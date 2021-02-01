1 февраля понедельник
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 5/10
usd 76.25
eur 92.30
Тема дняГубернатору 50 лет. Что вы о нём знаете? Тест

Все новости

Все новости

Суд отправил под домашний арест сибирячку за акцию в поддержку Хабаровска

Яну Дробноход вместе с другими активистами задержали в субботу

1 609
44Обсудить

Поделиться

Яна пробудет под домашним арестом до 30 марта, затем её будут судить по 212 статье УК РФ

Яна пробудет под домашним арестом до 30 марта, затем её будут судить по 212 статье УК РФ

Поделиться

Яну Дробноход отправили под домашний арест в Новосибирске за акцию в поддержку Хабаровска

Днем 1 февраля Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест на два месяца активистку Яну Дробноход. Женщину обвиняют по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

— Избрана в отношении Дробноход Я. А. мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 02 месяца, то есть до 30 марта 2021 года, — говорится на сайте суда.

С лета Яна Дробноход вместе с другими активистами выходила в одиночные пикеты и мирные митинги в центр города. Дробноход выступала в поддержку задержанного Сергея Фургала. Женщину несколько раз задерживали и штрафовали. Суммарно суд оштрафовал ее более чем на 300 тысяч рублей. У Яны Дробноход трое детей, двое из них — несовершеннолетние.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В прошлую субботу Яну Дробноход вместе с ещё 29 новосибирцами задержали на площади Ленина. С 12 часов на площади Ленина проходил народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска. По словам участников, примерно в 12:45 на площадь приехали несколько автозаков и задержали всех, кто там был.

— У меня 212-я статья УК, меня сейчас привезли в следственное управление. Вручили постановление. Я жду адвоката, — рассказала тогда журналисту НГС Яна. Сейчас ее телефон недоступен.

Кроме того, среди задержанных оказался журналист Тимур Ханов и гражданский активист Светомир Юн.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

арестпротестсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...