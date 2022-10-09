Лучше есть ее сырой? Всё о пользе и вреде тыквы

Чем полезна тыква?

Яркий цвет тыквы прямо-таки кричит о том, что в ней полным-полно каротина. Его в ней даже больше, чем в моркови, — в четыре, а то и в пять раз. Но на одном только каротине свет клином не сошелся.



— Тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов.