Через сутки после вакцинации у 18-летнего россиянина случился инсульт. Что говорят врачи из Израиля

Родные парня: «Внук сделал прививку, а затем у него случился инсульт»

По словам близких 18-летнего Рустама, он искал работу. Его хотели взять в курьеры и сказали, что надо принципиально иметь QR-код для работы или медотвод. Парень обратился за медотводом в медучреждение Онохино (там молодой человек наблюдается), поскольку у него врожденный порок сердца. Со слов родных, молодому человеку отказали и направили его на вакцинацию. Он сделал прививку «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), а спустя сутки ему стало плохо, пришлось срочно вызывать скорую.

— Это было 8 ноября. Рустам пошел к терапевту. Он просил медотвод у терапевта. На что она, спросив его фамилию, сказала: «Тебе можно делать прививку». Но у него должен быть медотвод, поскольку у внука стоит искусственный клапан, его оперировали в 2016 году, тогда делали операцию на сердце. Рустам инвалид из-за порока сердца. Но, как рассказал нам внук, его всё равно направили на вакцинацию, — говорит Ильяс, дедушка 18-летнего парня.

Дедушка утверждает, что на следующий день, 9 ноября, у внука ухудшилось состояние. Пришлось вызвать скорую помощь.