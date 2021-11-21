Новосибирцы собрались на Монументе Славы, чтобы выступить против QR-кодов и обязательной вакцинации

В Новосибирске прошла акция против QR-кодов и обязательной вакцинации
Днем 21 ноября в Ленинском районе Новосибирска собрались люди, выступающие против QR-кодов и обязательной вакцинации. Пришедшие спели «Вставай, страна огромная».
С сегодняшнего дня работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, не поставивших
Обязательная вакцинация действует в Новосибирске с 12 октября. Она касается работников сферы услуг, общепита, курьерских служб и гостиниц. В некоторых заведениях теперь необходимо предъявлять QR-коды. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Вряд ли недовольные новыми ограничениями готовы взять оплату этих штрафов на себя.
При этом международный опыт показывает, что в странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость коронавирусом ниже, а само заболевание проходит легче. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном невакцинированные люди. В России пока вакцинировались около 36% населения.