5 человек попытались получить медотводы на прививку (у них есть противопоказания). Что из этого вышло?

Беременность. Отказали в медотводе

— Я встала на учет по беременности в государственное медучреждение. Не хотела бы уточнять какое, так как врач — сама заложник ситуации и всячески помогает женщинам в положении. Она сама против прививок, но кроме больничного ничем больше помочь не может.

Когда на работе нас заставили делать прививку, я обратилась к своему гинекологу за медотводом именно по этой причине. Но она развела руками и с перепуганными глазами сказала, что не может мне его дать, поскольку им запретили давать медотводы беременным! Исключением могут быть только явные патологии беременности, хотя у меня есть угроза выкидыша.

Если говорить еще точнее, главврачу запретили подписывать эти бумаги. Якобы беременных, наоборот, надо прививать, чтобы, не дай бог, не подхватить вирус и не потерять ребенка из-за замершей беременности. Никакой комиссии для вынесения этого решения соответственно не назначалось.



Псориаз, отказали в медотводе

— У меня псориаз уже 14 лет, поэтому я состою на учете в Областном кожно-венерологическом диспансере на улице Объединения. Когда встал вопрос о вакцинации на работе, я поехала к своему дерматологу. Она объяснила, что мое заболевание не является противопоказанием для вакцинации. Хотя прививки от дифтерии у меня нет именно по той причине, что ее нельзя ставить при моем заболевании.