«Койки почти закончились». В Новосибирск ворвался свиной грипп — мы узнали, ждать ли эпидемию и кто в группе риска

Зарегистрировано 90 случаев гриппа у детей — половина приходится на свиной грипп, вторая половина — на грипп Б. При этом привиты только трое из заболевших. В больницах сейчас находятся более 20 маленьких пациентов с такими диагнозами.

— Дети есть достаточно тяжелые в реанимации и на интенсивной терапии. Достаточно большое количество детей с респираторно-синцитиальной инфекцией (РНК-вирус, пневмония). Это дети маленькие, которые находятся на кислородной поддержке, нуждаются в интенсивном длительном лечении, — отметила специалист. — По законам эпидпроцесса: чем больше заболевших детей — тем будет выше тяжесть. Мы очень внимательно относимся к тем, кто к нам госпитализируется.