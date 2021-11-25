Что чувствуют дети после прививки от ковида: все побочки новой вакцины «Спутник М»

В инструкции также указано, что все нежелательные явления за время изучения препарата завершились выздоровлением без последствий. О побочках других вакцин можно прочитать в этом материале. Если вы их уже испытали на себе и теперь сомневаетесь, стоит ли прививаться повторно, почитайте о том, что будет с организмом, если ревакцинироваться другим препаратом.

