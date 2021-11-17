«Гарантирую, вы 100 процентов получите медотвод»: как разводят россиян, не желающих прививаться от ковида

С введением обязательной вакцинации и QR-кодов всё больше людей начали искать, как обойти введенные ограничения, и вместе с тем выросло число предложений. На одно из них журналисты 74.RU наткнулись около поликлиники в Челябинске — объявление, предлагающее «абсолютно законно» получить медотвод от вакцинации против ковида. Мы решили узнать, что же это за способ, и позвонили по указанному телефону. Вот что из этого вышло.
«По вашему возрасту можно спокойно получить медотвод на шесть месяцев»
— Ваш возраст? — уточнил мужчина, когда я сказала, что хочу получить медотвод.
— 37.
— А как вы относитесь к советской медицине?
Вопрос поставил в тупик, потому что советская медицина была только в моем детстве, вряд ли я к ней тогда как-то относилась.
— Ну, в поликлинику вы ходите? — снова уточнил собеседник и когда получил утвердительный ответ, то уверенно заявил: — По вашему возрасту можно спокойно получить медотвод на шесть месяцев.
После этого он объяснил, что его услуги будут стоить две тысячи рублей, и предложил встретиться в одном из городских скверов, чтобы всё объяснить.
— Всё законно, никаких поддельных подписей и QR-кодов, — для пущей убедительности добавил автор объявления.
Утром деньги — вечером стулья
Встретились мы на следующий день. Когда я позвонила и предупредила, что нахожусь в условленном месте, ко мне подошел довольно молодой мужчина с папкой в руках. Буквально с первых слов он потребовал предоплату за свои услуги.
— Я беру деньги за консультацию, — начал он. — Я всё объясню полностью, как я это сделал, но прежде чем говорить, две тысячи рублей произведите предоплату, чтобы получить информацию. Если она вас не устроит, я вам верну тысячу рублей.
Кто-то почувствует себя неловко и сразу отдаст деньги, но я решила стоять на своем до последнего.
— Я просто думала, что какой-то результат должен быть, — возразила я.
— Результат будет, мои документы увидите, вот они все здесь. Я гарантирую, что вы 100 процентов получите медотвод.
— Нет, ну вы поймите меня тоже, сейчас мошенники на каждом углу, просто взять вот так и отдать две тысячи. За что — непонятно.
Пришлось еще немного поупираться, прежде чем мужчина всё-таки решился выложить свои козыри.
Другая иммунизация
— Хорошо. Ладно. Вы делали себе прививки? — сдался он.
— В детстве.
— Вот вы сейчас столкнулись с тем, что вы аллергик (такую легенду я рассказала ему в самом начале нашей встречи. — Прим. автора), вы хотите получить медотвод, а врачи говорят: «Нет, нельзя!» Но они забывают о том, что есть другая иммунизация, ты ставишь другие прививки и получаешь на месяц медотвод.
— То есть вы предлагаете поставить какую-то другую прививку, чтобы получить медотвод от прививки против ковида?
— Да. Вот смотрите, это мой календарь прививок, — начал показывать он документы. — Я себе поставил 11.08, 14.09, это первые от дифтерии две прививки, в октябре поставил от гепатита В. На каждую прививку у меня есть медотвод.
На мои возражения о том, что это бред — колоть каждый месяц себе вакцины, лишь бы не прививаться от ковида, мой собеседник тут же привел аргумент, что эти прививки советские, а значит, им можно доверять, не то что «новой и совершенно непроверенной ковидной жиже». А потом еще минут 15 рассуждал про эксперименты на людях и приводил доводы псевдопрофессоров из ютьюба.
— Я не буду ставить себе, я всеми путями буду отмазываться. У меня есть еще три прививки, можно будет поставить от туберкулеза, от клещевого энцефалита, — перечислил мой собеседник.
Кстати, потом мужчина признался, что после третьей прививки он всё-таки заболел, вероятно, ковидом. Но самое удивительное, в поликлинику обращаться не стал, хотя мог получить вполне себе законный медотвод от прививки и QR-код на полгода, но, видимо, не догадался.
Не мошенник, но вопросы остаются
Так как никаких денег я не отдала, расстались мы миром — по моей реакции мужчина сразу понял, что взять с меня ничего не получится. Тем же, кто отдает деньги в начале встречи, уверена, получить их назад гораздо труднее, даже если удастся что-то отвоевать — максимум половину суммы. В любом случае консультант с бредовой идеей внакладе не останется, а вот клиент уйдет ни с чем. При этом привлечь его к ответственности будет непросто, ведь вы добровольно отдаете свои деньги за консультацию, и фактически услуга оказана. Но юристы подсказывают, что варианты есть.
— В любом случае лица без соответствующего медицинского образования и лицензии не вправе оказывать медицинские услуги, а консультирование относится к таковым, — напомнила старший юрист юридической компании «Филатов и партнеры» Ирина Зайцева. — В данном случае я бы посоветовала обратить внимание на статью 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), предусматривающую серьезные санкции.
За высказывания против вакцинации мужчине тоже может грозить ответственность.
В частности, статья 207.1 УК РФ предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также статья 207.2 УК РФ — за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия, отмечает юрист:
— Имеется ли в действиях указанного мужчины состав преступления, вопрос спорный, так как для квалификации общественно опасного деяния необходимо гораздо больше исходных данных (порой даже назначается лингвистическая экспертиза) и она относится к компетенции правоохранительных органов.
«Грамотный врач это сразу раскусит»
Брать на вооружение схему, предложенную челябинцем, специалисты точно не советуют. Врач-инфекционист Лариса Якушова отметила, что она больше напоминает придумку школьника, чем здравомыслящего взрослого человека.
— Конечно, с организмом ничего страшного не случится, действительно, такое бывает, что по национальному календарю человеку положено в определенный год сделать несколько ревакцинаций, но предложенный вариант — это безумие, — указала доктор. — Грамотный врач это сразу раскусит. Ну и вообще надо оценивать приоритеты: любой врач понимает, что сейчас важнее привить человека от ковида, чем ревакцинировать от того же гепатита В.