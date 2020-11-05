«Самообращений всё больше»: ковидарий в больнице № 3 отказывает в госпитализации каждому третьему пациенту

В Новосибирске ковидный госпиталь на базе городской больницы № 3 не принимает в стационар треть пациентов, которые обращаются за помощью. Главный врач медучреждения объяснил, почему это происходит.

— Порядка 115–120 машин скорой помощи в день принимаем. И с каждым днем самообращений становится всё больше и больше, порядка 20–30 в день. Если в первую волну процент отказов был невелик, потому что не было такого большого наплыва, такой тяжести, понимания болезни как таковой, мы только начинали ее лечить и не понимали, кому можно оставаться, кому — нет, то сейчас примерно треть пациентов идет на амбулаторное долечивание. Две трети будут оставаться у нас в стационаре, — рассказал сегодня во время брифинга главный врач городской больницы № 3 Александр Осадчий.