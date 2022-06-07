Почему утром нет аппетита, а вечером хочется есть и не можешь остановиться — объясняет эксперт

Казалось бы, при чем тут наличие или отсутствие голода? Но связь есть. Один из механизмов насыщения — уровень сахара. Пока он в норме или имеет чуть повышенное значение, то организм (а конкретно мозг) «сыт». Как только значение уменьшается, мозг посылает сигнал, и мы начинаем испытывать голод.

— Так почему после ночи, длительного периода без еды, сахар в крови не падает? Например, потому что по утрам повышен уровень гормонов стресса. Дальше всё как по учебнику: глюконеогенез поддерживает уровень сахара в крови, когда мы не едим, — говорит эксперт.