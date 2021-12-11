Дети с коронавирусом стали попадать в больницы в 4,5 раза чаще. Врач — о том, как их поражает ковид

«Новорожденный ребенок с поражением легких до 70%»

— Расскажите, пожалуйста, как сейчас болеют коронавирусом дети? Если раньше они были бессимптомными носителями, то как ситуация изменилась с появлением «дельты»?



— Дети болеют с самого начала пандемии. Первый пациент к нам поступил в апреле 2020 года — это был пятилетний ребенок, у которого обнаружили новый коронавирус. Дети болели и в прошлом году, и в этом, но в прошлом чуть реже. По данным статистики, мы видим повышение госпитализаций в 4–4,5 раза. Болеют новорожденные, малыши, дети раннего возраста, подростки. Иногда тяжело, с необходимостью оказания помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии.



Тяжелее болеют дети, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания, — сахарный диабет, лишний вес, хронические заболевания со стороны бронхолегочной системы, желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные.



Общая клиническая картина такая: проявления респираторно-вирусной инфекции — кашель, насморк, температура, отказ от еды. Иногда бывают проявления острой кишечной инфекции — боли в животе, рвота, диарейный синдром. Могут быть проявления со стороны бронхолегочной системы — бронхиты, пневмонии разной степени пораженности, вплоть до субтотальных, которые протекают очень тяжело.