Как будто гири привязали: почему болят ноги по утрам и когда это признак опасного заболевания — объясняют врачи

Кажется, вы только проснулись, а ноги уже как будто наливаются усталостью, хотя вы вроде отдыхали
Причины болей в ногах по утрам
По словам врача — ортопеда-травматолога и хирурга Владимира Цуканова, провоцировать боль в ногах по утрам могут внешние факторы — например, травмы, неправильно подобранная обувь, длительное хождение накануне или неудобная поза. Также есть внутренние факторы, которые могут стать причиной таких болей, — это ухудшение кровообращения, повреждение нервов, развитие воспалений и инфекции.
Утренняя боль в ногах может указывать на артрит или артроз. При этих недугах могут болеть стопы, икры, пальцы на ногах. Журналисты 76.RU спросили у врача-ревматолога Ярославской областной клинической больницы Надежды Плешковой, как человеку понять, что у него развивается артроз.
— В основном это болевой синдром, характерный для артроза. Он связан с механической нагрузкой. Проще говоря — боль, возникающая при движении. Ограничение движений, стартовые боли — это когда человек встает и делает первые шаги с болью. Утренняя скованность продолжительностью не больше
Также эксперт объяснила, чем отличаются артроз и воспалительные поражения суставов.
— Артрит — это воспалительное поражение суставов. Оно требует лечения, потому что при отсутствии терапии может привести к утрате функции сустава. Это такие заболевания, как псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит, подагра. Эти заболевания чаще всего системные, то есть они поражают не только суставы, но и другие системы организма. Обычно в этом процессе задействован весь организм, потому что они носят аутоиммунный характер. Либо метаболический, как подагра, — отмечает эксперт.
По опыту врача-ревматолога, стоит переживать, если у вас боль воспалительного характера. Воспалительную боль характеризует утренняя скованность, когда человек утром встает и час, два, три, а кто-то — целый день, не может расходиться. Когда суставы припухают, поражаются суставы нехарактерных для остеоартроза локализаций. Скажем, лучезапястные, локтевые, плечевые суставы. Эти локализации не очень характерны для остеоартроза, поэтому, когда они поражаются, нужно задуматься именно о воспалительном поражении сустава и обратиться за консультацией к ревматологу. Иначе могут начаться необратимые деформации.
— Сейчас таких пациентов не бывает, но в начале моей деятельности приходили люди с такой степенью деформации суставов, что не могли держать чашку, ложку, застегнуть пуговицу. Это очень плохая прогностическая ситуация, когда человек сам не может себя обслужить и ему требуется посторонняя помощь. Чем быстрее люди обращаются за помощью, тем лучше прогноз. Потому что, например, на постановку болезни Бехтерева в мире, не только в нашей стране, в среднем требуется от восьми до десяти лет. То есть люди ходят с диагнозом «остеохондроз», лечатся от него, а к нам приходят уже на той стадии, когда позвоночник выглядит как бамбуковая палка и лечить там практически нечего, когда человек уже стал инвалидом, — заключает эксперт.
Также утренние боли в ногах могут говорить о подагре.
— Это нарушение обмена мочевой кислоты. Когда ее продуцируется много либо она очень плохо выводится почками. Кислота накапливается в организме. В местах отложения кристаллов моноурата натрия возникает воспаление. Это вызывает явления острого артрита, в почках — мочекаменную болезнь или изменения канальцевой системы почек. Также появляется симптом артериальной гипертензии. Подагра проявляется приступами острого артрита, по интенсивности болевой синдром очень сильный. Это как почечная колика — люди кричат от боли, требуется интенсивная противовоспалительная терапия, — рассказывает Надежда Плешкова.
По опыту врача — ортопеда-травматолога и хирурга Владимира Цуканова, утренняя боль в ногах еще бывает при травме связок голеностопных суставов и варикозном расширении вен. В последнем случае она ощущается как тяжесть и болезненность в икрах и стопах. В нашей постоянной рубрике «Медликбез» мы уже разбирались, как лечить варикоз и чем он опасен на самом деле.
Также утренние боли в ногах могут быть вызваны остеопорозом, подошвенным фасциитом, тромбофлебитом, пяточной шпорой или плоскостопием.
— Когда человек бодрствует, многие недуги никак не проявляются. Но после ночного отдыха, в результате которого суставы и мышцы расслабляются, признаки болезней обостряются, приводя к болевым ощущениям, — объясняет хирург.
Эксперты советуют: когда распухают суставы, боль в суставах возникает без связи с физической нагрузкой, есть утренняя скованность, если это сопровождается сыпью, выпадением волос, лихорадкой, плохой переносимостью солнца и изменениями в анализах крови и мочи — это повод обратиться к ревматологу, чтобы исключить потенциально опасное системное заболевание.
Как устранить утренние боли в ногах?
При частых утренних болях в ногах эксперты советуют придерживаться нескольких простых рекомендаций. А именно — подобрать удобную обувь, укреплять кости, для чего включать в рацион продукты, богатые кальцием, укреплять суставы, занимаясь лечебной физкультурой, и, конечно, удерживать вес в пределах нормы.
— Лишний вес — однозначно одна из причин развития артроза. Суставы нижних конечностей — одна из локализаций поражения, так как ожирение — один из провоцирующих факторов и для других болезней. Например, неумеренность в еде может быть толчком к развитию подагры — тоже малоприятного метаболического заболевания, — заключает Надежда Плешкова.
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