«Даже собаки над вами смеются!» Как прошел митинг против QR-кодов и за возрождение СССР. Репортаж

Днем 5 декабря у монумента Славы в Новосибирске состоялась вторая акция против обязательной вакцинации и QR-кодов. Участники разношерстного движения сравнили людей в масках с собаками, российское правительство — с оккупантами, антиковидные меры — с фашизмом. На несанкционированной акции побывал корреспондент НГС.



Приглашение принять участие в несанкционированной акции рассылалось по социальным сетям с 4 декабря.



— В Новосибирске на монументе Славы у Вечного огня в 14:00 возлагаем цветы воинам, погибшим в ВОВ. Споём, друг, вместе песню и почтим Память Минутой Молчания... Приходи и вырази своё отношение к происходящим в стране и мире событиям, — говорилось в рассылке.