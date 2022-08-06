СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 60.37
eur 61.36
Тема дняНовосибирец на свой зеленый протаранил легковушку
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантинеПодробности

7 симптомов «кентавра» — показываем в одной картинке, как опознать новый вид омикрона

Его легко перепутать с ОРВИ

1 140
Сейчас в стране ухудшается эпидобстановка — во многих регионах заболеваемость коронавирусной инфекцией растет

Сейчас в стране ухудшается эпидобстановка — во многих регионах заболеваемость коронавирусной инфекцией растет

Поделиться

С начала августа в России заметен ежедневно фиксируемый рост заражений коронавирусной инфекцией: 4 августа было более 18 тысяч случаев за сутки. Распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона — BA.4, BA.5 и BA.2.75. Последний неофициально называют «кентавр».

Каждый из них, как и предыдущие варианты ковида, похож по симптоматике на ОРВИ. При этом врачи выделяют те симптомы, которые сейчас встречаются чаще всего.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков на первое место ставит боль в горле, далее идут кашель и невысокая температура.

Эти симптомы похожи и на другие варианты и штаммы ковида, и на привычную ОРВИ, поэтому нужно при любом проявлении обращаться к врачу, изолироваться, чтобы никого не заразить

Эти симптомы похожи и на другие варианты и штаммы ковида, и на привычную ОРВИ, поэтому нужно при любом проявлении обращаться к врачу, изолироваться, чтобы никого не заразить

Поделиться

Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова замечает, что сейчас диапазон симптомов меняется: сегодня данные исследований, проведенных в Великобритании, также показывают, что боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции:

— При этом симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса. И считается, что, если нет возможности тестирования, мы должны сразу же предположить, что это ковид, а не какая-то летняя простуда.

По словам Татьяны Овсянниковой, в списке наиболее встречаемых симптомов ковида также есть головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мокротой, насморк, чиханье.

Далее в списке идут повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.

Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что у новых вариантов симптоматика всё равно сходна с омикроном, и обращает внимание также на такие симптомы, как першение в горле, осиплость голоса, головокружение, «не своя голова», заложенный нос.

— Также остаются выраженная слабость, ломота, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов, потливость. Инфекционисты указывают, что может вернуться симптоматика аносмии (потери обоняния), — резюмирует Ольга Филоненко.

Ранее мы рассказывали о том, что вирусологи ждут в августе волну ковида и рост госпитализаций как в Новосибирске, так и по всей стране.

По теме

КоронавирусОмикронСимптомы ковида
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2