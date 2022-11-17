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Всё о коронавирусе и карантинеХроника

Коронавирусу три года — 20 фотографий о том, как Новосибирск переживал пандемию

Вспоминаем погибших медработников, локдаун и митинги против QR-кодов

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Первого заболевшего коронавирусом зарегистрировали в Китае 17 ноября 2019 года

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Ровно три года назад, 17 ноября 2019 года, в Китае был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом, и после этого жизнь практически каждого человека в мире изменилась. Сейчас о коронавирусе мы вспоминаем уже как о прошлом, как о том, что мы пережили. Заболевших становится всё меньше, а возможность очередного локдауна всё призрачнее. Но эти три года войдут в историю человечества. НГС собрал 20 фотографий, чтобы вспомнить, как жили последние несколько лет новосибирцы.

В первую очередь начали проверять рейсы из Китая и Таиланда

В первую очередь начали проверять рейсы из Китая и Таиланда

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Так как смертельный вирус грозил тогда еще практически ничего не знающим и не понимающим жителям Новосибирска из-за рубежа, то первыми на опасность отреагировали авиакомпании и аэропорты. В 20-х числах января 2020 года корреспонденты НГС вместе с сотрудниками санитарно-контрольного пункта Толмачево встретили рейс из Пекина. Тогда сотрудники аэропорта и пассажиры уже были в масках.

К 26 марта 2020 года в Новосибирской области было <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/03/26/69051955/" class="_" target="_blank">пять заболевших коронавирусом.</a> Одна из них была в тяжелом состоянии

К 26 марта 2020 года в Новосибирской области было пять заболевших коронавирусом. Одна из них была в тяжелом состоянии

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Всемирная организация здравоохранения признала, что в мире началась пандемия, 11 марта 2020 года. В тот момент в России было всего несколько зараженных, но уже начались разные ограничения. Первый пациент скончался в Новосибирске от коронавируса 14 апреля 2020 года. Это был 68-летний мужчина.

В марте в городе было сложно купить маски и антисептики. Также люди стали массово скупать гречку и продукты в магазинах

В марте в городе было сложно купить маски и антисептики. Также люди стали массово скупать гречку и продукты в магазинах

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В середине марта 2020 года студенты университетов были переведены на дистанционное обучение, школьникам дали дополнительные каникулы и карантины, а офисных работников начали переводить в хоум-офисы.

Кафе в популярных местах были абсолютно пусты

Кафе в популярных местах были абсолютно пусты

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Официально федеральный локдаун был объявлен 25 марта 2020 года. В первый нерабочий понедельник, 30 марта, улицы Новосибирска были заполнены людьми, спешащими на работу. Но постепенно новосибирцы всё чаще оказывались запертыми в квартирах.

В официально нерабочие дни люди продолжали толпиться в метро

В официально нерабочие дни люди продолжали толпиться в метро

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Кафе заставили работать только навынос

Кафе заставили работать только навынос

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В апреле за нарушение карантина были большие штрафы — до 40 тысяч рублей.

Школьники несколько месяцев пробыли на дистанционном обучении

Школьники несколько месяцев пробыли на дистанционном обучении

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В начале апреля школьников отправили на дистанционное обучение. Первое время родители жаловались на неорганизованность обучения и что детям тяжело справляться. Но для работников учреждений образования это тоже было непростое время.

Новосибирцы, чтобы не выходить из дома в магазины, стали всё чаще заказывать еду с помощью сервисов доставки

Новосибирцы, чтобы не выходить из дома в магазины, стали всё чаще заказывать еду с помощью сервисов доставки

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Из-за пандемии сильно пострадал бизнес. В середине апреля компании начали заявлять, что они на грани бедствия.

Медицинские работники спасали жизни заболевшим коронавирусом и умирали от него сами. Одна из умерших врачей работала, <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/07/08/69354001/" class="_" target="_blank">несмотря на болезнь</a>

Медицинские работники спасали жизни заболевшим коронавирусом и умирали от него сами. Одна из умерших врачей работала, несмотря на болезнь

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В Новосибирске 20 апреля начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 11. После этого их открытие и закрытие в зависимости от силы новой волны стало нормой.

За первые пару месяцев в обиходе россиян <a href="https://ngs.ru/text/world/2020/05/22/69272035/" class="_" target="_blank">появилось много новых</a> слов, связанных с пандемией: карантин, локдаун, коронавирус и многие другие

За первые пару месяцев в обиходе россиян появилось много новых слов, связанных с пандемией: карантин, локдаун, коронавирус и многие другие

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Не все новосибирцы соблюдали карантин и оставались на самоизоляции. Так, на Ленина устроили скандальную антикарантинную вечеринку.

Коронавирус был особенно опасен для старшего поколения. Многие пытались ограничить общение с бабушками и дедушками

Коронавирус был особенно опасен для старшего поколения. Многие пытались ограничить общение с бабушками и дедушками

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К апрелю 2021 года в Новосибирске было известно о 25 медработниках, которые умерли от коронавируса. НГС создал страницу памяти. Медицинские работники месяцами могли не видеть своих близких.

Несмотря на улучшение ситуации летом 2020 года, дальше начались волны разной интенсивности, и меры против коронавируса то принимались, то отменялись

Несмотря на улучшение ситуации летом 2020 года, дальше начались волны разной интенсивности, и меры против коронавируса то принимались, то отменялись

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Всего за время пандемии было шесть волн коронавируса. Последняя — в августе 2022 года. Если судить по «Яндекс.Коронавирусу», пик за всё время пандемии пришелся на начало февраля 2022 года. Тогда в сутки в Новосибирской области заболевали больше 5 тысяч человек — в стране бушевал более заразный омикрон

Всего за время пандемии было шесть волн коронавируса. Последняя — в августе 2022 года. Если судить по «Яндекс.Коронавирусу», пик за всё время пандемии пришелся на начало февраля 2022 года. Тогда в сутки в Новосибирской области заболевали больше 5 тысяч человек — в стране бушевал более заразный омикрон

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Во время пиков коронавируса многие родственники не могли общаться лично месяцами

Во время пиков коронавируса многие родственники не могли общаться лично месяцами

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Весь мир первые месяцы пандемии ждал вакцину. В августе 2020 года в России была <a href="https://ngs.ru/text/world/2020/08/11/69414967/" class="_" target="_blank">зарегистрирована первая вакцина</a> от коронавируса. В декабре 2020 года «Спутником V» начали вакцинировать учителей и врачей

Весь мир первые месяцы пандемии ждал вакцину. В августе 2020 года в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. В декабре 2020 года «Спутником V» начали вакцинировать учителей и врачей

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В середине декабря в Новосибирскую область завезли 1000 доз вакцины «Спутник V», а вакцину от «Вектора» (она называется «ЭпиВакКорона») повезли в отдаленные районы нашего региона. А в январе 2021 года уже началась массовая вакцинация.

Первое время многие не доверяли вакцине

Первое время многие не доверяли вакцине

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После старта массовой вакцинации в России создали систему QR-кодов. Люди, которые сделали прививку, могли посещать общественные места

После старта массовой вакцинации в России создали систему QR-кодов. Люди, которые сделали прививку, могли посещать общественные места

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В декабре 2021 года в Новосибирске начали проходить <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/12/05/70296452/" class="_" target="_blank">митинги против QR-кодов</a>

В декабре 2021 года в Новосибирске начали проходить митинги против QR-кодов

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Летом 2022 года отменили все коронавирусные ограничения в Новосибирской области.

В Новосибирской области на 15 ноября зарегистрировано <nobr class="_">305 526</nobr> случаев коронавируса

В Новосибирской области на 15 ноября зарегистрировано 305 526 случаев коронавируса

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Коронавирус всё еще не исчез из нашей жизни. По данным оперштаба, за 15 ноября в Новосибирской области им заразились 87 человек, в том числе 13 детей. Умер 75-летний мужчина. Всего в регионе за пандемию скончалось 5733 человека.

В России в начале ноября уже обнаружили новый вариант коронавируса, который назвали «цербером», и доктора предрекают ему еще большую скорость распространения. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какие симптомы коронавируса распространены сейчас, чем грозит «цербер» и когда он появится в Новосибирске.

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