«Люди смотрели с жалостью»: история таксистки, которая весила 150 кг и пряталась в машине от людей — как она похудела

Не оставляет ее мысль и о самореализации в своей профессии и желание карьерного роста.



— В нашем технопарке много организаций, я обязательно найду что-нибудь подходящее для себя, — заявляет сибирячка.



В общении с окружающими женщина начала чувствовать легкость: рассказывает, как ей делают комплименты продавцы в магазине, заправщики, постоянные клиенты — все, с кем она давно знакома.

— Вы посмотрите на фото! Я улыбаюсь, я раньше никогда столько не улыбалась. Я нравлюсь себе в зеркале, пропали комплексы в общении с людьми, на меня наконец-то смотрят как на нормального обычного человека, что дает мне уверенность в будущем, — заявляет сибирячка.

Что говорят врачи





Хирург омского центра многопрофильной медицины «Евромед» Анатолий Калиниченко объясняет, что процесс похудения у пациентов происходит за счет уменьшения желудка. Суть гастрошунтирования заключается в том, что из желудка выкраивается тонкая трубка и сшивается с тонкой кишкой. Проходящая по этой трубке пища быстро проходит в тонкую кишку, начинается процесс пищеварения, глюкоза всасывается, попадает в мозг и дает сигнал о насыщении. С узкой желудочной трубкой человек не может есть много, к чему быстро привыкает.