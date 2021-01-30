«Это выглядело как похищение»: на площади Ленина задержали и увезли в неизвестном направлении около 30 новосибирцев

Около 30 новосибирцев, среди которых есть активисты и журналист, задержали на площади Ленина: предположительно, их отвезли в Главное управление МВД России по Новосибирской области.
С 12 часов на площади Ленина проходил народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска.
— В 12:45 приехали два или три автозака и всех, кто находился на площади Ленина, схватили, включая меня. Я был без плаката, никаких лозунгов не выкрикивал. Нас отвезли, доставили в некое здание, в актовом зале сидим. Где мы находимся, нам не сообщают. Предположительно, это Серебренниковская, 40 — Главное управление МВД России по Новосибирской области. Но нам ничего не сообщают, вообще это выглядело как похищение, — рассказывает один из задержанных Светомир Юн.
По его подсчетам, там находятся около 25 человек. По данным ОВД-Инфо, их около 30.
— Всех задержанных привезли почему-то в Главное управление МВД на улице Серебренниковской. При задержании одну женщину ударили об автозак, задержанные требуют вызова для нее скорой, но им отказывают. Им также не дают выйти в туалет. Задержанные находятся в актовом зале здания МВД, вокруг них стоят люди в касках. Задержанным при поддержке ОВД-Инфо будет помогать адвокат Василий Дубков, — пишет в Telegram ОВД-Инфо.
Среди задержанных оказалась активистка Яна Дробноход, она подтвердила эту информацию журналисту НГС.
— Да, меня тоже задержали. У меня 212-я статья УК (массовые беспорядки), меня сейчас привезли в Следственное управление. Вручили постановление. Я жду адвоката.
Кроме того, среди задержанных оказался журналист Тимур Ханов — он снял произошедшее на видео и выложил на своем канале в YouTube.
Журналист НГС сделал запрос в пресс-службу ГУ МВД России по НСО по поводу произошедшего, но пока ответа не получил.
Ранее в Новосибирске неизвестные люди на пути в мэрию задержали Сергея Бойко — это было перед акциями в поддержку Алексея Навального. После задержания суд принял решение арестовать его на 28 суток. Вчера мэр города Анатолий Локоть заявлял, что власти Новосибирска примут меры для обеспечения безопасности людей в случае проведения очередной незаконной акции.