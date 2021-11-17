«Гарантирую, вы 100 процентов получите медотвод»: как разводят россиян, не желающих прививаться от ковида

— Ну, в поликлинику вы ходите? — снова уточнил собеседник и когда получил утвердительный ответ, то уверенно заявил: — По вашему возрасту можно спокойно получить медотвод на шесть месяцев.



После этого он объяснил, что его услуги будут стоить две тысячи рублей, и предложил встретиться в одном из городских скверов, чтобы всё объяснить.



— Всё законно, никаких поддельных подписей и QR-кодов, — для пущей убедительности добавил автор объявления.



Утром деньги — вечером стулья

Встретились мы на следующий день. Когда я позвонила и предупредила, что нахожусь в условленном месте, ко мне подошел довольно молодой мужчина с папкой в руках. Буквально с первых слов он потребовал предоплату за свои услуги.



— Я беру деньги за консультацию, — начал он. — Я всё объясню полностью, как я это сделал, но прежде чем говорить, две тысячи рублей произведите предоплату, чтобы получить информацию. Если она вас не устроит, я вам верну тысячу рублей.

