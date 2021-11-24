5 человек попытались получить медотводы на прививку (у них есть противопоказания). Что из этого вышло?

5 новосибирцев попытались получить медотвод от прививки и не смогли
Обязательные нынче QR-коды могут получить только переболевшие новосибирцы или те, кто сделал прививку. Но есть немало людей, которым нельзя вакцинироваться из-за медицинских противопоказаний. Им положен медотвод. Но так ли легко его получить (если это, конечно, не новый развод от мошенников)? Мы собрали 5 коротких историй, как жители Новосибирска пытаются легально избежать вакцинации.
Онкология. Отказали в медотводе
— Я стою на учете по онкологии, потому что у меня рак молочной железы. В 2018 году я перенесла операцию и химиотерапию. В сентябре 2021 года случился рецидив, после которого мне назначили 12 еженедельных курсов химиотерапии. Опухоль не удаляли. Я пришла к онкологу по месту жительства в ГКП
Беременность. Отказали в медотводе
— Я встала на учет по беременности в государственное медучреждение. Не хотела бы уточнять какое, так как врач — сама заложник ситуации и всячески помогает женщинам в положении. Она сама против прививок, но кроме больничного ничем больше помочь не может.
Когда на работе нас заставили делать прививку, я обратилась к своему гинекологу за медотводом именно по этой причине. Но она развела руками и с перепуганными глазами сказала, что не может мне его дать, поскольку им запретили давать медотводы беременным! Исключением могут быть только явные патологии беременности, хотя у меня есть угроза выкидыша.
Если говорить еще точнее, главврачу запретили подписывать эти бумаги. Якобы беременных, наоборот, надо прививать, чтобы, не дай бог, не подхватить вирус и не потерять ребенка из-за замершей беременности. Никакой комиссии для вынесения этого решения соответственно не назначалось.
Псориаз, отказали в медотводе
— У меня псориаз уже 14 лет, поэтому я состою на учете в Областном кожно-венерологическом диспансере на улице Объединения. Когда встал вопрос о вакцинации на работе, я поехала к своему дерматологу. Она объяснила, что мое заболевание не является противопоказанием для вакцинации. Хотя прививки от дифтерии у меня нет именно по той причине, что ее нельзя ставить при моем заболевании.
Я очень удивилась и расстроилась одновременно, когда врач сказал, что у них нет полномочий дать справку на определенный срок. Но мне предложили выдать справку, в которой будет указан мой диагноз и написано, что на момент осмотра вакцинация противопоказана. Получается, что как только мой осмотр закончен, справка теряет свою силу, и за стенами кабинета у меня нет ни диагноза, ни противопоказаний для прививки от коронавируса. Прививку я поставила, всё прошло нормально, в апреле ревакцинация.
Переболели ковидом. Не могут получить медотвод
— В июле я, супруг и старший сын заболели. По всем симптомам похоже на ковид (температура, слабость, пропал вкус и запах). Вызвала врача из поликлиники. Пришли не сразу. Первый врач-фельдшер сказала, что ПЦР-тест на дому могут взять не раньше, чем через 6 дней, и поэтому быстрее сходить самим. В итоге сами мы дошли до сдачи ПЦР только на шестой день.
Тест взяли абы как, и я сразу не поверила, что он будет информативен. Результаты пришли еще через 5 дней, у всех мазки отрицательные. Супругу становилось хуже, вызывала ему еще несколько раз врача, сделали КТ. В результате оказалось поражение легких 25%, через 2 дня повторили КТ — поражение 40%.
Через две недели от начала болезни сдали платно анализ на антитела, у меня IgG+, у супруга IgG+ и IgM+. На данный момент мы пытаемся доказать, что вообще болели. Обратилась в медицинский центр, где сдавали антитела, там сказали, что они передали данные на «Госуслуги». Написала на «Госуслуги», там нет данных, что мы переболели и что были антитела. Там ответили, что надо спрашивать в медцентре, где мы всё сдавали. Вот и как быть в такой ситуации?
Беременность, ожидает получение медотвода
— Я нахожусь на 27 неделе беременности. Гинеколог выдала справку, что мне противопоказана прививка. Но еще надо пройти терапевта. Я обратилась к своему врачу и спросила, нужно и можно ли будет мне в итоге ставить прививку от ковида. Она сказала, что беременным их ставить нельзя, поддержав таким образом мнение многих врачей-гинекологов. Я и сама не хочу ставить. Никаких комиссий для принятия решения не собирали.
Что еще почитать про медотводы и ковид
Врач — о том, надо ли было сделать прививку директору школы, которая получила медотвод и умерла.
Как разводят россиян, не желающих прививаться от ковида? Журналист встретился с автором объявления, предлагающего «законно» откосить от вакцинации. Подробности встречи.
Через сутки после вакцинации у