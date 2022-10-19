Да вы вся светитесь! 10 опасных продуктов, накапливающих радиацию, — и еда, которая борется с вредным излучением

В народе есть много мифов о радиации и ее происхождении. В последнее время стало модно покупать фермерские продукты, экологически чистые, как пишут на упаковке. Вместе с экспертами редакция «Городских порталов» и наши коллеги из Wday.ru разбирались, какие продукты «фонят» сильнее всего и что поможет справиться с неблагоприятным воздействием, которому неизбежно подвергается любой городской житель.
Рейтинг «фонящей» еды
Человеческое тело тоже излучает радиацию. Причем большая часть источников фона попадает в наш организм именно с пищей. В МЧС составили рейтинг продуктов, которые сильнее всего «обогащают» человека радионуклидами.
Радионуклиды — нуклиды, ядра которых нестабильны и испытывают радиоактивный распад. Большинство известных нуклидов радиоактивны.
Основные поставщики радионуклидов в организм — злаки. Хлеб, хлебобулочные изделия, всё мучное, крупы — злаковые всасывают радионуклиды из воды и почвы, а потом отдают нам.
На втором месте — молоко, которое вообще-то рекомендуют как продукт, способный бороться с радиацией.
На третьем месте — картофель, овощи и фрукты. Так что, когда веганы говорят, что их диета самая здоровая в мире, не верьте.
— В самом невыгодном положении в плане облучения оказываются приверженцы сыроедения и вегетарианцы, а в самом выгодном — любители средиземноморской кухни, — подтверждают в МЧС.
На четвертом месте — мясо и рыба. Например, контрафактная говядина, привезенная с зараженных радиацией территорий.
— Жить на этих землях запрещено. Людей оттуда давно отселили, нелегальные «самоселы» в таких деревнях находиться могут. Они пасут скот на загрязненных лугах. На территории с неблагополучной экологической обстановкой крупный рогатый скот выращивать можно, но за три месяца до забоя коров переводят на чистые корма, и происходит самоочищение мяса от цезия: он выводится из организма скота. Недобросовестные частники могут использовать местные корма, но такое мясо легально продать они не могут, поэтому торгуют с автомашин вдоль трасс или во дворах жилых домов. Как правило, у таких продавцов отсутствуют документы, подтверждающие происхождение мяса, его безопасность и результаты лабораторного контроля на загрязнение радиоактивными веществами, — объясняют в Роспотребнадзоре.
Радиацию переносит рыба?
— Это отчасти правда. Утилизация отходов не всегда проводится качественно, в морях тонули корабли, перевозившие радиоактивные вещества, происходили военные события, поэтому радиационный фон не бывает постоянно благоприятным. Другое дело, что перед тем как попасть вам на стол, рыба проходит ветеринарный контроль, в ходе которого выясняется, откуда она, безопасна ли и есть ли в ней что-то вредное. Так что ответ на данный вопрос такой: переносчиком рыба быть может, но контроль не дремлет, — рассказывала нам гастроэнтеролог-диетолог Галина Барташевич.
Грибы впитывают всё вредное из окружающей среды как губка. Канцерогены и радионуклиды из воды, почвы и воздуха скапливаются в ножке и шляпке, а потом гриб всё это богатство отдает в приготовленное блюдо. Поэтому можно отравиться даже заведомо съедобным грибом, а эксперты из года в год повторяют: хотите настоящих грибов — забирайтесь в лес подальше от дорог и трасс. И, конечно, производств.
О пользе черники впору слагать легенды. Богатая мощными антиоксидантами, она сохраняет молодость, борется со свободными радикалами, провоцирующими развитие опухолей, улучшает зрение. А еще эффективнее других накапливает радионуклиды. Поэтому ее собирать надо в местах, которые с полной уверенностью можно назвать экологически чистыми.
Клюква, как и черника, обладает повышенной способностью накапливать радионуклиды. Поэтому за клюквой лучше ходить самому в какие-нибудь дальние болота. А вот покупать вдоль дорог ее точно не стоит.
Самое маленькое количество радионуклидов в организм человека попадает с морепродуктами — морская вода слишком насыщена минералами, чтобы поддаваться загрязнению стронцием и цезием — основными радиоактивными элементами.
Рентген, флюорография, КТ, МРТ
Множество людей проходит медицинские процедуры, при которых организм подвергается облучению. Значит ли это, что от таких процедур больше вреда, чем пользы?
— Нельзя назвать их полностью безвредными. Любое неестественное для человека воздействие — УЗИ, МРТ, рентген — может стать стимулятором какой-то патологии, но вероятность таких случаев исчезающе мала. Отсутствие серьезного риска при медицинских диагностических процедурах доказано многими исследованиями. С другой стороны, эти технологии позволяют существенно продвинуться в диагностике заболевания, — рассказывал кандидат физических наук и заведующий кафедрой экспериментальной физики УрФУ Владимир Иванов нашим корреспондентам.
Бокал красного вина после таких процедур полезен?
— При всех процедурах, связанных с воздействием ионизирующего излучения на организм, происходит ионизация молекул в тканях организма, появляются активные химически кислородные радикалы. Вино, особенно красное, в этом случае обладает хорошими антиоксидантными свойствами, связывая эти свободные радикалы. Но этим лучше не злоупотреблять. Бокала красного вина вполне достаточно, чтобы забыть о воздействии рентгена. Ионизирующее воздействие может появиться и при других условиях, например во время грозы. Этому способствуют электростатические заряды большой мощности, — считает кандидат физических наук.
Помогут ли оливки?
Оливковое масло содержит главный антиоксидант — витамин Е. Он тоже защищает организм от воздействия свободных радикалов — веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации. Именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень.
Оливки помогают нейтрализовать любые токсичные для организма вещества. Поэтому, планируя вечеринку, поставьте на стол салаты, заправленные оливковым маслом, или просто соленые оливки. Такая еда защитит от утреннего недомогания после дружеских посиделок.
Еще полезные продукты после медицинских процедур, при которых организм подвергается облучению
Если вы часто проводите рентгенологическое диагностирование, то для того, чтобы вывести радиацию, нужно придерживаться следующих принципов питания и ввести в свой рацион йодосодержащую пищу и продукты, богатые клетчаткой и калием: свежевыжатые соки, например, из красного винограда и граната, которые имеют сильные антиоксидантные свойства, мед, морскую капусту, блюда из свеклы (повышает гемоглобин) и продукты, богатые клетчаткой: овсянка, орехи (грецкие и миндаль), груши, чернослив.
А как же йод? Он эффективно защищает от радиации?
— Речь о защитных свойствах йода идет только в случае радиационных инцидентов. Действительно, в момент аварии, в частности на Чернобыльской АЭС, возникает большое количество радиоактивного йода. В нашем организме есть хорошее депо для йода — это щитовидная железа, если это депо не насыщено, то оно заполнится опасными изотопами. Отсюда следует рекомендация употребить нерадиоактивный йод, который заполнит свое место в организме и не пустит радиоактивный. То же самое касается лекарств-блокираторов, которые не пускают цезий и стронций, — объяснял кандидат физических наук и заведующий кафедрой экспериментальной физики УрФУ Владимир Иванов.
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