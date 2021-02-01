Суд отправил под домашний арест сибирячку за акцию в поддержку Хабаровска

Днем 1 февраля Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест на два месяца активистку Яну Дробноход. Женщину обвиняют по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки).

— Избрана в отношении Дробноход Я. А. мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 02 месяца, то есть до 30 марта 2021 года, — говорится на сайте суда.



С лета Яна Дробноход вместе с другими активистами выходила в одиночные пикеты и мирные митинги в центр города. Дробноход выступала в поддержку задержанного Сергея Фургала. Женщину несколько раз задерживали и штрафовали. Суммарно суд оштрафовал ее более чем на 300 тысяч рублей. У Яны Дробноход трое детей, двое из них — несовершеннолетние.