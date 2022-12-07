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Свиной грипп в НСО

«Койки почти закончились». В Новосибирск ворвался свиной грипп — мы узнали, ждать ли эпидемию и кто в группе риска

Вирус стремительно распространяется, он заразен и опасен

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В больницах и поликлиниках наблюдается наплыв пациентов

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Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Новосибирской области стремительно растет. Сначала всё чаще стали болеть дети — сейчас детские больницы уже переполнены, начали тяжелее переносить инфекцию взрослые. На первый план вышел свиной грипп: опасная болезнь, которая еще десять лет назад, задолго до коронавируса, лютовала в регионе. Врачи рассказали, что сейчас происходит в Новосибирской области, какие симптомы у гриппа, почему пока рано говорить об эпидемии и кто находится в особой группе риска. Мы собрали всё в одном материале

«Количество вызовов возросло кратно» — что с детской заболеваемостью

Врачи всё больше принимают маленьких пациентов с гриппом, ОРВИ, парагриппом и кишечными инфекциями.

— Маленькие дети болеют достаточно тяжело. Больницы на сегодня, куда госпитализируется дети с ОРВИ, заполнены. У нас очень высокий поток детей на госпитализацию. Поликлиники работают в очень напряженном режиме. Количество вызовов за последнюю неделю возросло кратно, — объяснила ситуацию главный детский инфекционист региона, главный врач детской больницы № 3 Татьяна Комиссарова. — Эта ситуация для нас не нова. Это обычная тема, когда в период сезона отмечается высокий подъем заболеваемости респираторными инфекциями.

Зарегистрировано 90 случаев гриппа у детей — половина приходится на свиной грипп, вторая половина — на грипп Б. При этом привиты только трое из заболевших. В больницах сейчас находятся более 20 маленьких пациентов с такими диагнозами.

— Дети есть достаточно тяжелые в реанимации и на интенсивной терапии. Достаточно большое количество детей с респираторно-синцитиальной инфекцией (РНК-вирус, пневмония). Это дети маленькие, которые находятся на кислородной поддержке, нуждаются в интенсивном длительном лечении, — отметила специалист. — По законам эпидпроцесса: чем больше заболевших детей — тем будет выше тяжесть. Мы очень внимательно относимся к тем, кто к нам госпитализируется.

Заполнены и профильные детские отделения, которые лечат кишечные инфекции.

«Большой прирост заболевших взрослых»

В случае со взрослыми 90% положительных проб показывает именно свиной грипп — H1N1

В случае со взрослыми 90% положительных проб показывает именно свиной грипп — H1N1

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Разновидность гриппа А — H1N1, или, как его сейчас называют, свиной грипп, один из самых серьезных штаммов. По словам специалистов, он вызывает тяжелые последствия, особенно для беременных женщин и для детей раннего возраста. Рост числа респираторных заболеваний в Новосибирской области отмечается последние три недели. Сейчас волна дошла и до взрослых. При этом врачи не называют пока сложившуюся ситуацию эпидемией, упирая на то, что это сезонный подъем.

— Детские врачи ощутили это первыми, потому что прирост пошел сначала у них. Эту неделю мы фиксируем большой прирост заболевших взрослых. Буквально за последние три дня мы видим, что половина забранных проб пациентов дает положительный результат на грипп, — объяснила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

В случае со взрослыми 90% положительных проб показывает именно свиной грипп — H1N1. Грипп Б встречается очень редко. Сейчас зарегистрировано 62 случая гриппа у взрослых. Около 30 пациентов находятся в больницах. За последнее время среди взрослых было зарегистрировано и три случая микст-инфекции: коронавирус и грипп.

— Они протекают нетяжело. Но мы понимаем, что любой эпидемиологический процесс всегда начинается потихонечку и разгоняется. Дальше тяжесть и заболеваемость увеличивается. Посмотрим, какой будет сезон. Мы к нему готовы полностью. Все стационары обеспечены полностью, в том числе препаратами, — заверила Лариса Позднякова.

Симптомы свиного гриппа

Врачи предупреждают — свиной грипп очень заразен.

— Это очень контагиозный вирус, достаточно тяжело протекающий. И у него есть некоторое родство с коронавирусной инфекцией. Когда он к нам пришел в 2009 году и была тяжеленная эпидемия в 2012 году, то мы тоже наблюдали стремительное развитие вирусных пневмоний с геморрагическим пропитыванием. Это кровавые легкие, как при коронавирусной инфекции, — объяснила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Врачи подчеркивают, что грипп от других болезней отличить всегда достаточно просто. У него всегда резкое начало с очень высокой температурой и ломотой в теле.

При появлении симптомов гриппа сразу же обратитесь за помощью к врачу.

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— Не нужно идти на работу, чтобы распространять инфекцию, а детей отправлять в детский сад и школу. Обязательно нужно обратиться к врачу. Сложно найти человека, который был бы соматически здоров сейчас, — отметила Лариса Позднякова. — Каждый имеет какие-то уже свои приобретенные заболевания, и как будет на этом фоне протекать грипп, сказать сложно.

Врачи советуют не игнорировать необходимость вакцинации.

— Те вакцины, которые мы используем в этом году, действуют и на штамм гриппа, который сейчас распространен. Самая лучшая защита от гриппа — это вакцинация. Мы все также уже знаем, как нужно соблюдать меры профилактики. Это поставить средства для обработки рук и носить маски. В течение двух часов, если вы их используете, они вас действительно обезопасят. Потом маску нужно будет менять. То есть нужно соблюдать те правила безопасности, которые мы переживали на протяжение двух лет с коронавирусом.

Что делать, если заболел

Самая лучшая защита от гриппа — это вакцинация

Самая лучшая защита от гриппа — это вакцинация

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Обратитесь за медицинской помощью, если заболели. Вариантов для этого много:

  1. Личный кабинет на портале «Госуслуги».
  2. Сайт электронной регистратуры.
  3. Единый телефон 122.
  4. Чат-бот в Telegram «Мое здоровье НСО» (@NSO124_bot).

Также вы можете позвонить в свою поликлинику или в скорую помощь по номерам 103 или 112.

Самая уязвимая категория

В прошлую вспышку свиного гриппа в 2012 году тяжелее всего болезнь протекала у беременных женщин. Врачи просят сейчас их быть максимально аккуратными.

— Нужно по максимуму проводить профилактические мероприятия, чтобы избежать заболевания гриппом. Но если вдруг грипп возникает, то незамедлительно обращаться в больницу. Мы развернули также дополнительные койки для беременных гриппом в областном перинатальном центре в обсервационном отделении, которое расположено отдельно. Они не будут предоставлять угрозы для других пациентов, — заверила Татьяна Анохина, замминистра здравоохранения НСО.

Беременные женщины при гриппе должны наблюдаться у терапевта, инфекциониста и акушера-гинеколога.

Перепрофилируют больницы

В регионе начали перепрофилировать часть отделений в больницах

В регионе начали перепрофилировать часть отделений в больницах

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Вызовов врачей на дом за прошлую неделю стало на 30% больше — за такой помощью обратились около 2000 пациентов. Койки в детских больницах по ОРВИ и гриппу почти полностью закончились. Сейчас занято около 95%, поэтому с пятницы пациентов начнут принимать в одном из корпусов детской больницы № 1. Его временно перепрофилируют.

— После перепрофилирования корпуса детской больницы будет еще дополнительно 120 коек. Следующее отделение, которое будет перепрофилироваться, — это детское отделение Центральной районной больницы. Оно рассчитано на 30 коек, но они могут открыть 40 коек, — поделилась цифрами Татьяна Анохина.

В Центральной районной больнице будут принимать в первую очередь пациентов с Новосибирского района, с правого берега и с Советского района.

— Посмотрим, как ситуация будет складываться в других отделениях. Неделю назад в Москве госпитализация детей с гриппом выросла в пять раз. И в основном это были дети раннего возраста и раннего школьного возраста. Поэтому мы были готовы к такой ситуации и, почувствовав у нас повышение заболеваемости, начали разворачивать коечные фонды, — объяснила решение замминистра.

А что с коронавирусом?

Свиной грипп воздействует на легкие почти так же, как коронавирус. Прививка может уберечь от тяжелых последствий

Свиной грипп воздействует на легкие почти так же, как коронавирус. Прививка может уберечь от тяжелых последствий

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Главный инфекционист региона сообщила, что коронавирус отошел сейчас плавно на второй план. Среди заболевших очень редко встречаются тяжелые случаи.

— На спад идет коронавирусная инфекция, но если посмотреть полностью пейзаж, то сейчас среди заболевших больше легких форм. Очень мало тех, кто болеет очень тяжело. В основном это пожилые люди с различными тяжелыми патологиями. Коронавирусная инфекция перешла в амбулаторную практику, — объяснила Лариса Позднякова.

В последние два года коронавирус просто выдавил грипп, поэтому это заболевание и не фиксировалось.

— По законам пандемии коронавирус выдавил всё остальное. Занял лидирующие позиции. И в последние два года мы не регистрировали ни одного случая гриппом. Коронавирус был более агрессивным и тяжелым и вытеснил всех остальных. Когда коронавирусная инфекция пошла на спад, мы видим привычную, пока просто повышенную, не эпидемию, а сезонную заболеваемость, — добавила специалист.

Три года назад, 17 ноября 2019 года, в Китае был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом, и после этого жизнь практически каждого человека в мире изменилась. Сейчас о коронавирусе мы вспоминаем уже как о прошлом, как о том, что мы пережили. Заболевших становится всё меньше. НГС собрал 20 фотографий, чтобы вспомнить, как жили последние несколько лет новосибирцы.

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