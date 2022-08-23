Даже без теста: всего один новый симптом, по которому можно определить у себя коронавирус в шестую волну

По данным Роспотребнадзора, в России в августе чаще всего заражаются двумя новыми омикрон-штаммами — B.A.4 и B.A.5 (92,71%), а вот свежий «кентавр» BA.2.75 — пока эксклюзив. Редко попадаются и штаммы, ответственные за мощнейшую вспышку ковида прошлой зимой, — B.A.1 и B.A.2.

Теперь кашель и потеря обоняния не гарантируют, что у вас ковид. Уже есть множество зафиксированных случаев, которые доказывают, что перенести вирус можно и без этих симптомов. Похоже, пока шестая волна проходит под «флагом» эволюционировавших омикрон-штаммов B.A.4 и B.A.5. — именно эта мутация, как предполагается, будет массово поражать население.