Дети с коронавирусом стали попадать в больницы в 4,5 раза чаще. Врач — о том, как их поражает ковид

Сейчас в Новосибирский области начался сезон ОРВИ, стали регистрировать подтвержденные случаи гриппа и по-прежнему распространяется коронавирус. У этих заболеваний похожие симптомы и могут быть серьезные последствия. Коронавирусом тяжело болеют и дети. Как именно это происходит, каким бывает поражение легких у новорожденных, может ли вирус передаться от матери к ребенку, какие заболевания утяжеляют течение ковида? Об этом в прямом эфире НГС рассказала главный врач Детской городской клинической больницы
«Новорожденный ребенок с поражением легких до 70%»
— Расскажите, пожалуйста, как сейчас болеют коронавирусом дети? Если раньше они были бессимптомными носителями, то как ситуация изменилась с появлением «дельты»?
— Дети болеют с самого начала пандемии. Первый пациент к нам поступил в апреле 2020 года — это был пятилетний ребенок, у которого обнаружили новый коронавирус. Дети болели и в прошлом году, и в этом, но в прошлом чуть реже. По данным статистики, мы видим повышение госпитализаций в 4–4,5 раза. Болеют новорожденные, малыши, дети раннего возраста, подростки. Иногда тяжело, с необходимостью оказания помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Тяжелее болеют дети, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания, — сахарный диабет, лишний вес, хронические заболевания со стороны бронхолегочной системы, желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные.
Общая клиническая картина такая: проявления респираторно-вирусной инфекции — кашель, насморк, температура, отказ от еды. Иногда бывают проявления острой кишечной инфекции — боли в животе, рвота, диарейный синдром. Могут быть проявления со стороны бронхолегочной системы — бронхиты, пневмонии разной степени пораженности, вплоть до субтотальных, которые протекают очень тяжело.
Дети — это более пластичный контингент: когда ребенок поправляется, он достаточно быстро чувствует себя здоровым. Родители, конечно, тревожатся, пытаются провести некие параллели между заболеванием детей и взрослых, но у каждого возраста есть свои особенности.
У новорожденных бывают пневмонии от К
«Может быть лихорадка с выраженной интоксикацией»
— Какие симптомы встречаются чаще?
— Кашель, насморк, температура, диарея. Температура разная: может быть незначительной, субфебрильной, но при этом ребенок вялый, слабый, негативный, отказывается от еды. А может быть и фебрильная лихорадка — выше 39 — с выраженной интоксикацией.
— Сейчас, когда дети поступают в больницу, всем делают ПЦР-тест?
— У нас есть определенные документы, регламентирующие нашу работу. Вне всякого сомнения, если ребенок поступает к нам с симптомами ОРВИ, мы собираем анамнез: как заболел, с кем был в контакте и так далее. Потенциально мы расцениваем его как пациента с коронавирусной инфекцией и проводим ПЦР-исследование, результат которого получаем через сутки, или ИХА (иммунохимический метод) на антитела. Как правило, ИХА мы проводим в субботу, потому что лаборатория не работает в воскресенье, а в будние дни делаем ПЦР-диагностику.
— По-прежнему всех новорожденных везут в вашу больницу?
— На сегодняшний день определен один родильный дом, в котором родоразрешаются женщины с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом — это родильное отделение областного перинатального центра. Дети оттуда транспортируются в нашу больницу. На сегодняшний день у нас 10 новорожденных детей, у 3 из них верифицирован диагноз.
— На ваш взгляд, всё же коронавирус передается вертикально от матери к ребенку или приобретается сразу после рождения? Может, появились какие-то новые исследования?
— Мы прогрессивно улучшаем свои знания о коронавирусе. Наши китайские коллеги опубликовали данные о том, что есть внутриутробные заражения ковидом. Для того чтобы поставить такой диагноз, нужно провести ряд серьезных исследований — околоплодных вод, плаценты, ткани — для того, чтобы точно сказать, ребенок инфицировался внутриутробно или после того, как родился.
— Как правило, сколько времени новорожденные проводят в больнице?
— Новорожденные дети достаточно длительно выделяют вирус в окружающую среду. В соответствии с нашими нормативными документами мы на 1
Новорожденным мы проводим комплексное исследование для исключения других инфекций, которыми ребенок может заразиться внутриутробно, например, герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз, чтобы понять, какой объем терапии необходим.
— В лечении детей используются, как правило, такие же препараты, как для взрослых, или это разный набор лекарств?
— У нас есть рекомендации Минздрава РФ, в которых четко определено, какими препаратами мы должны работать. Безусловно, в детском возрасте есть ограничения по применению тех или иных препаратов, которыми лечат взрослых. К стандартной терапии относятся антибиотики, если есть развитие воспалительного синдрома в легких, гормоны, антикоагулянты, интерфероны и симптоматические препараты.
— Какая степень тяжести встречается чаще?
— Степень тяжести оценивается конкретно у каждого ребенка. Вне всякого сравнения чаще всего встречается средняя степень тяжести — это статистика, медиана. Если легкая степень, то ребенок лечится дома. То есть к нам поступают пациенты со средней и тяжелой степенью.
Средний койко-день — порядка 15-16, а самый долгий пациент — около 47 дней. Одна девочка у нас лежала около 1,5-2 месяцев.
«После ковида у детей есть нарушение иммунного статуса»
— Читатели спрашивают, как вы относитесь к вакцинации детей?
— К любой инфекции, которой можно управлять с помощью вакцин, я отношусь очень позитивно. Если бы не было вакцинации, мы, наверное, никогда бы не справились ни с оспой, ни с корью, ни с полиомиелитом. Поэтому, как только вакцина поступит в гражданский оборот, как только будет заявлено о том, что она безопасна, ее можно использовать для детей, я думаю, что вакцинироваться нужно, если ребенок не болел и постоянно находится в социуме.
Проблема даже не в том, что ребенок заболеет. Мы столкнулись с такой ситуацией — дети, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в стертой форме, доклинической, заболевают традиционными инфекциями — кишечными, ОРВИ, и они протекают гораздо тяжелее. Мы видим по обследованию, что у детей есть нарушение иммунного статуса. Для того чтобы не подвергать своих детей такому риску, есть смысл вакцинироваться.
Это иммунная реакция на внедрение коронавируса. То есть человек переболел, затем появляется новая инфекция, и он болеет тяжелее, длительнее. Такому пациенту требуется более интенсивное лечение. И есть еще постковидный синдром у детей.
— Как проявляется постковидный синдром у детей?
— Это мультисистемный воспалительный синдром, с которым мы столкнулись на этапе второй волны: к нам поступали дети с совершенно непонятным для нас состоянием. Мы не понимали, что происходит, почему ребятишки так тяжело болеют. Мы начали глубоко погружаться в эту тему и узнали, что это мультисистемный воспалительный синдром, который связан с перенесенной инфекцией.
Дети — это пластичный материал. Наверное, зачастую они не могут пожаловаться, что у них голова болит, суставы, усталость. Такого мы не встречали.
Постковидный мультисистемный воспалительный синдром — это тяжелое заболевание, которое проявляется поражением практически всех органов и систем. Например, слизистых, сосудов сердца, лимфоидной ткани кишечника. Также могут быть суставные синдромы, выраженные симптомы интоксикации, лихорадка.
За прошлый год у нас было более 40 детей с постковидным синдромом, в этом году уже около 40 человек тоже есть. Мы их наблюдаем, приглашаем на расширенную диспансеризацию, чтобы понять, как дальше себя будет вести это заболевание, как организм будет реагировать, какими будут взаимоотношения организма маленького человека и коронавируса. Мы оцениваем все органы, которые были поражены. Это могут быть анализы крови, УЗИ, КТ легких и так далее. Мы находимся на стадии сбора информации.
— Среди взрослых много историй про повторные заражения коронавирусом: кто-то действительно переболел два и даже три раза, и это подтверждено лабораторно. А у детей были случаи повторного заболевания?
— У нас были дети, которые повторно поступали к нам. Сначала легкое течение, а потом у одного мальчика, например, была пневмония, а у второго — заболевание по типу острого бронхита с кишечными проявлениями. Всего пять таких детей.
— Читательница спрашивает, можно ли вакцинировать ребенка с диагнозом «рецидивирующая крапивница», а другая уточняет про прививку при астме.
— Нужно понимать, сколько ребенку лет, на что крапивница рецидивирует и как проявляется, хроническое заболевание или нет. Этот вопрос можно решить в индивидуальном порядке с аллергологом-иммунологом. Лечить детей и давать рекомендации не глядя — это неправильно: для того, чтобы принять решение об объеме терапии для того или иного ребенка, нужно сначала его осмотреть.
Я категорически против того, когда мне или моим коллегам звонят знакомые, говорят, что у ребенка температура 39, и уточняют, что делать. Я всегда говорю, что сначала нужно приехать в больницу на осмотр, потому что лечение по телефону в детском возрасте категорически недопустимо.
«Мы начали регистрировать повышенную заболеваемость с сентября»
— Сейчас сезон ОРВИ, четвертая волна коронавируса и выявлен грипп. Симптомы у них похожи. При поступлении в больницу у детей берут анализы на разные инфекции?
— Сейчас на самом деле идет подъем заболеваемости ОРВИ, это сезон, данность, с которой мы встречаемся практически каждый год. В этом году подъем начался раньше: обычно это происходит в ноябре, а сейчас мы начали регистрировать повышенную заболеваемость с сентября.
Дети поступают с катаральными явлениями, поражением бронхолегочной системы. На каком-то этапе мы можем дифференцировать клинико-эпидемиологически, что это коронавирус или грипп. У нас в арсенале есть ПЦР-исследования на все вирусы. При необходимости мы проводим ПЦР-скрининг, например, на парагрипп, грипп, РС-вирусы и так далее. Он назначается 100% всем тяжелым неясным пациентам, всем диагностическим пациентам и всем малышам до года.
— В этом сезоне уже зарегистрировали грипп у детей?
— На сегодняшний день мы подтвердили 24 случая — грипп А. Около двух недель назад начали фиксировать. Помимо этого, мы подтвердили у мальчика микст-инфекцию — коронавирус и грипп. Был ребенок, у которого мы подтверждали сочетания коронавируса с аденовирусом. Я не могу сказать, что дети с микст-инфекциями болеют тяжелее. Каждый ребенок — это свой мир.
По большому счету врачам не так важно, каким именно вирусом вызвано заболевание. Лечение не однотипное, но очень похоже. Сложно, наверное, маме сориентироваться, чем болеет ребенок. Для того чтобы это определить, нужно, чтобы осмотрел врач. От того, что он не говорит вам, что это парагрипп или что-то другое. Это не важно. А если нет эффекта от лечения, то сколько врачей, столько и мнений: можно показать еще кому-то. В конце концов, приехать в стационар: если есть показания, то госпитализироваться, обследоваться и получить ответы на все вопросы.
— Как можно успокоить родителей детей, у которых появились симптомы ОРВИ?
— Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям. Сейчас очень распространены обращения в частные клиники: туда идут и долго лечатся без какого-то клинического эффекта. Будьте внимательны и обращайтесь в стационары, чтобы вас ещё раз осмотрели. Вызывайте врача на дом, когда понимаете, что не можете справиться с проблемой. Не занимайтесь самолечением и постановкой диагнозов, консультируйтесь со специалистом!
Ваш ребенок недавно переболел коронавирусом? Расскажите, как протекала болезнь, медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
Полную версию интервью вы можете посмотреть здесь.
Ранее мы описывали истории родителей, чьи дети переболели коронавирусом.