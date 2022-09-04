Всё дело в кожуре: 13 фруктов и овощей, которые никогда нельзя чистить

Конечно же, количество питательных веществ в каждой кожуре зависит от типа фруктов или овощей.



Мы часто счищаем шкурку с огурца и баклажана, «чтоб не горчили», высасываем мякоть виноградины и уверены, что у киви съедобна только мякоть и ее надо выедать ложкой. Это ошибка.



Вот эти 13 фруктов и овощей особенно полезны, если есть их целиком — с кожурой. «Доктор Питер» вместе со специалистами объясняет почему.



Персики

Эти фрукты надо есть тем, кто мечтает похудеть, ибо именно персики содержат хлорогеновую кислоту — один из самых важных природных антиоксидантов. Он предотвращает увеличение веса, снижает резистентность к инсулину и накопление жира в печени. Согласно последним исследованиям, пишет издание ProNews, если снимать кожуру, то вы получите чуть ли не в два раза меньше этого полезного антиоксиданта.

