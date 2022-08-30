«Люди смотрели с жалостью»: история таксистки, которая весила 150 кг и пряталась в машине от людей — как она похудела

Всю жизнь Мария Евтушевская борется с лишними килограммами. Ее упрямству и силе духа можно только позавидовать — не сосчитать, сколько раз она объявляла жиру бой, но одержать великую победу ей никак не удавалось. Килограммы уходили, но быстро возвращались вновь, чем угнетали женщину и подрывали веру в собственные силы. Чувство безысходности и общественное осуждение загнали ее в угол, женщине начало казаться, что из замкнутого круга уже не выбраться, пока случайная встреча не подарила отзывчивой водительнице такси шанс на новую жизнь. Наш корреспондент Алёна Золотухина поговорила с Марией и попросила рассказать свою историю.
«В каком бы весе я ни была, мне всегда казалось, что я толстая»
Полнеть Мария начала еще в третьем классе. Вспоминая свои школьные фото, она отмечает, что всегда смотрелась пухлее других детей. Что именно послужило причиной набора веса, она сказать не может, лишь предполагает, что сказался компрессионный перелом позвоночника во втором классе — девочка полгода не ходила. Кроме того, родители Марии разводились, сильные переживания также могли замедлить обмен веществ ребенка.
— Лишний вес был для меня проблемой всю жизнь. В школе на меня не обращали внимания мальчики, в университете тоже из-за этого были комплексы. Я ощущала себя не такой, как все, а радость приносила вкусная еда. В каком бы весе я ни была, мне всегда казалось, что я толстая. В 11-м классе вес был примерно 75 кг при росте 166 см. Помню, перед выпускным я похудела до 67 кг и очень себе нравилась, — делится Мария и добавляет, что мечтает вновь увидеть заветную цифру на весах.
К 20 годам килограммы вернулись — до отметки в 80, а к 23 годам весы уже показывали 90 килограммов. Как раз тогда Мария познакомилась с будущим мужем и, окрыленная любовью, с легкостью скинула 15 килограммов лишнего веса.
— Потом ровно через год, на нашей свадьбе, я уже весила 97 кг, все сброшенные килограммы прибавлялись с новыми в придачу. Чтобы держать вес, нужно иметь силу воли, нужно постоянно себя ограничивать в еде, у меня это не получалось, — продолжает рассказывать Мария.
Проблем лишний вес доставлял много, например, в магазинах продавцы с ухмылкой отвечали: «У нас одежда только до 48-го размера», найти свой, 56-й, удавалось редко, спасали интернет-магазины. Мария чувствовала себя изгоем и обрастала не только килограммами, но и комплексами.
— У меня всегда было ощущение, что я живу не в своем теле. Внутри я активный человек, всегда любила танцевать, была артистичной, но комплексы полноты не давали мне раскрыться. Я хотела заниматься спортом, но в обществе на толстого человека смотрят косо. Ты пытаешься что-то сделать и ловишь на себе эти взгляды. Живешь в дисгармонии внутреннего ощущения с отражением в зеркале, — объясняет сибирячка.
Из-за полноты и общественного осуждения пострадала и карьера женщины. Мария училась в НГУ на экономиста, была перспективной студенткой, получала стипендию, но после окончания учебы не смогла найти себе места по специальности. Говорит, в офисе чувствовала неловкость, замыкалась в себе, не могла носить одежду по дресс-коду, потому что ее размеров не было.
— Вес был уже сильно большой, 120–130 кг, единственное, что было по размеру, — совершенно несуразные тетушкины платья в цветочек, не подходящие мне по возрасту, в них я выглядела на все пятьдесят лет, — уточняет Мария.
Карьера экономиста не сложилась, и Мария пошла работать водителем такси. Салон автомобиля стал для нее своего рода коконом или футляром, закрывшись и спрятавшись в котором она наконец-то смогла почувствовать себя свободнее.
Пила компот из сухофруктов и считала калории
— За всю жизнь у меня было очень много разных попыток похудеть, некоторые — успешные. Десятками можно исчислять те периоды, которые называют «с понедельника». В молодости я хотела быть красивой и привлекательной, а после рождения ребенка подзабила на себя, голова совершенно другим занята, — признается Мария.
Поиски диет начались еще со школы. Мария вместе с мамой и тетей худела на бессолевой диете, выучила меню наизусть — до сих пор помнит: на завтрак — только черный кофе без всего. В подростковом возрасте мама отправляла Марию в специальный санаторий, где девушка сумела похудеть на компотной диете — сутками она пила компот из сухофруктов и напиток из шиповника. Пару раз после санатория Мария возвращалась к необычной методике, худела, но потом всё равно набирала обратно. Были и занятия спортом, периодами Мария даже пробовала иглоукалывание.
— В какой-то момент жизни мне начало казаться, что мне ничего не поможет. Я худела на короткое время, пока занималась спортом, пока уделяла время, но в итоге всё равно срывалась, — делится женщина.
— Когда мне было 22 года, мама подарила мне лечение в хваленой и разрекламированной клинике. Стоило лечение по тем временам дорого — 18 000 рублей. Я воодушевилась, шла с уверенностью: там мне точно помогут и я наконец-то стану стройной. У центра была мощная реклама, я слышала много историй успеха похудевших людей, у меня появилась надежда, — рассказывает сибирячка.
В центре Марию научили считать калории — ничего сложного, но сила воли подвела.
— Как только перестаешь считать — всё, вес возвращается. Я срывалась, хотелось съесть что-нибудь вкусное. Раз превысишь, второй, а потом — всё, — объясняет Мария.
«Ты тяжелый, большой, неповоротливый»
После рождения ребенка вес Марии приблизился к отметке в 150 кг.
— За беременность я набрала 25 килограммов. Помню постоянные упреки со стороны гинеколога, меня сильно пугали, говорили, что из-за веса я могу родить мертвого ребенка. Везде я ощущала, что со мной общаются как с инвалидом. После родов начались сильные боли в коленях и в спине, помню, пошла в НИИТО, а врач сказал: «Что вы хотите, девушка, с таким весом конечно у вас колени будут болеть», — и прописал мне похудеть. После этого я перестала обращаться к врачам, потому что у всех слышала одно и то же: «Вам нужно худеть», — говорит Мария Евтушевская.
После 30 лет стало тяжелее: появились одышка, апатия, Марии было тяжело ходить, двигаться.
— Было тяжело выйти из машины и открыть багажник для клиентов. Садилась обратно — уже одышка и головокружение. Уборка дома тоже тяжело давалась, ну и, конечно, я чувствовала, как люди смотрят на меня — как на инвалида, с жалостью, — добавляет она.
Чувство безысходности стало для Марии постоянным. Устав предпринимать попытки, она смирилась с тем, что из этого тела ей уже не выбраться.
— Ожирение — это болезнь, ты не можешь себя контролировать, не можешь удержать себя в руках, набор веса доминирует над всеми твоими желаниями. Ты хочешь быть худой, стройной, но вес набирается сам по себе, и контролировать этот процесс невозможно. Конечно, есть люди, которым это удается, но это тяжелая работа над собой, должна быть сила воли. У меня с этим пунктом проблемы. После стольких неудачных попыток опускаются руки, остается только принять тот факт, что тебе никуда не деться от этого тела и нужно научиться жить в нём, принять, что ты тяжелый, большой, неповоротливый. Это печальное состояние, — изливает душу женщина, уставшая от лишнего веса.
После декрета Мария вновь вышла на работу водителем такси, взяла себя в руки, снова начала правильно питаться, записалась на занятия к персональному тренеру, которая объяснила, что проблема Марии с весом кроется в голове и ей необходима помощь психолога. В очередной раз Мария мужественно ринулась в атаку с непоколебимым желанием увидеть двузначную цифру на весах.
— Я похудела почти на 30 килограммов, но на новогодние праздники мой тренер уехала отдыхать на 2 недели, а психолог объявила о повышении цены. Мне и так было финансово тяжело, и я бросила. Удержать себя без помощи специалистов не смогла — и всё началось по новой, — вздыхает водитель такси.
Случайная встреча
Однажды в машину к Марии села женщина, которая всем своим видом излучала счастье. Поездка длилась всего пять минут, но их хватило на то, чтобы водитель такси поверила в шанс на новую жизнь в стройном теле и обрела надежду. Пассажирка рассказала ей о том, что в прошлом у нее тоже были проблемы с лишним весом, но она сделала операцию — гастрошунтирование, за 3 месяца у нее уже ушло 20 кг лишнего веса, и это только начало ее истории похудения.
— Я думала, что такие операции делают звезды, люди, у которых есть деньги. Мне даже в голову не приходило, что мы, простые люди, тоже имеем такую возможность. Но когда я увидела настоящего, здорового человека, пообщалась с ним, то поняла: я хочу сделать операцию, вопрос упирается в деньги, — рассказывает Мария Евтушевская.
Триста тысяч рублей — сумма шокировала женщину, но по счастливому стечению обстоятельств банк, в котором у семьи уже был кредит, предложил перекредитование с возможностью взять сумму сверху. Уже через полтора месяца Мария сделала долгожданную операцию и не верила, что всё это происходит по-настоящему.
— До сих пор я считаю ту встречу судьбоносной, будто посланной свыше, она полностью изменила мою жизнь. Я не боялась, не волновалась, понимала, что это путь к избавлению от мучительного веса, который я таскала на себе. Мне казалось, что я умираю, что мне недолго осталось, я же понимала, какая идет нагрузка на органы, мне было тяжело дышать и жить, — говорит Мария.
На операцию женщина пошла с весом в 135 кг, за полгода Мария сбросила 36 кг и спустя 10 лет борьбы наконец-то увидела на весах двухзначную цифру. Как ей объяснил доктор, вес уходит в течение двух лет — сейчас Мария лишь в самом начале пути.
— Меня перестало тянуть на сладкое. Раньше я любила горячую выпечку, манил ее аромат, а сейчас съедаю полпирожка и уже наелась. У меня нет ограничений в питании, я ем всё, что захочу, просто организм сам подсказывает мне, что съесть и когда остановиться, — объясняет сибирячка и добавляет, что сложнее всего ей дается медленное пережевывание пищи. Работая в такси, она привыкла есть на бегу.
«Сильно хочу самореализации»
Мария Евтушевская с улыбкой рассказывает, что, похудев почти на 40 кг, она снова почувствовала жажду жизни. Не отрицает женщина и того, что жалеет об упущенных из-за лишнего веса молодых годах, но при этом не унывает: 34 года не так много, всё еще впереди.
— У меня пропала одышка, я стала пешком подниматься по лестнице наверх, а ведь раньше забраться на второй этаж было большой проблемой. Я хочу пойти на танцы, я обожаю зимние виды спорта и обязательно буду кататься на горных лыжах, всегда с восхищением смотрю, как лыжники порхают по горам. Хочу попробовать сноуборд, мне очень хочется активности, движения, я хочу расширить круг своих возможностей и понять, на что способна, — перечисляет Мария.
Не оставляет ее мысль и о самореализации в своей профессии и желание карьерного роста.
— В нашем технопарке много организаций, я обязательно найду что-нибудь подходящее для себя, — заявляет сибирячка.
В общении с окружающими женщина начала чувствовать легкость: рассказывает, как ей делают комплименты продавцы в магазине, заправщики, постоянные клиенты — все, с кем она давно знакома.
— Вы посмотрите на фото! Я улыбаюсь, я раньше никогда столько не улыбалась. Я нравлюсь себе в зеркале, пропали комплексы в общении с людьми, на меня наконец-то смотрят как на нормального обычного человека, что дает мне уверенность в будущем, — заявляет сибирячка.
Что говорят врачи
Хирург омского центра многопрофильной медицины «Евромед» Анатолий Калиниченко объясняет, что процесс похудения у пациентов происходит за счет уменьшения желудка. Суть гастрошунтирования заключается в том, что из желудка выкраивается тонкая трубка и сшивается с тонкой кишкой. Проходящая по этой трубке пища быстро проходит в тонкую кишку, начинается процесс пищеварения, глюкоза всасывается, попадает в мозг и дает сигнал о насыщении. С узкой желудочной трубкой человек не может есть много, к чему быстро привыкает.
— Не нужно себя заставлять, ограничивать в продуктах, не нужно взвешивать еду, люди кушают, что хотят. Уже со второго месяца идет насыщение от маленьких порций, начинается постепенное снижение веса на протяжении года, полутора. За снижением веса идет нормализация состояния здоровья, компенсация или излечение хронических заболеваний, улучшение качества и продолжительности жизни, — описывает врач.
Врач-эндокринолог Ольга Деревянко отмечает, что бариатрическая хирургия в некоторых случаях единственный вариант лечения морбидного (угрожающего жизни) ожирения, когда другие попытки снизить вес (медикаментозные или модификационные) не имеют эффекта. При такой патологии индекс массы тела составляет более 40 кг/м2 при норме 18–24 кг/м2, а риск смерти больных в 10 раз выше, чем у людей, имеющих нормальный вес. У людей, страдающих ожирением, имеются сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет 2-го типа.
— Бариатрическая хирургия является современным методом борьбы с ожирением и входит в список клинических рекомендаций в России, странах Европы и Америки. Есть ряд нюансов, терапия показана не всем. Важны правильная подготовка, обязательное согласование с пациентом, так как существует много техник и вариантов такой операции, больше и меньше, с риском рецидива. Также важно дальнейшее сопровождение пациента, который должен находиться под контролем врача, так как, в зависимости от объема операции, может быть нарушено всасывание пациентом многих элементов и витаминов. В таком случае необходим дополнительный прием препаратов в течение всей жизни, — объясняет врач.
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