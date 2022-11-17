Коронавирусу три года — 20 фотографий о том, как Новосибирск переживал пандемию

Ровно три года назад, 17 ноября 2019 года, в Китае был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом, и после этого жизнь практически каждого человека в мире изменилась. Сейчас о коронавирусе мы вспоминаем уже как о прошлом, как о том, что мы пережили. Заболевших становится всё меньше, а возможность очередного локдауна всё призрачнее. Но эти три года войдут в историю человечества. НГС собрал 20 фотографий, чтобы вспомнить, как жили последние несколько лет новосибирцы.