«Это выглядело как похищение»: на площади Ленина задержали и увезли в неизвестном направлении около 30 новосибирцев

Около 30 новосибирцев, среди которых есть активисты и журналист, задержали на площади Ленина: предположительно, их отвезли в Главное управление МВД России по Новосибирской области.



С 12 часов на площади Ленина проходил народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска.

— В 12:45 приехали два или три автозака и всех, кто находился на площади Ленина, схватили, включая меня. Я был без плаката, никаких лозунгов не выкрикивал. Нас отвезли, доставили в некое здание, в актовом зале сидим. Где мы находимся, нам не сообщают. Предположительно, это Серебренниковская, 40 — Главное управление МВД России по Новосибирской области. Но нам ничего не сообщают, вообще это выглядело как похищение, — рассказывает один из задержанных Светомир Юн.