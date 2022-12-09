Можно ли пить антибиотики при ковиде и гриппе? Врачи объяснили, когда они вредны и опасны

Появятся ли новые препараты

Новых групп препаратов, к сожалению, в практическом использовании нет, замечают эксперты.



— Разработки ведутся, но, судя по всему, недостаточно успешно… Проблема остается, — подчеркивает Андрей Поздняков.



Варвара Веретюк говорит, что есть данные о перспективных препаратах, которые могут нарушать использование железа бактериями. Но проблема в том, что нашему организму железо тоже необходимо для жизнедеятельности. Поэтому с разработкой новых антибиотиков такие трудности, ведь препарат должен быть не только эффективным, но и безопасным.

— После 2015 года еще не появлялось новых антибиотиков, до этого было несколько препаратов в 90-х годах. Так что наш арсенал оружия против бактерий остается довольно скромным, и его лучше беречь. Я в беседе с пациентами часто сравниваю антибиотик с автоматом Калашникова: это оружие, которое должно использоваться по серьезным поводам, а еще оно эффективно только против бактерий. У вирусов нет структур, на которые антибиотики могут подействовать, так что эти препараты вообще не наносят урон вирусам, зато могут негативно влиять на иммунную систему человека за счет влияния на микробиоту кишечника, — резюмирует врач.