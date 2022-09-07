Гречка против овсянки: какая каша полезнее для здоровья

Мы не собираемся говорить, что вам надо срочно менять пищевые привычки. Подобная резкая смена еще никого до добра не доводила. Просто решили присмотреться к двум самым популярным кашам, которые все мы чаще всего едим на завтрак. Что в них есть полезного, что вредного и на какую стоит обратить, возможно, чуть больше внимания.

Гречневая каша

Гречневая каша — одна из самых полезных, что можно найти на столах. У нее высокая питательная ценность и порядком антитоксических свойств. По данным Роспотребнадзора, она способствует выведению из организма избыточного холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Гречка считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом. В гречке содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются и обеспечивают чувство сытости на долгое время.

