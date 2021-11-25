Что чувствуют дети после прививки от ковида: все побочки новой вакцины «Спутник М»

В государственном реестре лекарственных средств появилась информация о вакцине от коронавируса «
В документе говорится, что нежелательные явления после прививки возникают в первые-вторые сутки и проходят за три дня. Чаще всего они легкой или средней степени выраженности. Среди перечисленных побочек — высокая температура, боль, отек, зуд в месте укола, астения, заложенность носа, головная боль, головокружения, тошнота, рвота, несварение.
В инструкции также указано, что все нежелательные явления за время изучения препарата завершились выздоровлением без последствий. О побочках других вакцин можно прочитать в этом материале. Если вы их уже испытали на себе и теперь сомневаетесь, стоит ли прививаться повторно, почитайте о том, что будет с организмом, если ревакцинироваться другим препаратом.