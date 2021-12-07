«Выбрали дозу, разбавленную в пять раз»: вирусолог объяснил, как создавали детскую вакцину против ковида

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов в прямом эфире НГС рассказал, что из себя представляет российская вакцина для детей «Спутник V» и почему она разрабатывалась дольше.
По словам Александра Чепурнова, сначала этот вопрос был не особо актуальным, но потом появилась «дельта» и дети тоже стали болеть.
— Детская иммунная система реагирует сильнее, мощнее, поэтому дозу нужно вводить меньше. Насколько я понял из того, что говорил Гинзбург (директор института Гамалеи — разработчика «Спутника»), они просто исследовали две дозы, разбавив свою вакцину в 2 и 5 раз. Выбрали разбавленную в пять. Она дает необходимый иммунный ответ, — объясняет эксперт.
Прививать детей должны были начать в декабре.
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