Коронавирусу три года — 20 фотографий о том, как Новосибирск переживал пандемию

Ровно три года назад, 17 ноября 2019 года, в Китае был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом, и после этого жизнь практически каждого человека в мире изменилась. Сейчас о коронавирусе мы вспоминаем уже как о прошлом, как о том, что мы пережили. Заболевших становится всё меньше, а возможность очередного локдауна всё призрачнее. Но эти три года войдут в историю человечества. НГС собрал 20 фотографий, чтобы вспомнить, как жили последние несколько лет новосибирцы.
Так как смертельный вирус грозил тогда еще практически ничего не знающим и не понимающим жителям Новосибирска из-за рубежа, то первыми на опасность отреагировали авиакомпании и аэропорты. В 20-х числах января 2020 года корреспонденты НГС вместе с сотрудниками санитарно-контрольного пункта Толмачево встретили рейс из Пекина. Тогда сотрудники аэропорта и пассажиры уже были в масках.
Всемирная организация здравоохранения признала, что в мире началась пандемия, 11 марта 2020 года. В тот момент в России было всего несколько зараженных, но уже начались разные ограничения. Первый пациент скончался в Новосибирске от коронавируса 14 апреля 2020 года. Это был 68-летний мужчина.
В середине марта 2020 года студенты университетов были переведены на дистанционное обучение, школьникам дали дополнительные каникулы и карантины, а офисных работников начали переводить в хоум-офисы.
Официально федеральный локдаун был объявлен 25 марта 2020 года. В первый нерабочий понедельник, 30 марта, улицы Новосибирска были заполнены людьми, спешащими на работу. Но постепенно новосибирцы всё чаще оказывались запертыми в квартирах.
В апреле за нарушение карантина были большие штрафы — до 40 тысяч рублей.
В начале апреля школьников отправили на дистанционное обучение. Первое время родители жаловались на неорганизованность обучения и что детям тяжело справляться. Но для работников учреждений образования это тоже было непростое время.
Из-за пандемии сильно пострадал бизнес. В середине апреля компании начали заявлять, что они на грани бедствия.
В Новосибирске 20 апреля начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 11. После этого их открытие и закрытие в зависимости от силы новой волны стало нормой.
Не все новосибирцы соблюдали карантин и оставались на самоизоляции. Так, на Ленина устроили скандальную антикарантинную вечеринку.
К апрелю 2021 года в Новосибирске было известно о 25 медработниках, которые умерли от коронавируса. НГС создал страницу памяти. Медицинские работники месяцами могли не видеть своих близких.
В середине декабря в Новосибирскую область завезли 1000 доз вакцины «Спутник V», а вакцину от «Вектора» (она называется «ЭпиВакКорона») повезли в отдаленные районы нашего региона. А в январе 2021 года уже началась массовая вакцинация.
Летом 2022 года отменили все коронавирусные ограничения в Новосибирской области.
Коронавирус всё еще не исчез из нашей жизни. По данным оперштаба, за 15 ноября в Новосибирской области им заразились 87 человек, в том числе 13 детей. Умер 75-летний мужчина. Всего в регионе за пандемию скончалось 5733 человека.
В России в начале ноября уже обнаружили новый вариант коронавируса, который назвали «цербером», и доктора предрекают ему еще большую скорость распространения. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, какие симптомы коронавируса распространены сейчас, чем грозит «цербер» и когда он появится в Новосибирске.