Скрытый диабет и поражение печени: почему появляется странный привкус во рту и когда это опасно — объясняют врачи

К другим возможным причинам относятся гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, кариес, гингивит и другие заболевания ротовой полости, а также индивидуальные особенности строения пищеварительной системы.

— Причиной кислого привкуса во рту у женщин может быть беременность. В результате гормональной перестройки и давления матки на желудок в пищевод и ротовую полость может попадать пищеварительный сок. Спутником такого состояния бывает изжога, — говорит врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас» Андрей Звонков.