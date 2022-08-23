Даже без теста: всего один новый симптом, по которому можно определить у себя коронавирус в шестую волну
Эксперт назвал состояния, с которыми всё чаще обращаются больные коронавирусной инфекцией
В России идет шестая ковидная волна. Болезнь всё еще представляет серьезную угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира. И хоть официально маски можно не носить и многие другие серьезные ограничения в нашей стране сняты — вирус продолжает распространяться. Врачи бьют тревогу и прогнозируют начало очередной вспышки осенью, когда закончатся школьные каникулы. Наши коллеги из «СтарХита» узнали у эксперта, по каким симптомам теперь можно диагностировать у себя коронавирус.
В августе количество заболевших в России ежедневно увеличивается. Врачи говорят, что болеет больше людей, чем мы можем увидеть в ковидной статистике.
По данным Роспотребнадзора, в России в августе чаще всего заражаются двумя новыми омикрон-штаммами — B.A.4 и B.A.5 (92,71%), а вот свежий «кентавр» BA.2.75 — пока эксклюзив. Редко попадаются и штаммы, ответственные за мощнейшую вспышку ковида прошлой зимой, — B.A.1 и B.A.2.
Теперь кашель и потеря обоняния не гарантируют, что у вас ковид. Уже есть множество зафиксированных случаев, которые доказывают, что перенести вирус можно и без этих симптомов. Похоже, пока шестая волна проходит под «флагом» эволюционировавших омикрон-штаммов B.A.4 и B.A.5. — именно эта мутация, как предполагается, будет массово поражать население.
Эксперты предупреждают, что первые симптомы болезни, с которыми многие из нас могут столкнуться этой осенью, будут отличаться от того, что мы знаем о коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито в эфире «Пятого канала». Теперь насторожить должна неприятная ломота в мышцах и боль в пояснице.
— Особенно характерны головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день не бывает, — рассказал Алексей Жито.
Эксперт считает, что симптомы изменились из-за того, что большинство людей уже имеют достаточно антител после вакцинации или перенесенного заболевания. Есть и хорошие новости — по его прогнозам, состояние больного может улучшиться за 2–3 дня без специального лечения.
— Коронавирус действительно постепенно меняет свои симптомы. Каждый новый штамм, каждый новый вид, по сути, обладает новыми свойствами и постепенно приспосабливается к организму человека. Происходит адаптация вируса, течение болезни идет более легко, более благоприятно, — считает Алексей Жито.
Симптомы заражения в шестую волну
Заражение каждым из новых штаммов омикрона по симптомам похоже на обычную ОРВИ, рассказали врачи. Но есть и типичные симптомы — по убыванию частоты появления:
- боль в горле;
- кашель;
- невысокая температура;
- головная боль;
- заложенность носа;
- насморк, чиханье;
- повышенная утомляемость;
- боли в мышцах;
- потеря и изменение обоняния, вкуса;
- болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.
Из новых штаммов сейчас в России активно распространяется омикрон-«кентавр» — о нем можете почитать здесь. А в этом материале мы рассказывали про новый штамм дельтакрон, который недавно появился. Тем временем Всемирная организация здравоохранения дала свежие рекомендации по ревакцинации. Говорят, что от ковида нельзя прививаться больше трех раз. Разбираемся, правда ли это.