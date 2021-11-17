«Как мне жить с антителами, но без QR-кода?» Переболевший ковидом — о проблемах из-за сильного иммунитета

Если раньше все люди делились на привитых и непривитых, с введением системы QR-кодов всё стало намного сложнее. Многие переболели ковидом, но не попали в официальную статистику, при этом получили высокий титр антител.
В ситуации, когда иммунитет есть, а QR-кода нет, журналист Андрей Гусельников. В своей колонке он эмоционально рассказал, как можно оказаться вне закона, даже следуя здравому смыслу. Срок действия сертификатов, судя по заявлениям Минздрава, остается прежним: год после прививки, полгода — после болезни. И никакого индивидуального подхода.
Наболело. Я — безында (человек без индекса — QR-кода). Но у меня очень хороший иммунитет к коронавирусу, причем естественный, выработанный в результате перенесенного заболевания. Однако сегодня я оказался вне закона. Думаю, я не один такой: достаточно много людей, кто не ставит себе прививку не из-за каких-то глупых убеждений или фанатичного антиваксерства, а из здравого смысла — просто потому, что она не нужна. Но QR-ный режим, введенный властями, нас просто не видит.
Коронавирусом я переболел год назад — в ноябре-декабре 2020-го, во время второй волны, когда QR-кодов еще не вводили. Причем болел по серьезке: и в больничке полежал с поражением легких (правда, небольшим), и в обсерваторе неделю помаялся, и восстанавливался потом долго (причем уже работая). Официально болел всего один раз, но реально, наверное, два: думаю, что еще раз хватанул вирус где-то в конце весны — начале лета. Правда, едва его заметил: недомогал всего пару дней.
Честно скажу: поставить прививку я был настроен сразу после больницы. Я ведь рос пионером, а советские книжки нас учили — «Я укола не боюсь: если надо, уколюсь!» Но все врачи — и в больнице, и просто знакомые медики — в один голос рекомендовали не спешить: «Сперва сдай анализ на антитела. Пока они высокие, в вакцине нет смысла. Упадут — можешь привиться».
Так я и сделал: в феврале, через два месяца после выписки, померил антитела — обнаружились и короткие «эмки» (IgM), и длинные (IgG). Правда, я тогда еще не знал, что надо мерить, и сделал анализ только на антитела к нуклеокапсидному белку. Но летом действовал уже грамотно — заказал анализ на IgG-антитела к спайковому белку. Анализ показал 1808,1 BAU/мл (общепринятые сейчас единицы, рекомендованные ВОЗ и Минздравом).
В следующий раз я померил антитела уже осенью — в конце октября. Иммунитет, конечно, подупал, но не сильно — всё равно остался высоким: 1291,4 единицы. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, напомним, заявил недавно, что 300 единиц дают необходимый человеку уровень защиты от COVID, а 500 единиц — это прямо идеально. Мой показатель — почти в три раза выше идеального. Грубо говоря, мне можно ходить в красную зону без противогаза.
До введения QR-кодов всё было хорошо — я жил со своими высокими антителами и бед не знал. Когда объявили о внедрении кодов, опять же проконсультировался у знакомых врачей — все советовали идти к участковому терапевту и получать медотвод. Я отстоял очередь в поликлинике, попал на прием. Врач оказался молодой и толковый: взглянув на мои анализы, он сразу всё понял, считал код с моих анализов своим телефоном и пообещал, что занесет меня в реестр, чтобы мне пришел QR-код. Но честно предупредил: не факт, что это сработает: «Это раньше на три месяца давали такую отсрочку, а сейчас вообще непонятно, что и как будет».
Никакой QR-код мне, разумеется, не пришел. Я залез в указ губернатора про введение QR-кодов и обнаружил в нём интересную вещь. Есть всего три категории людей, которых можно теперь пускать в торговые центры и места общепита: это люди с QR-кодом, полученным после болезни или вакцинации, либо люди с медицинским документом, подтверждающим, что они переболели COVID или поставили прививку не позднее шести месяцев назад, или люди, имеющие справку о противопоказаниях для прививки плюс свежий ПЦР.
Под первый и второй пункт я точно не подхожу. Теоретически можно было бы попытаться получить справку о противопоказаниях, но даже если мне ее дадут (в чём я сомневаюсь, так как уже не дали), зачем мне с моими антителами каждые три дня делать ПЦР? По сути этот пункт — для тех, кто ни разу не болел коронавирусом. А вот для таких людей, как я, пункта просто нет.
Сходил я и в прививочный кабинет. Доктор, с которым я общался, взглянув на анализы, признала, что вакцинация мне по большому счету не нужна: «Да, у вас действительно высокие антитела». Но тут же стала уговаривать меня поставить вакцину: «Для вас с вашим иммунитетом она будет как водичка!» Как физраствор. «А по-другому никак: сейчас везде QR-коды, без них никуда!»
Это я уже понял и без нее. Если честно, моя жизнь в последние дни превратилась в кошмар: кроме транспорта, аптек и «Пятерочки» с «Верным», меня никуда не пускают. В автозапчасти приходится отправлять жену (у нее QR-код есть), в хозтовары за лопатой для снега — ребенка. Как я хожу на обед, лучше даже не рассказывать. И да: из-за отсутствия QR-кода я уже пропустил пару очень важных мероприятий.
Господа из оперштаба, рассказывающий нам про QR-коды, подскажите, пожалуйста, как мне теперь жить?
Повторюсь: я не боюсь прививок, у меня их много, самых разных — этим летом, например, поставил очередную вакцину от клещевого энцефалита. Если ничего другого не останется, я схожу и сделаю себе прививку от коронавируса, но с моими антителами это правда глупо: и с медицинской точки зрения (естественный иммунитет, простите, лучше, чем полученный от мертвого вируса), и с экономической, государственной: зачем тратить вакцину на меня, когда их не хватает и когда она может пригодиться тем, кому нужнее!
Одна надежда — что за меня заступится Наталья Поклонская, которая уже выступила в защиту людей без QR-кодов. Может, власти послушают «няшного прокурора» — героя Крымской весны и начнут наконец учитывать нас, безынд — жертв QR-ного режима?
Кстати
Сейчас в Госдуме идет речь о том, что даже бессимптомно переболевшие коронавирусом россияне смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Но это правило не распространится на тех, кто переболел COVID-19, но не стал сдавать ПЦР-тест. Им в получении QR-кодов откажут.
Что касается инициативы о введении QR-кодов по количеству антител, то, по словам Хубезова, эксперты пока не называют необходимое количество антител, которое может послужить основанием для выдачи документа.
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