20idei
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 6/10
usd 63.68
eur 62.35
Тема дняЭкс-депутату без пальца вручили повестку
Все новости
Все новости
Обзор

Скрытый диабет и поражение печени: почему появляется странный привкус во рту и когда это опасно — объясняют врачи

Специалисты рассказали — иногда, чтобы убрать неприятный симптом, достаточно просто соблюдать диету

753
ds

Если это ощущение было кратковременным — вам не стоит волноваться

Поделиться

Многие мнительные люди, находя у себя один симптом, сразу подозревают самое худшее. Спешим вас успокоить, в большинстве случаев кислый или горький привкус во рту не несет серьезной опасности. Но не обращать на них внимание тоже нельзя. Наши коллеги из Wday.ru и редакция «Городских порталов» разбирались, как избавиться от него самостоятельно и когда нужно обращаться к врачу.

Причины кислого привкуса во рту

Если кислота чувствуется во рту вне зависимости от рациона и приема пищи, такой симптом может говорить о заболеваниях печени и ее протоков — желчевыводящих путей. Врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас» Андрей Звонков объясняет, желчь, продуцируемая в печени в повышенных объемах, не успевает правильно и своевременно утилизироваться, ее излишки попадают в желудок и поднимаются по пищеводу. Так появляется кислота в ротовой полости.

К другим возможным причинам относятся гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, кариес, гингивит и другие заболевания ротовой полости, а также индивидуальные особенности строения пищеварительной системы.

— Причиной кислого привкуса во рту у женщин может быть беременность. В результате гормональной перестройки и давления матки на желудок в пищевод и ротовую полость может попадать пищеварительный сок. Спутником такого состояния бывает изжога, — говорит врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас» Андрей Звонков.

Кислый привкус с горечью говорит о нарушении обмена жиров и поражениях печени. Кислота со сладостью может быть причиной развития заболеваний ротовой полости, интоксикации организма, скрытого сахарном диабете. Кисло-соленый привкус свидетельствует о проблемах со слюнными железами, отоларингологических патологиях, может быть следствием употребления большого количества крепкого кофе или чая, курения.

Всё из-за кофе?

Известно, что кофе стимулирует выработку соляной кислоты, поэтому пациентам с обострением заболеваний желудка (таких как язвенная болезнь, хронический гастрит с эрозиями, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) пить его натощак нежелательно, это может усилить клинические проявления заболевания.

— Также кофе может расслаблять нижний пищеводный сфинктер, что способствует забросу содержимого желудка в пищевод, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — У людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью при употреблении кофе часто появляется изжога, кислый привкус во рту.

Как устранить кислый привкус во рту?

Логично, чтобы избавиться от неприятных вкусовых ощущений, нужно диагностировать и вылечить болезнь, которая их вызвала. Если патологий органов пищеварительной системы нет, дополнительно врачи всегда назначают лечебную диету. Например, есть маленькими порциями теплую еду 5−6 раз в день. Исключить жареное, копченое, маринованное и соленое, специи, крепкий кофе, чай, алкоголь. Временно отказаться от сырых фруктов и овощей и не переедать на ночь.

Горечь во рту


Горький привкус во рту — верный спутник людей, которые любят много поесть и отдают предпочтение жирным и жареным блюдам. Чрезмерное употребление алкоголя тоже попадает в этот список.

Если вы принимаете антибиотики и противоаллергические средства, тоже можете ощущать неприятную горечь на языке. Также это может быть симптомом желчнокаменной болезни, холецистита хронического характера и патологии печени.

Когда во рту неприятный привкус, первым делом нужно обратить внимание на гигиену ротовой полости и достаточное употребление чистой питьевой воды.

5 продуктов, которые посадят желудок

Часто неприятный привкус во рту связан с проблемами с желудком. Какие продукты могут привести к гастриту и язве, а также вызвать изжогу? Мы узнали у наших экспертов.

Жевательная резинка. Пломбы из-за жвачки у вас не выпадут — у нее есть совсем другие неприятные эффекты. Почувствовать их могут фанаты жевательной резинки. Перенапряжение жевательных мышц, болезненные изменения в височно-нижнечелюстном суставе, кариес — это еще цветочки.

— Пользоваться жевательной резинкой можно непосредственно после еды и не больше 15 минут, этого хватит, чтобы удалить мягкие остатки пищи из полости рта, — говорит диетолог Ольга Хохлова. — Если же жевать ее постоянно и особенно на голодный желудок, можно заработать несколько проблем. Слюна, выделяющаяся во время жевания, имеет щелочную реакцию. Попадая в желудок, она снижает его кислотность. Естественная реакция на это — дополнительная выработка желудочного сока, а это соляная кислота. Она очень агрессивно воздействует на стенки желудка, что в результате может привести к гастриту и язве.

Кроме того, жвачка вызывает своеобразную мутацию. Если жевать ее постоянно, может измениться сам состав слюны, от чего появится сухость во рту и дискомфорт при пережевывании еды и глотании.

Чеснок

— Организм человека, особенно пациентов гастропрофиля, отреагирует на чесночное возлияние очень бурно — может сформироваться раздражающий эффект, тяжело будет с поджелудочной железой, может появиться обострение гастрита, — говорит врач-гастроэнтеролог высшей категории Галина Барташевич. — Не рекомендую пробовать на себе, будет ли у вас гастрит с чесночной отрыжкой или нет. Для тех, кто не мыслит еды без чеснока, а желудок уже страдает, есть стандартный кулинарный прием, когда зубчиком чеснока салатная тарелка просто протирается изнутри. Или натереть зубчиком чеснока гренку. ЖКТ это вполне спокойно воспринимает.

Чеснок стимулирует выделение желчи и желудочного сока, что усиливает симптоматику заболеваний ЖКТ и усугубляет их. Среди тех, кому он противопоказан, — пациенты с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Но специалисты советуют быть осторожными с чесноком даже абсолютно здоровым людям.

А если съесть его на голодный желудок, это может спровоцировать отравление, изжогу и спазмы. Если после съеденного чеснока у вас в желудке появился дискомфорт, это верный признак того, что пора бы обратиться к врачу — беспричинно на однократное употребление чеснока организм реагировать не будет.

Еще 3 продукта, которые могут здорово навредить вашему желудку за короткий срок — в нашем материале.

Что еще почитать:

По теме

ПитаниеЯзваЗдоровьеГастритЖелудокПривкус
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2