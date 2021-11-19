«Медики страхуются»: врач — о том, надо ли было сделать прививку директору школы, которая получила медотвод и умерла

В Екатеринбурге в возрасте 51 года скончалась директор школы
— Она работала директором школы пять лет, до этого была учителем начальных классов, завучем. Будучи директором, она много работала на благо школы, благодаря ее стараниям там сделали новый стадион, — рассказал брат Натальи Александр.
По словам его супруги, Наталья была педагогом от Бога, посвятила всю свою жизнь детям.
— Около 20 лет Наталья вообще не прививалась. У нее была история с отеком Квинке и анафилактическим шоком от прививки, после этого она перестала совсем прививаться, — говорит жена Александра. — Она обращалась в медучреждение, чтобы рассмотрели вопрос ее вакцинации от ковида, но в итоге ей дали медотвод.
31 октября Наталья скончалась от коронавируса в больнице. Она пролежала там чуть меньше двух недель.
— Она поступила во вторник утром, а в субботу ее уже перевели в реанимацию. В следующее воскресенье она скончалась. Всё случилось молниеносно. На прощании было более 100 человек: родственники, друзья, коллеги и ученики, представители администрации района и отдела образования, — рассказывают родственники Натальи.
Николай Александрович Крючков, иммунолог, генеральный директор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доцент факультета управления и экономики здравоохранения, считает, что женщине можно было сделать прививку.
— Есть принципиальный момент: когда аллергическая реакция возникает в том числе на медикаменты, важно понимать, что это реакция специфического иммунитета, — говорит Николай Крючков. — Организм приобретает чувствительность к определенному аллергену, а потом выдается вот такая реакция. Есть второй момент: так называемые псевдоаллергические реакции немедленного типа, когда организму не нужно запоминать заранее. По сути, этап стабилизации отсутствует, а некоторые вещества так воздействуют на определенные клетки иммунной системы, например, базофилы или тучные клетки, что те выбрасывают огромное количество медиаторов этих воспалений, вызывая резкий отек. Это так называемая псевдоаллергическая реакция, они очень редко бывают на компоненты вакцины.
По словам Николая Крючкова, если мы говорим об аллергии, надо понимать, на какой препарат у женщины возникла аллергия и есть ли в составе «
— В данном случае я могу сказать, что у женщины аллергической реакции, скорее всего, не было бы, — считает Николай Крючков. — Но медицинские работники, скорее всего, страхуются. Потому что в случае, если бы ее вакцинировали и вдруг возникла бы какая-то подобная реакция, всю вину бы свалили на тех медицинских работников, которые дали разрешение прививаться. Здесь речь идет именно о гиперчувствительности к компонентам препарата. Явно компоненты, которые сейчас используются, отличаются от тех, на которые у женщины возникла такая реакция. Сам факт, что у человека была реакция на введение какого-то препарата, притом что у него нет никакой серьезной аллергии, бронхиальной астмы в стадии обострения, не является противопоказанием к вакцинации.