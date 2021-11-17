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«Гарантирую, вы 100 процентов получите медотвод»: как разводят россиян, не желающих прививаться от ковида

Журналист встретился с автором объявления, предлагающего «законно» откосить от вакцинации

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Быстро нашлись люди, готовые «помочь» тем, кто не хочет прививаться

Быстро нашлись люди, готовые «помочь» тем, кто не хочет прививаться

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С введением обязательной вакцинации и QR-кодов всё больше людей начали искать, как обойти введенные ограничения, и вместе с тем выросло число предложений. На одно из них журналисты 74.RU наткнулись около поликлиники в Челябинске — объявление, предлагающее «абсолютно законно» получить медотвод от вакцинации против ковида. Мы решили узнать, что же это за способ, и позвонили по указанному телефону. Вот что из этого вышло.

«По вашему возрасту можно спокойно получить медотвод на шесть месяцев»


— Ваш возраст? — уточнил мужчина, когда я сказала, что хочу получить медотвод.

— 37.

— А как вы относитесь к советской медицине?

Вопрос поставил в тупик, потому что советская медицина была только в моем детстве, вряд ли я к ней тогда как-то относилась.

Вот такие объявления сейчас можно встретить на улице

Вот такие объявления сейчас можно встретить на улице

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— Ну, в поликлинику вы ходите? — снова уточнил собеседник и когда получил утвердительный ответ, то уверенно заявил: — По вашему возрасту можно спокойно получить медотвод на шесть месяцев.

После этого он объяснил, что его услуги будут стоить две тысячи рублей, и предложил встретиться в одном из городских скверов, чтобы всё объяснить.

— Всё законно, никаких поддельных подписей и QR-кодов, — для пущей убедительности добавил автор объявления.

Утром деньги — вечером стулья


Встретились мы на следующий день. Когда я позвонила и предупредила, что нахожусь в условленном месте, ко мне подошел довольно молодой мужчина с папкой в руках. Буквально с первых слов он потребовал предоплату за свои услуги.

— Я беру деньги за консультацию, — начал он. — Я всё объясню полностью, как я это сделал, но прежде чем говорить, две тысячи рублей произведите предоплату, чтобы получить информацию. Если она вас не устроит, я вам верну тысячу рублей.

Кто-то почувствует себя неловко и сразу отдаст деньги, но я решила стоять на своем до последнего.

— Я просто думала, что какой-то результат должен быть, — возразила я.

— Результат будет, мои документы увидите, вот они все здесь. Я гарантирую, что вы 100 процентов получите медотвод.

— Нет, ну вы поймите меня тоже, сейчас мошенники на каждом углу, просто взять вот так и отдать две тысячи. За что — непонятно.

Пришлось еще немного поупираться, прежде чем мужчина всё-таки решился выложить свои козыри.

Другая иммунизация


— Хорошо. Ладно. Вы делали себе прививки? — сдался он.

— В детстве.

— Вот вы сейчас столкнулись с тем, что вы аллергик (такую легенду я рассказала ему в самом начале нашей встречи. — Прим. автора), вы хотите получить медотвод, а врачи говорят: «Нет, нельзя!» Но они забывают о том, что есть другая иммунизация, ты ставишь другие прививки и получаешь на месяц медотвод.

— То есть вы предлагаете поставить какую-то другую прививку, чтобы получить медотвод от прививки против ковида?

— Да. Вот смотрите, это мой календарь прививок, — начал показывать он документы. — Я себе поставил 11.08, 14.09, это первые от дифтерии две прививки, в октябре поставил от гепатита В. На каждую прививку у меня есть медотвод.

Мужчина принес на встречу копии своих медицинских документов, чтобы доказать, что его схема работает

Мужчина принес на встречу копии своих медицинских документов, чтобы доказать, что его схема работает

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На мои возражения о том, что это бред — колоть каждый месяц себе вакцины, лишь бы не прививаться от ковида, мой собеседник тут же привел аргумент, что эти прививки советские, а значит, им можно доверять, не то что «новой и совершенно непроверенной ковидной жиже». А потом еще минут 15 рассуждал про эксперименты на людях и приводил доводы псевдопрофессоров из ютьюба.

— Я не буду ставить себе, я всеми путями буду отмазываться. У меня есть еще три прививки, можно будет поставить от туберкулеза, от клещевого энцефалита, — перечислил мой собеседник.

Кстати, потом мужчина признался, что после третьей прививки он всё-таки заболел, вероятно, ковидом. Но самое удивительное, в поликлинику обращаться не стал, хотя мог получить вполне себе законный медотвод от прививки и QR-код на полгода, но, видимо, не догадался.

Не мошенник, но вопросы остаются


Так как никаких денег я не отдала, расстались мы миром — по моей реакции мужчина сразу понял, что взять с меня ничего не получится. Тем же, кто отдает деньги в начале встречи, уверена, получить их назад гораздо труднее, даже если удастся что-то отвоевать — максимум половину суммы. В любом случае консультант с бредовой идеей внакладе не останется, а вот клиент уйдет ни с чем. При этом привлечь его к ответственности будет непросто, ведь вы добровольно отдаете свои деньги за консультацию, и фактически услуга оказана. Но юристы подсказывают, что варианты есть.

— В любом случае лица без соответствующего медицинского образования и лицензии не вправе оказывать медицинские услуги, а консультирование относится к таковым, — напомнила старший юрист юридической компании «Филатов и партнеры» Ирина Зайцева. — В данном случае я бы посоветовала обратить внимание на статью 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), предусматривающую серьезные санкции.

За высказывания против вакцинации мужчине тоже может грозить ответственность.

В частности, статья 207.1 УК РФ предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также статья 207.2 УК РФ — за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия, отмечает юрист:

— Имеется ли в действиях указанного мужчины состав преступления, вопрос спорный, так как для квалификации общественно опасного деяния необходимо гораздо больше исходных данных (порой даже назначается лингвистическая экспертиза) и она относится к компетенции правоохранительных органов.

«Грамотный врач это сразу раскусит»


Брать на вооружение схему, предложенную челябинцем, специалисты точно не советуют. Врач-инфекционист Лариса Якушова отметила, что она больше напоминает придумку школьника, чем здравомыслящего взрослого человека.

СЮЖЕТ

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— Конечно, с организмом ничего страшного не случится, действительно, такое бывает, что по национальному календарю человеку положено в определенный год сделать несколько ревакцинаций, но предложенный вариант — это безумие, — указала доктор. — Грамотный врач это сразу раскусит. Ну и вообще надо оценивать приоритеты: любой врач понимает, что сейчас важнее привить человека от ковида, чем ревакцинировать от того же гепатита В.

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