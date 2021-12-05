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Двух новосибирских активистов задержали после митинга против QR-кодов, он прошел 2 недели назад

Поводом стало отсутствие медицинских масок во время мероприятия

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Активисты на площади Ленина

Активисты на площади Ленина

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В Новосибирске задержали активистов Яну Дробноход и Андрея Кайгородцева. Об этом сообщает ОВД-инфо*.

Как пишет издание, активистов задержали вчера, после одиночных пикетов на площади Ленина. Участники акции выступали за свободу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и томского активиста Игоря Кузнецова. Кроме того, часть плакатов касалась введения QR-кодов и повышения тарифов ЖКХ.

Тем не менее, поводом для задержания, по словам адвоката задержанных Василия Дубкова, стала акция против QR-кодов, прошедшая еще 21 ноября. Адвокат Дубков сообщил, что Яне Дробноход и Андрею Кайгородцеву вменили статью об организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение санитарных норм (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). На акции 21 ноября Дробноход и Кайгородцев были без масок.

Задержанных отвезли в изолятор временного содержания, там они пробудут до суда 6 декабря. Признанным виновными по этой статье может грозить штраф и до 15 суток ареста.

21 ноября на Монументе Славы в Новосибирске прошла акция против обязательной вакцинации и QR-кодов. Пришедшие спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню

21 ноября на Монументе Славы в Новосибирске прошла акция против обязательной вакцинации и QR-кодов. Пришедшие спели «Вставай, страна огромная» и возложили цветы к Вечному огню

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На мероприятии собирали подписи под обращением к правительству. А некоторые участники пришли с плакатами

На мероприятии собирали подписи под обращением к правительству. А некоторые участники пришли с плакатами

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— Нарушений [при задержании] — масса. Чего только стоит протокол о задержании, который был составлен в отсутствии адвоката. И если рассмотреть и оценить объективно существо самого нарушения. Да, было некое мероприятие против введения QR-кодов. Можно к этом по-разному относиться. Но люди же имеют право высказаться? Кто-то среди этих людей был в масках, кто-то без, кто-то по возможности соблюдал социальную дистанцию. Но неужели это должно влечь задержание на 48 часов и последующее наказание в виде ареста? — рассказал Василий Дубков новосибирскому блогеру Тимуру Ханову.

На звонки НГС Дубков не ответил. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию по задержанию.

С лета Яна Дробноход вместе с другими активистами выходила на одиночные пикеты и мирные митинги в центр города. Дробноход выступала в поддержку задержанного Сергея Фургала. Ее несколько раз задерживали и штрафовали. Суммарно суд оштрафовал ее более чем на 300 тысяч рублей. На женщину также заводили уголовное дело по «Дадинской» статье. У Яны Дробноход — трое детей, двое из них — несовершеннолетние.

*ОВД-инфо по решению Минюста РФ признан «иностранным агентом». По закону мы обязаны это указывать.

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