анны Тыщенко, сладкое можно есть в любое время, если это укладывается и соответствует дневной калорийности и энергетическим тратам. Выгоднее есть утром, так потратить калории в течение дня вариантов гораздо больше, чем съесть перед сном и залечь на боковую. Желательно есть сладкое после основного приема пищи, а не в отдельный прием — так меньше вероятность вызвать инсулино-сахарные качели.
— Инсулин вырабатывается всегда в ответ на любой прием пищи, даже на 3 орешка. Чем выше продукт поднимает глюкозу в крови, тем больше необходимо поджелудочной трудиться и вырабатывать ценнейший гормон инсулин. Мое мнение, нет безопасной дозы сахара на ежедневной основе. Если иногда вы едите торт, то правильное сочетание будет сначала салат, потом горячее, потом десерт по остаточному принципу. Клетчатка и белок будет тормозить всплеск глюкозы в крови, — объясняет Валерия Гладышева.
10. Глютен — есть или не есть
Яна Прудникова говорит, что нет четкого за или против глютена. Есть люди с диагнозом генетической целиакии, обычно его обнаруживают в раннем детстве. Им, безусловно, нужно исключать весь глютен из своей жизни даже в скрытой форме — это единственное на данный период времени лечение их состояния и способ поддержания их в ремиссии. Остальным можно есть глютен в умеренном количестве.
— Выделяют такое состояние, как будто бы непереносимость или чувствительность к глютену (ее начали выделять недавно), это отдельное состояние, как отдельный симптомокомплекс или отдельное заболевание, когда у человека нет генетической предрасположенности, но просто есть очень сильная чувствительность к глютену. Когда он употребляет глютен, то провоцирует воспаление и разную симптоматику. Важно понимать, что в продуктах, содержащих глютен, есть не только он, и если мы их убираем, то остальные элементы нужно будет компенсировать, — говорит врач.
Глютена много в пшеничной муке, белой муке и всех изделиях из нее. Муку лучше не употреблять, не из-за глютена, а потому что это пустая еда — много калорий, мало пользы. А вот сложные углеводы, которые содержат глютен, употреблять можно: булгур, овсянка долгой варки, цельнозерновые макароны, цельнозерновая мука и изделия из нее.
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