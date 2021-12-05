«Даже собаки над вами смеются!» Как прошел митинг против QR-кодов и за возрождение СССР. Репортаж

Днем 5 декабря у монумента Славы в Новосибирске состоялась вторая акция против обязательной вакцинации и QR-кодов. Участники разношерстного движения сравнили людей в масках с собаками, российское правительство — с оккупантами, антиковидные меры — с фашизмом. На несанкционированной акции побывал корреспондент НГС.
Приглашение принять участие в несанкционированной акции рассылалось по социальным сетям с 4 декабря.
— В Новосибирске на монументе Славы у Вечного огня в 14:00 возлагаем цветы воинам, погибшим в ВОВ. Споём, друг, вместе песню и почтим Память Минутой Молчания... Приходи и вырази своё отношение к происходящим в стране и мире событиям, — говорилось в рассылке.
В 13:50 у монумента стояло несколько человек, складывалось ощущение, что желающих поговорить о судьбе России не оказалось совсем. Но одновременно с приходом почетного караула из пяти кадетов к памятнику стали стягиваться люди. Правила нахождения здесь и политическую ситуацию в России разъяснил активист Сергей Гузиенко, взяв слово первым.
— Да снимите вы уже эти маски! А то уже собаки над вами смеются: в космос мы полетели, а люди следом, а теперь и намордники одевают, тоже после нас. Давайте почтим память наших дедов и прадедов, отдавших жизни за свою страну и Конституцию 1936 года. Я сам давал присягу и не боюсь ничего и никого, могу сказать: сейчас у власти настоящие преступники, которые забыли про народ совершенно. А сейчас еще ко всему прибавилось очередное унижение: вакцинация эта типа добровольная! Мы хотим вернуть настоящее народовластие: СССР безо всяких политических партий, чтобы каждый человек принимал реальное участие в управлении страной, — сказал Гузиенко.
Компания собралась довольно разношерстная: тут и так называемые адепты СССР (люди, считающие, что Советский Союз по-прежнему существует, а Россия — это коммерческая фирма), противники вакцинации и QR-кодов, коммунисты, постоянные участники еженедельных акций протеста на площади Ленина и пожилые люди, которые пришли возложить цветы без выражения политических требований.
За происходящим наблюдали 5 полицейских и два человека в штатском, которые руководили силовиками, вероятно, сотрудники центра «Э», представиться они отказались. Когда полицейские подошли сообщить присутствующим, что акция несанкционированная и незаконна, они встретили бурную реакцию:
— Вас сюда не звали! Вы с народом или против? Маску снимите, не позорьтесь! Ваши документы недействительны, покажите доверенность от фирмы «Российская Федерация»? Вы не имеете права к нам подходить, представители торговой фирмы без полномочий! Не надо нам ничего согласовывать! — закидали активисты репликами полицейских. Присутствующие заявили, что за порядком они последят сами, указав на пятерку мужчин с надписью «дружинники» на рукавах.
К тому времени у монумента собрались более пятидесяти человек, большинство из них не стали надевать маски.
— Для чего нужен фашистско-сионистскому Хабаду ковид? Чтобы чипировать народы всего мира. Чипировать — значит присвоить инвентаризационный номер. Вы будете, как вещь, как стол, стул, табуретки. Они будут отслеживать вас по номеру. Если вещь еще не износилась, значит, вы еще живы. Как только вы станете им не нужны, вас сионистский Хабад уберет через чипы, — выступила одна из активисток Лидия.
Другая женщина по имени Ирина в своем выступлении заявила, что россияне добровольно сдали свою Родину в управление глобальной коммерческой торговой мафии, теперь нужно возвращать свою страну обратно народу.
— И раньше было плохо, а теперь с этой вакцинацией, масочным режимом и QR-кодами страна скатилась в обыкновенный фашизм при попустительстве медиков. Какое право обыкновенный охранник торгового центра имеет знакомиться с медицинской тайной человека? Какое право работодатель имеет отстранять отказника от прививки от работы? — вопрошал мужчина, отказавшийся назвать свое имя.
Полицейские вели себя довольно сдержанно, озвучив активистам, что они нарушают закон, силовики в дальнейшем занимались лишь видеофиксацией происходящего, снимая плакаты и лица. Тем временем люди, взявшись за руки, затянули неровным хором «Священную войну».
После песни активисты собирали подписи под требованием отменить постановления об обязательной вакцинации и QR-кодах. Также присутствующим напомнили о необходимости держаться вместе и заступаться друг за друга, упомянув о вчерашнем задержании Яны Дробноход и Андрея Кайгородцева.
— Такие акции нужны не для того, чтобы взывать с какими-то требованиями к нашей власти: с ней давно уже всё понятно, никакой нормальный диалог невозможен. К ней нужно относиться как к оккупантам-захватчикам. Это для нас с вами, для граждан встречи: чтобы видеть друг друга, знакомиться, объединяться. Это нужно для будущего страны, для создания гражданского общества, — сказал НГС один из регулярных участников протестов в Новосибирске Александр Абросов.
К 15:00 часть пришедших разошлась по домам, другие — стояли небольшими группами, знакомились и обменивались телефонами. Акция прошла мирно, без стычек и задержаний. Возможно, задержания попросту отложили. Это уже вторая подобная акция в Новосибирске, первая прошла 21 ноября. Тогда на нее пришли около 200 человек. Через 2 недели после этого полиция задержала двух участников, поводом стало то, что они были без медицинских масок.
Обязательная вакцинация для части населения и QR-коды для входа в некоторые заведения действуют в Новосибирске с 12 октября. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей.