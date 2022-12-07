«Койки почти закончились». В Новосибирск ворвался свиной грипп — мы узнали, ждать ли эпидемию и кто в группе риска

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Новосибирской области стремительно растет. Сначала всё чаще стали болеть дети — сейчас детские больницы уже переполнены, начали тяжелее переносить инфекцию взрослые. На первый план вышел свиной грипп: опасная болезнь, которая еще десять лет назад, задолго до коронавируса, лютовала в регионе. Врачи рассказали, что сейчас происходит в Новосибирской области, какие симптомы у гриппа, почему пока рано говорить об эпидемии и кто находится в особой группе риска. Мы собрали всё в одном материале
«Количество вызовов возросло кратно» — что с детской заболеваемостью
Врачи всё больше принимают маленьких пациентов с гриппом, ОРВИ, парагриппом и кишечными инфекциями.
— Маленькие дети болеют достаточно тяжело. Больницы на сегодня, куда госпитализируется дети с ОРВИ, заполнены. У нас очень высокий поток детей на госпитализацию. Поликлиники работают в очень напряженном режиме. Количество вызовов за последнюю неделю возросло кратно, — объяснила ситуацию главный детский инфекционист региона, главный врач детской больницы
Зарегистрировано 90 случаев гриппа у детей — половина приходится на свиной грипп, вторая половина — на грипп Б. При этом привиты только трое из заболевших. В больницах сейчас находятся более 20 маленьких пациентов с такими диагнозами.
— Дети есть достаточно тяжелые в реанимации и на интенсивной терапии. Достаточно большое количество детей с респираторно-синцитиальной инфекцией (РНК-вирус, пневмония). Это дети маленькие, которые находятся на кислородной поддержке, нуждаются в интенсивном длительном лечении, — отметила специалист. — По законам эпидпроцесса: чем больше заболевших детей — тем будет выше тяжесть. Мы очень внимательно относимся к тем, кто к нам госпитализируется.
Заполнены и профильные детские отделения, которые лечат кишечные инфекции.
«Большой прирост заболевших взрослых»
Разновидность гриппа А — H1N1, или, как его сейчас называют, свиной грипп, один из самых серьезных штаммов. По словам специалистов, он вызывает тяжелые последствия, особенно для беременных женщин и для детей раннего возраста. Рост числа респираторных заболеваний в Новосибирской области отмечается последние три недели. Сейчас волна дошла и до взрослых. При этом врачи не называют пока сложившуюся ситуацию эпидемией, упирая на то, что это сезонный подъем.
— Детские врачи ощутили это первыми, потому что прирост пошел сначала у них. Эту неделю мы фиксируем большой прирост заболевших взрослых. Буквально за последние три дня мы видим, что половина забранных проб пациентов дает положительный результат на грипп, — объяснила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
В случае со взрослыми 90% положительных проб показывает именно свиной грипп — H1N1. Грипп Б встречается очень редко. Сейчас зарегистрировано 62 случая гриппа у взрослых. Около 30 пациентов находятся в больницах. За последнее время среди взрослых было зарегистрировано и три случая микст-инфекции: коронавирус и грипп.
— Они протекают нетяжело. Но мы понимаем, что любой эпидемиологический процесс всегда начинается потихонечку и разгоняется. Дальше тяжесть и заболеваемость увеличивается. Посмотрим, какой будет сезон. Мы к нему готовы полностью. Все стационары обеспечены полностью, в том числе препаратами, — заверила Лариса Позднякова.
Симптомы свиного гриппа
Врачи предупреждают — свиной грипп очень заразен.
— Это очень контагиозный вирус, достаточно тяжело протекающий. И у него есть некоторое родство с коронавирусной инфекцией. Когда он к нам пришел в 2009 году и была тяжеленная эпидемия в 2012 году, то мы тоже наблюдали стремительное развитие вирусных пневмоний с геморрагическим пропитыванием. Это кровавые легкие, как при коронавирусной инфекции, — объяснила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
Врачи подчеркивают, что грипп от других болезней отличить всегда достаточно просто. У него всегда резкое начало с очень высокой температурой и ломотой в теле.
При появлении симптомов гриппа сразу же обратитесь за помощью к врачу.
— Не нужно идти на работу, чтобы распространять инфекцию, а детей отправлять в детский сад и школу. Обязательно нужно обратиться к врачу. Сложно найти человека, который был бы соматически здоров сейчас, — отметила Лариса Позднякова. — Каждый имеет какие-то уже свои приобретенные заболевания, и как будет на этом фоне протекать грипп, сказать сложно.
Врачи советуют не игнорировать необходимость вакцинации.
— Те вакцины, которые мы используем в этом году, действуют и на штамм гриппа, который сейчас распространен. Самая лучшая защита от гриппа — это вакцинация. Мы все также уже знаем, как нужно соблюдать меры профилактики. Это поставить средства для обработки рук и носить маски. В течение двух часов, если вы их используете, они вас действительно обезопасят. Потом маску нужно будет менять. То есть нужно соблюдать те правила безопасности, которые мы переживали на протяжение двух лет с коронавирусом.
Что делать, если заболел
Обратитесь за медицинской помощью, если заболели. Вариантов для этого много:
- Личный кабинет на портале «Госуслуги».
- Сайт электронной регистратуры.
- Единый телефон 122.
- Чат-бот в Telegram «Мое здоровье НСО» (@NSO124_bot).
Также вы можете позвонить в свою поликлинику или в скорую помощь по номерам 103 или 112.
Самая уязвимая категория
В прошлую вспышку свиного гриппа в 2012 году тяжелее всего болезнь протекала у беременных женщин. Врачи просят сейчас их быть максимально аккуратными.
— Нужно по максимуму проводить профилактические мероприятия, чтобы избежать заболевания гриппом. Но если вдруг грипп возникает, то незамедлительно обращаться в больницу. Мы развернули также дополнительные койки для беременных гриппом в областном перинатальном центре в обсервационном отделении, которое расположено отдельно. Они не будут предоставлять угрозы для других пациентов, — заверила Татьяна Анохина, замминистра здравоохранения НСО.
Беременные женщины при гриппе должны наблюдаться у терапевта, инфекциониста и акушера-гинеколога.
Перепрофилируют больницы
Вызовов врачей на дом за прошлую неделю стало на 30% больше — за такой помощью обратились около 2000 пациентов. Койки в детских больницах по ОРВИ и гриппу почти полностью закончились. Сейчас занято около 95%, поэтому с пятницы пациентов начнут принимать в одном из корпусов детской больницы
— После перепрофилирования корпуса детской больницы будет еще дополнительно 120 коек. Следующее отделение, которое будет перепрофилироваться, — это детское отделение Центральной районной больницы. Оно рассчитано на 30 коек, но они могут открыть 40 коек, — поделилась цифрами Татьяна Анохина.
В Центральной районной больнице будут принимать в первую очередь пациентов с Новосибирского района, с правого берега и с Советского района.
— Посмотрим, как ситуация будет складываться в других отделениях. Неделю назад в Москве госпитализация детей с гриппом выросла в пять раз. И в основном это были дети раннего возраста и раннего школьного возраста. Поэтому мы были готовы к такой ситуации и, почувствовав у нас повышение заболеваемости, начали разворачивать коечные фонды, — объяснила решение замминистра.
А что с коронавирусом?
Главный инфекционист региона сообщила, что коронавирус отошел сейчас плавно на второй план. Среди заболевших очень редко встречаются тяжелые случаи.
— На спад идет коронавирусная инфекция, но если посмотреть полностью пейзаж, то сейчас среди заболевших больше легких форм. Очень мало тех, кто болеет очень тяжело. В основном это пожилые люди с различными тяжелыми патологиями. Коронавирусная инфекция перешла в амбулаторную практику, — объяснила Лариса Позднякова.
В последние два года коронавирус просто выдавил грипп, поэтому это заболевание и не фиксировалось.
— По законам пандемии коронавирус выдавил всё остальное. Занял лидирующие позиции. И в последние два года мы не регистрировали ни одного случая гриппом. Коронавирус был более агрессивным и тяжелым и вытеснил всех остальных. Когда коронавирусная инфекция пошла на спад, мы видим привычную, пока просто повышенную, не эпидемию, а сезонную заболеваемость, — добавила специалист.
Три года назад, 17 ноября 2019 года, в Китае был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом, и после этого жизнь практически каждого человека в мире изменилась. Сейчас о коронавирусе мы вспоминаем уже как о прошлом, как о том, что мы пережили. Заболевших становится всё меньше. НГС собрал 20 фотографий, чтобы вспомнить, как жили последние несколько лет новосибирцы.