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Тема дняНа площади Ленина задержали около 30 человек

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«Это выглядело как похищение»: на площади Ленина задержали и увезли в неизвестном направлении около 30 новосибирцев

Предположительно, они находятся в Главном управлении МВД России по Новосибирской области

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Люди находятся в таком помещении, по словам задержанного, это актовый зал

Люди находятся в таком помещении, по словам задержанного, это актовый зал

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Около 30 новосибирцев, среди которых есть активисты и журналист, задержали на площади Ленина: предположительно, их отвезли в Главное управление МВД России по Новосибирской области.

С 12 часов на площади Ленина проходил народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска.

— В 12:45 приехали два или три автозака и всех, кто находился на площади Ленина, схватили, включая меня. Я был без плаката, никаких лозунгов не выкрикивал. Нас отвезли, доставили в некое здание, в актовом зале сидим. Где мы находимся, нам не сообщают. Предположительно, это Серебренниковская, 40 — Главное управление МВД России по Новосибирской области. Но нам ничего не сообщают, вообще это выглядело как похищение, — рассказывает один из задержанных Светомир Юн.

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По его подсчетам, там находятся около 25 человек. По данным ОВД-Инфо, их около 30.

— Всех задержанных привезли почему-то в Главное управление МВД на улице Серебренниковской. При задержании одну женщину ударили об автозак, задержанные требуют вызова для нее скорой, но им отказывают. Им также не дают выйти в туалет. Задержанные находятся в актовом зале здания МВД, вокруг них стоят люди в касках. Задержанным при поддержке ОВД-Инфо будет помогать адвокат Василий Дубков, — пишет в Telegram ОВД-Инфо.

Среди задержанных оказалась активистка Яна Дробноход, она подтвердила эту информацию журналисту НГС.

— Да, меня тоже задержали. У меня 212-я статья УК (массовые беспорядки), меня сейчас привезли в Следственное управление. Вручили постановление. Я жду адвоката.

Кроме того, среди задержанных оказался журналист Тимур Ханов — он снял произошедшее на видео и выложил на своем канале в YouTube.

Журналист НГС сделал запрос в пресс-службу ГУ МВД России по НСО по поводу произошедшего, но пока ответа не получил.

Ранее в Новосибирске неизвестные люди на пути в мэрию задержали Сергея Бойко — это было перед акциями в поддержку Алексея Навального. После задержания суд принял решение арестовать его на 28 суток. Вчера мэр города Анатолий Локоть заявлял, что власти Новосибирска примут меры для обеспечения безопасности людей в случае проведения очередной незаконной акции.

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