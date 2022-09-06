Как будто гири привязали: почему болят ноги по утрам и когда это признак опасного заболевания — объясняют врачи

Утренняя боль в ногах может указывать на артрит или артроз. При этих недугах могут болеть стопы, икры, пальцы на ногах. Журналисты 76.RU спросили у врача-ревматолога Ярославской областной клинической больницы Надежды Плешковой, как человеку понять, что у него развивается артроз.

— В основном это болевой синдром, характерный для артроза. Он связан с механической нагрузкой. Проще говоря — боль, возникающая при движении. Ограничение движений, стартовые боли — это когда человек встает и делает первые шаги с болью. Утренняя скованность продолжительностью не больше 30 минут характерна для остеоартроза. Вообще нужно больше насторожиться при суставном синдроме у молодых. Это воспалительное поражение суставов, требующее активной терапии. Молодые люди в основном не страдают остеоартрозом, а поражение суставов носит другой характер, — говорит врач.