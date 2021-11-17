«Как мне жить с антителами, но без QR-кода?» Переболевший ковидом — о проблемах из-за сильного иммунитета

Наболело. Я — безында (человек без индекса — QR-кода). Но у меня очень хороший иммунитет к коронавирусу, причем естественный, выработанный в результате перенесенного заболевания. Однако сегодня я оказался вне закона. Думаю, я не один такой: достаточно много людей, кто не ставит себе прививку не из-за каких-то глупых убеждений или фанатичного антиваксерства, а из здравого смысла — просто потому, что она не нужна. Но QR-ный режим, введенный властями, нас просто не видит.



Коронавирусом я переболел год назад — в ноябре-декабре 2020-го, во время второй волны, когда QR-кодов еще не вводили. Причем болел по серьезке: и в больничке полежал с поражением легких (правда, небольшим), и в обсерваторе неделю помаялся, и восстанавливался потом долго (причем уже работая). Официально болел всего один раз, но реально, наверное, два: думаю, что еще раз хватанул вирус где-то в конце весны — начале лета. Правда, едва его заметил: недомогал всего пару дней.

Честно скажу: поставить прививку я был настроен сразу после больницы. Я ведь рос пионером, а советские книжки нас учили — «Я укола не боюсь: если надо, уколюсь!» Но все врачи — и в больнице, и просто знакомые медики — в один голос рекомендовали не спешить: «Сперва сдай анализ на антитела. Пока они высокие, в вакцине нет смысла. Упадут — можешь привиться».

