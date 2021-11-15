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Через сутки после вакцинации у 18-летнего россиянина случился инсульт. Что говорят врачи из Израиля

Родные молодого человека считают, что ему должны были дать медотвод, но отправили на прививку

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Молодой человек, у которого случился инсульт, находится в ОКБ <nobr class="_">№ 2</nobr>. Его привезли в больницу родственники, когда поняли, что состояние здоровья сильно ухудшилось. Они считают, что это произошло после вакцинации

Молодой человек, у которого случился инсульт, находится в ОКБ № 2. Его привезли в больницу родственники, когда поняли, что состояние здоровья сильно ухудшилось. Они считают, что это произошло после вакцинации

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У 18-летнего тюменца после вакцинации случился инсульт

В Тюменской области у 18-летнего Рустама случился инсульт спустя сутки после вакцинации от коронавируса. По словам близких молодого человека, у него должен быть медотвод, но медики направили его делать прививку. Могла ли вакцина спровоцировать инсульт у парня или это совпадение в связи с серьезным заболеванием — пороком сердца — пока что неизвестно. С инсультом Рустама разбираются следователи и врачи. Что говорят родные, как ситуацию комментируют врачи российские и зарубежные — в материале Марии Токмаковой.

Родные парня: «Внук сделал прививку, а затем у него случился инсульт»


По словам близких 18-летнего Рустама, он искал работу. Его хотели взять в курьеры и сказали, что надо принципиально иметь QR-код для работы или медотвод. Парень обратился за медотводом в медучреждение Онохино (там молодой человек наблюдается), поскольку у него врожденный порок сердца. Со слов родных, молодому человеку отказали и направили его на вакцинацию. Он сделал прививку «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а спустя сутки ему стало плохо, пришлось срочно вызывать скорую.

— Это было 8 ноября. Рустам пошел к терапевту. Он просил медотвод у терапевта. На что она, спросив его фамилию, сказала: «Тебе можно делать прививку». Но у него должен быть медотвод, поскольку у внука стоит искусственный клапан, его оперировали в 2016 году, тогда делали операцию на сердце. Рустам инвалид из-за порока сердца. Но, как рассказал нам внук, его всё равно направили на вакцинацию, — говорит Ильяс, дедушка 18-летнего парня.

Дедушка утверждает, что на следующий день, 9 ноября, у внука ухудшилось состояние. Пришлось вызвать скорую помощь.

— Медики приехали и спросили, не употреблял ли он наркотики. Потом спросили про вакцинацию и предположили, что это такая реакция на прививку и она продлится 3–4 дня. И уехали, — говорит он.

После Рустам с родителями отмечали юбилей дедушки, внук молчал весь вечер. Ночью у Рустама поднялась температура и онемела правая сторона. Утро 10 ноября внуку стало еще хуже. Речь была несвязной. Сначала родные обратились в местную больницу и добились направления в ОКБ № 2.

— Рустаму в больнице сделали ЭКГ, взяли анализы. В конце концов, Рустаму поставили диагноз: «инсульт». Его положили в больницу 10 ноября. Сейчас у внука наблюдается положительная динамика, пока ему сложно говорить, до сих пор онемение, — рассказывает дедушка.

Ильяс добавил, что Рустам находится в медучреждении в отделении интенсивной терапии. Родные на связи с его лечащим врачом. Родители пока не решили, будут ли обращаться для разбирательств в надзорные ведомства, на данный момент они озабочены здоровьем сына. Но после обязательно будут решать вопрос о случившемся с региональным департаментом здравоохранения.

«Инсульт — далеко не возрастное заболевание»: комментарий депздрава

В Департаменте здравоохранения Тюменской области говорят, что в курсе произошедшего. Ситуацию комментируют так:

— Учитывая наличие в открытом доступе персональных данных, написать подробную информацию, в силу соблюдения врачебной тайны, не представляется возможным. Можем отметить, что, к сожалению, обострение хронических заболеваний / патологий и появление экстренных состояний, таких как инсульт, может вызвать множество факторов, — сообщила Александра Малыгина, представитель ведомства.

По ее словам, в Тюменской области ежегодно регистрируется до 4500 случаев инсульта. И специалисты говорят о том, что это уже далеко не возрастное заболевание.

— Надо отметить, что, по предварительным данным за 2021 год, количество случаев регистрации инсультов сократилось примерно на 15%. То есть можно сделать выводы даже обывательские в отношении вакцинации и этой патологии. В любом случае такие вопросы рассматриваются специализированной комиссией для определения возможной причинно-следственной связи острого состояния и проведенной вакцинации. При проведении вакцинации проводится опрос и осмотр на предмет выявлении временных или постоянных противопоказаний. Вакцинация может быть отложена даже в связи с повышенным уровнем артериального давления. — Сообщила Александра Малыгина, пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения.

Могла ли прививка стать причиной инсульта у молодого парня? Мнение эксперта

Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль, анестезиолог-реаниматолог, высказал свою точку зрения, по поводу того, могла ли вакцинация стать причиной инсульта и почему:

— История с тромбозами у людей, у которых есть нарушения ритма сердца и проблемы с клапанами, — это не новость, это медицине уже давно известно. Поэтому им положено принимать препарат Варфарин (для разжижения крови), чтобы не образовывались тромбы на искусственном клапане сердца. Существует несколько показаний и правил для поддержания здоровья людей с подобными нарушениями. Таким людям нельзя, например, есть зеленые овощи, в том числе и листья салата. Почему? Потому что подобные продукты снижают действие Варфарина и могут способствовать образованию тромбов. Это первое. А второе — при температурах и любых процедурах людям положено принимать антибиотики для профилактики. У молодого человека, о котором идет речь, это написано в медицинской выписке. Что касается того, могла ли вакцина привести к инсульту, то в медицине такие риски существуют. Стоит сказать, что в каждой такой ситуации и по каждому пациенту всё-таки надо индивидуально разбираться. В целом же, это могло произойти из-за воспаления, из-за повышения температуры, и даже того, что парень мог забыть принять таблетку Варфарина (молодому человеку этот препарат прописан пожизненно. — Прим. авт.), — объяснил доктор Бриль.

Он добавил, что выступает за вакцинацию:

— Считаю, что таким людям, имею в виду, с пороком сердца необходимо вакцинироваться, поскольку они находятся в группе риска. Другой вопрос в том, что нужно детально разбираться с такими пациентами. Добавлю, что антибиотикопрофилактика положена как при замене клапанов, так и при подобных заболеваниях. Также необходимо посмотреть для полной оценки, что произошло с парнем: ЭХО сердца, КТ, МРТ — и были ли тромбы. Мне кажется, нужно было измерить у молодого человека МНО (анализы, которые оценивают нарушения свертывающей способности крови), чтобы понять его состояние. Вдруг он в этот момент съел какие-то продукты, которые ему противопоказаны, и это стало одним из факторов случившегося, — сказал израильский врач.

К мнению Бориса Бриля присоединился и кардиохирург высшей категории, израильский доктор Виктор Рубчевский. Он согласился с Брилем в части предположений о причине случившегося инсульта и тоже допускает вероятность, что парень мог забыть принять важный для него препарат.

— В Израиле порок сердца не является противопоказанием к вакцинации, это считается, наоборот, показанием. В любом случае врачи должны проверять МНО у людей с подобными нарушениями ритма сердца и с проблемами с клапанами, — подытожил Борис Бриль.

Идет проверка

По данным пресс-службы регионального СКР, следователи разбираются в случившемся.

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— Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

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