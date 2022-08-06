7 симптомов «кентавра» — показываем в одной картинке, как опознать новый вид омикрона
Его легко перепутать с ОРВИ
С начала августа в России заметен ежедневно фиксируемый рост заражений коронавирусной инфекцией: 4 августа было более 18 тысяч случаев за сутки. Распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона — BA.4, BA.5 и BA.2.75. Последний неофициально называют «кентавр».
Каждый из них, как и предыдущие варианты ковида, похож по симптоматике на ОРВИ. При этом врачи выделяют те симптомы, которые сейчас встречаются чаще всего.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков на первое место ставит боль в горле, далее идут кашель и невысокая температура.
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова замечает, что сейчас диапазон симптомов меняется: сегодня данные исследований, проведенных в Великобритании, также показывают, что боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции:
— При этом симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса. И считается, что, если нет возможности тестирования, мы должны сразу же предположить, что это ковид, а не какая-то летняя простуда.
По словам Татьяны Овсянниковой, в списке наиболее встречаемых симптомов ковида также есть головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мокротой, насморк, чиханье.
Далее в списке идут повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.
Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что у новых вариантов симптоматика всё равно сходна с омикроном, и обращает внимание также на такие симптомы, как першение в горле, осиплость голоса, головокружение, «не своя голова», заложенный нос.
— Также остаются выраженная слабость, ломота, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов, потливость. Инфекционисты указывают, что может вернуться симптоматика аносмии (потери обоняния), — резюмирует Ольга Филоненко.
Ранее мы рассказывали о том, что вирусологи ждут в августе волну ковида и рост госпитализаций как в Новосибирске, так и по всей стране.