Почему утром нет аппетита, а вечером хочется есть и не можешь остановиться — объясняет эксперт

Отсутствие аппетита утром и его наличие во второй половине дня — довольно распространенное явление, которое наиболее часто встречается у людей с лишним весом или ожирением. Наши коллеги из Wday.ru спросили у нутрициолога, почему от завтрака отказаться легко, а от ужина — практически нереально.
Татьяна Демьяненко — сертифицированный тренер-нутрициолог, кето-коуч, эксперт в вопросах питания, член Европейской ассоциации профессионалов фитнеса (FPA).
Причины «вечернего жора»
Уровень сахара в крови
Казалось бы, при чем тут наличие или отсутствие голода? Но связь есть. Один из механизмов насыщения — уровень сахара. Пока он в норме или имеет чуть повышенное значение, то организм (а конкретно мозг) «сыт». Как только значение уменьшается, мозг посылает сигнал, и мы начинаем испытывать голод.
— Так почему после ночи, длительного периода без еды, сахар в крови не падает? Например, потому что по утрам повышен уровень гормонов стресса. Дальше всё как по учебнику: глюконеогенез поддерживает уровень сахара в крови, когда мы не едим, — говорит эксперт.
Еще одна теория: организм готовится к очередному дню, полному забот, и начинает делать запасы, которые помогут с ним справиться. В том числе заботится о глюкозе, чуть больше выбрасывая ее в кровь. Это своеобразная «подготовка к походу».
— К вечеру ситуация совсем иная. Проживая весь день как белка в колесе и не заботясь о соблюдении сбалансированного рациона и питьевого режима, к ужину мы приходим к «усилению» всех пищевых механизмов голода. Сахар в крови упал, желудок пустой/полупустой, грелин (гормон, обладающий метаболическими и эндокринными функциями, синтезируемый клетками в желудочно-кишечном тракте. — Прим. ред.) высокий, психологически мы измотаны и ищем «награду», — объясняет Татьяна Демьяненко.
«Чем дольше мы не едим, тем меньше хочется»
Вторая причина — снова гормональная: грелин и лептин — гормоны-антагонисты по своему действию относительно голода/сытости. Грелин отвечает за голод, а сытость координирует лептин. Казалось бы, человек некоторое время до сна не ел, затем поужинал и во сне обходился без пищи, логично, что с утра гормон голода должен сигнализировать, что пора есть. Но чем дольше мы не едим (те, кто практикует интервальное голодание, докажут), тем меньше хочется.
— Правда, любой мини-перекус активизирует мощный голод, поэтому у людей с лишним весом он может запустить неконтролируемое желание бесконечно жевать. Отсутствие еды подавляет грелин, и мы не чувствуем голода. В свою очередь, уровень лептина (гормона сытости) будет чуть повышен с утра. Логично, что в такой ситуации мы не хотим завтракать, — считает тренер-нутрициолог.
Привычка
Наше повторяющееся пищевое поведение сформировано образом жизни, пищевой культурой в семье, необходимостью есть на работе или учебе. В результате ежедневных действий возник определенный паттерн, и организм начинает адаптироваться к внешним условиям для сохранения себя как вида.
Если наши действия (пропуск завтрака по утрам и обильный ужин вечером) повторялись долгое время, то тело создает новый режим функционирования всех физиологических процессов. То есть своим собственным поведением мы адаптировали организм к тому, что он не просит есть с утра и требует еды вечером.
Надо ли заставлять себя завтракать, если не хочется?
— Регулярно выходят исследования, доказывающие, что отсутствие завтрака пагубно влияет на здоровье и продолжительность жизни. Однако я считаю, что здоровый человек должен есть только тогда, когда он голоден. Не ешьте впрок, по привычке, потому что так советуют эксперты или гласит народная мудрость. Слушайте себя. Другое дело, когда речь идет о нездоровье и конкретном медицинском диагнозе, но это отдельная тема для разговора, — отмечает эксперт.
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