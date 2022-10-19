Да вы вся светитесь! 10 опасных продуктов, накапливающих радиацию, — и еда, которая борется с вредным излучением

На втором месте — молоко, которое вообще-то рекомендуют как продукт, способный бороться с радиацией.

На третьем месте — картофель, овощи и фрукты. Так что, когда веганы говорят, что их диета самая здоровая в мире, не верьте.

— В самом невыгодном положении в плане облучения оказываются приверженцы сыроедения и вегетарианцы, а в самом выгодном — любители средиземноморской кухни, — подтверждают в МЧС.

На четвертом месте — мясо и рыба. Например, контрафактная говядина, привезенная с зараженных радиацией территорий.