«Самообращений всё больше»: ковидарий в больнице № 3 отказывает в госпитализации каждому третьему пациенту

Новосибирский ковидный госпиталь не берет в стационар треть пациентов
В Новосибирске ковидный госпиталь на базе городской больницы
— Порядка 115–120 машин скорой помощи в день принимаем. И с каждым днем самообращений становится всё больше и больше, порядка
При этом он отметил, что в больнице достаточно врачей, но не хватает медсестер и санитарок.
— Сейчас думаем, что, может, удастся привлечь на помощь санитаркам волонтеров. Не могу сказать за всю область, но по нашей больнице, я думаю, что ситуация с пациентами стабилизировалась. Роста нет. Мы вышли на какой-то один уровень и 2,5 недели примерно по количеству скорых на одном и том же уровне, — добавил главный врач.
Вторая волна коронавируса дается Новосибирской области тяжело. В Минздраве заявляют, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, а инфекционные бригады приезжают к пациентам за сутки. Тем не менее в редакцию НГС ежедневно поступают десятки сообщений от людей, которые не могут дождаться врача. Сложно попасть и в поликлинику: там приходится часами ждать приема. Мы поговорили с новосибирцами, которые неделями лежат дома с высокой температурой и ждут помощи. Их монологи вы можете почитать здесь.