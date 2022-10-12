Скрытый диабет и поражение печени: почему появляется странный привкус во рту и когда это опасно — объясняют врачи

Многие мнительные люди, находя у себя один симптом, сразу подозревают самое худшее. Спешим вас успокоить, в большинстве случаев кислый или горький привкус во рту не несет серьезной опасности. Но не обращать на них внимание тоже нельзя. Наши коллеги из Wday.ru и редакция «Городских порталов» разбирались, как избавиться от него самостоятельно и когда нужно обращаться к врачу.
Причины кислого привкуса во рту
Если кислота чувствуется во рту вне зависимости от рациона и приема пищи, такой симптом может говорить о заболеваниях печени и ее протоков — желчевыводящих путей. Врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас» Андрей Звонков объясняет, желчь, продуцируемая в печени в повышенных объемах, не успевает правильно и своевременно утилизироваться, ее излишки попадают в желудок и поднимаются по пищеводу. Так появляется кислота в ротовой полости.
К другим возможным причинам относятся гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, кариес, гингивит и другие заболевания ротовой полости, а также индивидуальные особенности строения пищеварительной системы.
— Причиной кислого привкуса во рту у женщин может быть беременность. В результате гормональной перестройки и давления матки на желудок в пищевод и ротовую полость может попадать пищеварительный сок. Спутником такого состояния бывает изжога, — говорит врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас» Андрей Звонков.
Кислый привкус с горечью говорит о нарушении обмена жиров и поражениях печени. Кислота со сладостью может быть причиной развития заболеваний ротовой полости, интоксикации организма, скрытого сахарном диабете. Кисло-соленый привкус свидетельствует о проблемах со слюнными железами, отоларингологических патологиях, может быть следствием употребления большого количества крепкого кофе или чая, курения.
Всё из-за кофе?
Известно, что кофе стимулирует выработку соляной кислоты, поэтому пациентам с обострением заболеваний желудка (таких как язвенная болезнь, хронический гастрит с эрозиями, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) пить его натощак нежелательно, это может усилить клинические проявления заболевания.
— Также кофе может расслаблять нижний пищеводный сфинктер, что способствует забросу содержимого желудка в пищевод, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — У людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью при употреблении кофе часто появляется изжога, кислый привкус во рту.
Как устранить кислый привкус во рту?
Логично, чтобы избавиться от неприятных вкусовых ощущений, нужно диагностировать и вылечить болезнь, которая их вызвала. Если патологий органов пищеварительной системы нет, дополнительно врачи всегда назначают лечебную диету. Например, есть маленькими порциями теплую еду 5−6 раз в день. Исключить жареное, копченое, маринованное и соленое, специи, крепкий кофе, чай, алкоголь. Временно отказаться от сырых фруктов и овощей и не переедать на ночь.
Горечь во рту
Горький привкус во рту — верный спутник людей, которые любят много поесть и отдают предпочтение жирным и жареным блюдам. Чрезмерное употребление алкоголя тоже попадает в этот список.
Если вы принимаете антибиотики и противоаллергические средства, тоже можете ощущать неприятную горечь на языке. Также это может быть симптомом желчнокаменной болезни, холецистита хронического характера и патологии печени.
Когда во рту неприятный привкус, первым делом нужно обратить внимание на гигиену ротовой полости и достаточное употребление чистой питьевой воды.
5 продуктов, которые посадят желудок
Часто неприятный привкус во рту связан с проблемами с желудком. Какие продукты могут привести к гастриту и язве, а также вызвать изжогу? Мы узнали у наших экспертов.
Жевательная резинка. Пломбы из-за жвачки у вас не выпадут — у нее есть совсем другие неприятные эффекты. Почувствовать их могут фанаты жевательной резинки. Перенапряжение жевательных мышц, болезненные изменения в височно-нижнечелюстном суставе, кариес — это еще цветочки.
— Пользоваться жевательной резинкой можно непосредственно после еды и не больше 15 минут, этого хватит, чтобы удалить мягкие остатки пищи из полости рта, — говорит диетолог Ольга Хохлова. — Если же жевать ее постоянно и особенно на голодный желудок, можно заработать несколько проблем. Слюна, выделяющаяся во время жевания, имеет щелочную реакцию. Попадая в желудок, она снижает его кислотность. Естественная реакция на это — дополнительная выработка желудочного сока, а это соляная кислота. Она очень агрессивно воздействует на стенки желудка, что в результате может привести к гастриту и язве.
Кроме того, жвачка вызывает своеобразную мутацию. Если жевать ее постоянно, может измениться сам состав слюны, от чего появится сухость во рту и дискомфорт при пережевывании еды и глотании.
Чеснок
— Организм человека, особенно пациентов гастропрофиля, отреагирует на чесночное возлияние очень бурно — может сформироваться раздражающий эффект, тяжело будет с поджелудочной железой, может появиться обострение гастрита, — говорит врач-гастроэнтеролог высшей категории Галина Барташевич. — Не рекомендую пробовать на себе, будет ли у вас гастрит с чесночной отрыжкой или нет. Для тех, кто не мыслит еды без чеснока, а желудок уже страдает, есть стандартный кулинарный прием, когда зубчиком чеснока салатная тарелка просто протирается изнутри. Или натереть зубчиком чеснока гренку. ЖКТ это вполне спокойно воспринимает.
Чеснок стимулирует выделение желчи и желудочного сока, что усиливает симптоматику заболеваний ЖКТ и усугубляет их. Среди тех, кому он противопоказан, — пациенты с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Но специалисты советуют быть осторожными с чесноком даже абсолютно здоровым людям.
А если съесть его на голодный желудок, это может спровоцировать отравление, изжогу и спазмы. Если после съеденного чеснока у вас в желудке появился дискомфорт, это верный признак того, что пора бы обратиться к врачу — беспричинно на однократное употребление чеснока организм реагировать не будет.
Еще 3 продукта, которые могут здорово навредить вашему желудку за короткий срок — в нашем материале.
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