Суд отправил под домашний арест сибирячку за акцию в поддержку Хабаровска

Яну Дробноход отправили под домашний арест в Новосибирске за акцию в поддержку Хабаровска
Днем 1 февраля Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест на два месяца активистку Яну Дробноход. Женщину обвиняют по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).
— Избрана в отношении Дробноход Я. А. мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 02 месяца, то есть до 30 марта 2021 года, — говорится на сайте суда.
С лета Яна Дробноход вместе с другими активистами выходила в одиночные пикеты и мирные митинги в центр города. Дробноход выступала в поддержку задержанного Сергея Фургала. Женщину несколько раз задерживали и штрафовали. Суммарно суд оштрафовал ее более чем на 300 тысяч рублей. У Яны Дробноход трое детей, двое из них — несовершеннолетние.
В прошлую субботу Яну Дробноход вместе с ещё 29 новосибирцами задержали на площади Ленина. С 12 часов на площади Ленина проходил народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска. По словам участников, примерно в 12:45 на площадь приехали несколько автозаков и задержали всех, кто там был.
— У меня 212-я статья УК, меня сейчас привезли в следственное управление. Вручили постановление. Я жду адвоката, — рассказала тогда журналисту НГС Яна. Сейчас ее телефон недоступен.
Кроме того, среди задержанных оказался журналист Тимур Ханов и гражданский активист Светомир Юн.