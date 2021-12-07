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«Выбрали дозу, разбавленную в пять раз»: вирусолог объяснил, как создавали детскую вакцину против ковида

Александр Чепурнов отмечает, что детская иммунная система реагирует сильнее

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Вакцина для детей — это тот же препарат, но в меньшей дозе. Так же сделала и компания Pfizer, говорит вирусолог

Вакцина для детей — это тот же препарат, но в меньшей дозе. Так же сделала и компания Pfizer, говорит вирусолог

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Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов в прямом эфире НГС рассказал, что из себя представляет российская вакцина для детей «Спутник V» и почему она разрабатывалась дольше.

По словам Александра Чепурнова, сначала этот вопрос был не особо актуальным, но потом появилась «дельта» и дети тоже стали болеть.

— Детская иммунная система реагирует сильнее, мощнее, поэтому дозу нужно вводить меньше. Насколько я понял из того, что говорил Гинзбург (директор института Гамалеи — разработчика «Спутника»), они просто исследовали две дозы, разбавив свою вакцину в 2 и 5 раз. Выбрали разбавленную в пять. Она дает необходимый иммунный ответ, — объясняет эксперт.

Прививать детей должны были начать в декабре.

Ранее мы рассказали о том, как дети стали тяжело болеть коронавирусом в Новосибирске — 2-месячная девочка с коронавирусом умерла.

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