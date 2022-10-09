Лучше есть ее сырой? Всё о пользе и вреде тыквы
Всякий раз, как у нас появляются странные вопросы о еде, мы несем их врачам
На фоне остальных сезонных овощей у тыквы есть как минимум одно весомое преимущество: она может храниться бесконечно долго. Но на этом ее полезные свойства не заканчиваются. В ней есть даже редкие витамины, которые вы с трудом найдете в других продуктах. С другой стороны, известно, что термическая обработка сводит к минимуму многие полезные вещества в продуктах. Так, может, и тыкву лучше есть сырой? С этим вопросом мы обратились к диетологам.
Чем полезна тыква?
Яркий цвет тыквы прямо-таки кричит о том, что в ней полным-полно каротина. Его в ней даже больше, чем в моркови, — в четыре, а то и в пять раз. Но на одном только каротине свет клином не сошелся.
— Тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов.
Ирина Бородина — врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт
Клетчатка и пищевые волокна, содержащиеся в тыкве, улучшают микрофлору кишечника, а бета-каротин положительно влияет на зрение, кожу, иммунную систему и слизистую оболочку, способствует профилактике респираторных заболеваний.
Кроме того, в тыкве содержится (причем в большом количестве) редкий витамин Т, также известный как карнитин. Он влияет на развитие мышечной массы и сжигание жиров и способствует усвоению тяжелой пищи, так что тыкву можно смело записывать в лучшие гарниры к блюдам из говядины и свинины.
Полезна не только мякоть тыквы, но и семечки. Они богаты витаминами А и Е, помогающими сохранить молодость кожи, здоровье ногтей и волос. Благодаря достаточному количеству клетчатки они нормализуют метаболизм, способствуют притуплению чувства голода и похудению. Каких-то 30 граммов тыквенных семечек восполняют до 70% суточной потребности в цинке.
Тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен, — говорит Ирина Бородина. — Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.
Кому врачи рекомендуют есть тыкву?
Блюда из отварной и тушеной тыквы врачи-диетологи включают в меню людей, страдающих повышенным содержанием соляной кислоты в желудке и язвой двенадцатиперстной кишки. Кроме того, тыкву рекомендуют включать в рацион диабетикам.
— Польза тыквы для организма человека при диабете состоит в том, что продукты из нее стимулируют выработку собственного инсулина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Из тыквы можно готовить десерты, которые заменят диабетикам шоколад и сладости. Кроме того, тыква имеет ощелачивающие свойства, стимулирует панкреатическую секрецию, поэтому больные панкреатитом на острой стадии сразу же после окончания голода могут ее есть. Отварную или приготовленную на пару тыкву протирают, делают из нее пюре и дают больным. Также больным панкреатитом разрешено есть тыквенные запеканки и супы-пюре.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию, направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.
Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом, ведь в ней нет крахмала, холестерина и трансжиров, мало сахара, зато много полезной для пищеварения клетчатки. Калорийность 100 граммов мякоти — всего
Кому тыква противопоказана?
Здоровому человеку тыква навредить не способна. Разве что из-за слишком частого употребления могут появиться вздутие и проблемы со стулом. Но это же можно сказать и практически обо всех овощах. Бывает, что неумеренное употребление тыквы приводит к ложной каротиновой желтухе (кожа желтеет из-за каротина в тыкве). Во всех этих случаях выход один: надо просто немного сбавить обороты, и всё восстановится.
Изредка встречаются индивидуальная непереносимость и аллергия, в этом случае от продукта лучше отказаться совсем. А вот съесть тыквы столько, чтобы отправиться в больницу, — таких прецедентов медицинская история не знает.
Тыкву лучше есть сырой?
Сочный и насыщенный вкус сырой тыквы делает ее самостоятельной закуской или гарниром. Из нее готовят витаминные салаты и смузи. Удачным (и во вкусовом, и в витаминном плане) считается сочетание сырой тыквы с яблоками и морковью.
Сырая тыква богата полезным для глаз, иммунной системы, кожи и костей витамином А. В ней полно флавоноидов, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей. Но существуют определенные противопоказания.
— У диабетиков тыква может повысить уровень сахара в крови, — говорит Ирина Торопыгина. — Сырую тыкву не стоит есть людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ и камнями в желчном пузыре и почках, поскольку у тыквы есть желчегонное действие и она может спровоцировать движение камней. Необработанную, сырую тыкву лучше не давать маленьким детям и пожилым людям, потому что в таком виде продукт тяжелее переварить.
Не забывайте, что у тыквы есть мочегонный и слабительный эффекты: стоит перебрать с сырой тыквой, и привет, диарея. Но перебрать на самом деле будет сложно — для этого надо съесть больше 500 граммов сырой тыквы в течение дня.
В конце концов, тыква — один из немногих овощей, которые сохраняют многие полезные вещества даже после термической обработки. Если же вам страсть как хочется съесть что-нибудь сырое, посмотрите лучше на 5 продуктов, которые полезнее есть сырыми.