7 симптомов «кентавра» — показываем в одной картинке, как опознать новый вид омикрона

С начала августа в России заметен ежедневно фиксируемый рост заражений коронавирусной инфекцией: 4 августа было более 18 тысяч случаев за сутки. Распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона — BA.4, BA.5 и BA.2.75. Последний неофициально называют «кентавр».

Каждый из них, как и предыдущие варианты ковида, похож по симптоматике на ОРВИ. При этом врачи выделяют те симптомы, которые сейчас встречаются чаще всего.