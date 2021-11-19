«Медики страхуются»: врач — о том, надо ли было сделать прививку директору школы, которая получила медотвод и умерла

— В данном случае я могу сказать, что у женщины аллергической реакции, скорее всего, не было бы, — считает Николай Крючков. — Но медицинские работники, скорее всего, страхуются. Потому что в случае, если бы ее вакцинировали и вдруг возникла бы какая-то подобная реакция, всю вину бы свалили на тех медицинских работников, которые дали разрешение прививаться. Здесь речь идет именно о гиперчувствительности к компонентам препарата. Явно компоненты, которые сейчас используются, отличаются от тех, на которые у женщины возникла такая реакция. Сам факт, что у человека была реакция на введение какого-то препарата, притом что у него нет никакой серьезной аллергии, бронхиальной астмы в стадии обострения, не является противопоказанием к вакцинации.

