Двух новосибирских активистов задержали после митинга против QR-кодов, он прошел 2 недели назад

В Новосибирске задержали активистов Яну Дробноход и Андрея Кайгородцева. Об этом сообщает ОВД-инфо*.

Как пишет издание, активистов задержали вчера, после одиночных пикетов на площади Ленина. Участники акции выступали за свободу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и томского активиста Игоря Кузнецова. Кроме того, часть плакатов касалась введения QR-кодов и повышения тарифов ЖКХ.