«Болеют больше, чем нам говорят»: врачи — о феномене ковидной статистики и симптомах в новую волну
Хотя обязательное ношение масок не объявлено, оно необходимо
В России в разгаре август и шестая ковидная волна. «Доктор Питер» пообщался с врачом-иммунологом и узнал, как у нас считают заболевших, с какими симптомами чаще всего госпитализируют.
В России число заболевших в сутки уже приближается к 40 тысячам человек, только в Москве их ежедневно насчитывается от 8 до 10 тысяч, хотя день ото дня разброс в статистике по стране удивляет: от 23 тысяч 16 августа до
Эксперты уверены, что всплеск заболеваемости произошел через несколько дней после того, как были сняты антиковидные ограничения в России в начале июля. И вот спустя буквально месяц некоторые регионы начинают возвращать ограничения. А именно: ношение масок в общественных местах. В Бурятии это стало обязательной мерой, в Санкт-Петербурге, Республике Алтай носит рекомендательный характер. Призывы ревакцинироваться звучат на фоне значительного снижения уровня коллективного иммунитета в стране до 7,4%.
При всём при этом Роспотребнадзор считает, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. Но в ведомстве порекомендовали носить маски в тех регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.
По данным Роспотребнадзора, в России в августе чаще всего заражаются двумя новыми омикрон-штаммами — B.A.4 и B.A.5 (92,71%), а вот свежий «кентавр» BA.2.75 — пока эксклюзив. За последние две недели в общем количестве сиквенсов он встретился только единожды. Редко попадаются и штаммы, ответственные за мощнейшую вспышку ковида прошлой зимой, — B.A.1 и B.A.2.
Похоже, пока шестая волна проходит под «флагом» эволюционировавших омикрон-штаммов B.A.4 и B.A.5. Что это означает? Как будет протекать болезнь у заразившихся ими? Пока прогнозы очень тревожные.
Вызывают воспаление
Штамм B.A.5 эволюционировал, чтобы вызывать более сильную воспалительную реакцию, чем другие подварианты омикрон-вируса, включая BA.1 и BA.2. Об этом говорится в исследовании, появившемся на сервере препринтов bioRxiv.
— Среди всех подвариантов омикрона B.A.5 обладает самой высокой способностью разрушать эндотелиальный и эпителиальный барьеры, — говорится в публикации.
Значит ли это, что новый штамм грозит нам более серьезной вспышкой, чем зимой? Прокомментировать результаты исследования попросили иммунолога Владимира Болибока.
Владимир Болибок — врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
Соотношение госпитализированных к выявленным
— Это исследование пока не рецензировано, но на самом деле выполнено очень правдоподобно, и рецензенты, скорее всего, подтвердят выводы, — говорит врач-иммунолог Владимир Болибок. — В исследовании речь идет о том, чтобы применить молекулярные маркеры тяжести воспаления и сравнить их с патофизиологическими, а дальше сопоставить с клинической картиной заболевания.
Если простым языком — у нас будет большее число пациентов требовать госпитализации после заражения B.A.4/5, также будет наблюдаться более тяжелое течение заболевания, чем при заражении вариантами омикрона B.A.1 и B.A.2.
Как мы помним, в феврале 2022 года количество выявленных пациентов с коронавирусом доходило до 200 тысяч ежедневно, а число госпитализаций было относительно низкое.
Если сейчас это исследование подтвердится, то, возможно, в шестую волну соотношение госпитализированных пациентов по отношению к выявленным будет несколько выше.
Так что есть вероятность, что эти новые штаммы омикрона более патогенные. Правда, мы можем этого и не увидеть, потому что сейчас у нас тенденция в российском здравоохранении такая, что на ковид не тестируют всех подряд. Такой команды не было. Также многие пациенты, у кого более легкое течение заболевания, не обращаются в поликлинику, а если и обращаются, получают диагноз ОРВИ без всяких тестов.
Поэтому в России может сложиться такой медико-организационный феномен — когда количество заболевших будет гораздо ниже, чем количество реально инфицированных с реальной клинической картиной.
Заниженное количество выявленных пациентов по отношению к количеству госпитализаций будет говорить о том, что В.А.4 и В.А.5 более патогенные, чем В.А.1 и В.А.2. Частично это так на самом деле, а частично — статистическая погрешность.
Симптомы заражения в
6-ю волну
Заражение каждым из новых штаммов омикрона по симптомам похоже на обычную ОРВИ, рассказали врачи. Но есть и типичные симптомы — по убыванию частоты появления:
- боль в горле;
- кашель;
- невысокая температура;
- головная боль;
- заложенность носа;
- насморк, чиханье;
- повышенная утомляемость;
- боли в мышцах;
- потеря и изменение обоняния, вкуса;
- болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.