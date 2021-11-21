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Новосибирцы собрались на Монументе Славы, чтобы выступить против QR-кодов и обязательной вакцинации

Люди исполнили «Вставай, страна огромная» и собирали обращения к правительству

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По оценкам нашего корреспондента, собралось около 180 человек

По оценкам нашего корреспондента, собралось около 180 человек

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В Новосибирске прошла акция против QR-кодов и обязательной вакцинации

Днем 21 ноября в Ленинском районе Новосибирска собрались люди, выступающие против QR-кодов и обязательной вакцинации. Пришедшие спели «Вставай, страна огромная».

С сегодняшнего дня работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, не поставивших 1-й компонент вакцины от ковида. Это касается определенных профессий.

Собравшиеся требовали отменить QR-коды

Собравшиеся требовали отменить QR-коды

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Также там раздавали визитки следующего содержания

Также там раздавали визитки следующего содержания

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Собравшиеся собирали подписи к заявлению представителям власти

Собравшиеся собирали подписи к заявлению представителям власти

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Из фотографа НГС также попытались изгнать чертей

Из фотографа НГС также попытались изгнать чертей

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Люди пришли на акцию с детьми

Люди пришли на акцию с детьми

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На акции дежурили полицейские — они не вмешивались в происходящее, только снимали. Недалеко стояла машина скорой помощи

На акции дежурили полицейские — они не вмешивались в происходящее, только снимали. Недалеко стояла машина скорой помощи

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У некоторых пришедших с собой были плакаты

У некоторых пришедших с собой были плакаты

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Обязательная вакцинация действует в Новосибирске с 12 октября. Она касается работников сферы услуг, общепита, курьерских служб и гостиниц. В некоторых заведениях теперь необходимо предъявлять QR-коды. После введения системы рестораторы столкнулись с падением выручки и волнами ненависти в социальных сетях. Рассерженные горожане, которые считают систему QR-кодов дискриминацией, срывают злость на владельцах и управленцах заведений, призывая их не соблюдать требования властей. Между тем нарушение постановления губернатора может обернуться для предприятий общепита существенными штрафами и даже приостановлением работы. Вряд ли недовольные новыми ограничениями готовы взять оплату этих штрафов на себя.

При этом международный опыт показывает, что в странах с высоким уровнем вакцинации заболеваемость коронавирусом ниже, а само заболевание проходит легче. Например, в Великобритании, где привились более 70% жителей, зафиксирована небольшая волна, вызванная штаммом «дельта», но смертность остается низкой. При этом умирают в основном невакцинированные люди. В России пока вакцинировались около 36% населения.

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вакцинакоронавирус в Новосибирске
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