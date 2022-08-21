«Болеют больше, чем нам говорят»: врачи — о феномене ковидной статистики и симптомах в новую волну

В России в разгаре август и шестая ковидная волна. «Доктор Питер» пообщался с врачом-иммунологом и узнал, как у нас считают заболевших, с какими симптомами чаще всего госпитализируют.



В России число заболевших в сутки уже приближается к 40 тысячам человек, только в Москве их ежедневно насчитывается от 8 до 10 тысяч, хотя день ото дня разброс в статистике по стране удивляет: от 23 тысяч 16 августа до 37 690 сразу 19-го . Чего ждать дальше, можно только догадываться. В столице заболевает в день до 10 тысяч человек, в Санкт-Петербурге и Московской области — в три раза меньше, больше тысячи заболевших в Краснодаре.

