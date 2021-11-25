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Что чувствуют дети после прививки от ковида: все побочки новой вакцины «Спутник М»

Появилась инструкция к препарату, который зарегистрировали только вчера

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Сейчас идет исследование третьей фазы, но вакцина уже зарегистрирована

Сейчас идет исследование третьей фазы, но вакцина уже зарегистрирована

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В государственном реестре лекарственных средств появилась информация о вакцине от коронавируса «Спутник М» — Минздрав зарегистрировал ее вчера. Это очередная разработка НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, на этот раз для детей. Его будут применять при вакцинации подростков от 12 до 17 лет включительно. О новом препарате нам рассказывал главный научный сотрудник исследовательского центра Анатолий Альтштейн: это та же вакцина, что и «Спутник V», но в меньшей концентрации. Соответственно, и побочные действия, описанные в инструкции, оказались схожи.

В документе говорится, что нежелательные явления после прививки возникают в первые-вторые сутки и проходят за три дня. Чаще всего они легкой или средней степени выраженности. Среди перечисленных побочек — высокая температура, боль, отек, зуд в месте укола, астения, заложенность носа, головная боль, головокружения, тошнота, рвота, несварение.

Побочки «Спутника М» схожи с нежелательными явлениями от других коронавирусных вакцин НИЦ <nobr class="_">им. Н. Ф. Гамалеи</nobr>

Побочки «Спутника М» схожи с нежелательными явлениями от других коронавирусных вакцин НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи

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В инструкции также указано, что все нежелательные явления за время изучения препарата завершились выздоровлением без последствий. О побочках других вакцин можно прочитать в этом материале. Если вы их уже испытали на себе и теперь сомневаетесь, стоит ли прививаться повторно, почитайте о том, что будет с организмом, если ревакцинироваться другим препаратом.

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