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«Самообращений всё больше»: ковидарий в больнице № 3 отказывает в госпитализации каждому третьему пациенту

В день к больнице приезжают не только скорые, но и 20–30 пациентов на личном транспорте

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В стационар больницы сейчас пациентам попасть не так просто, как в первую волну

В стационар больницы сейчас пациентам попасть не так просто, как в первую волну

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Новосибирский ковидный госпиталь не берет в стационар треть пациентов

В Новосибирске ковидный госпиталь на базе городской больницы № 3 не принимает в стационар треть пациентов, которые обращаются за помощью. Главный врач медучреждения объяснил, почему это происходит.

— Порядка 115–120 машин скорой помощи в день принимаем. И с каждым днем самообращений становится всё больше и больше, порядка 20–30 в день. Если в первую волну процент отказов был невелик, потому что не было такого большого наплыва, такой тяжести, понимания болезни как таковой, мы только начинали ее лечить и не понимали, кому можно оставаться, кому — нет, то сейчас примерно треть пациентов идет на амбулаторное долечивание. Две трети будут оставаться у нас в стационаре, — рассказал сегодня во время брифинга главный врач городской больницы № 3 Александр Осадчий.

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При этом он отметил, что в больнице достаточно врачей, но не хватает медсестер и санитарок.

— Сейчас думаем, что, может, удастся привлечь на помощь санитаркам волонтеров. Не могу сказать за всю область, но по нашей больнице, я думаю, что ситуация с пациентами стабилизировалась. Роста нет. Мы вышли на какой-то один уровень и 2,5 недели примерно по количеству скорых на одном и том же уровне, — добавил главный врач.

Вторая волна коронавируса дается Новосибирской области тяжело. В Минздраве заявляют, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, а инфекционные бригады приезжают к пациентам за сутки. Тем не менее в редакцию НГС ежедневно поступают десятки сообщений от людей, которые не могут дождаться врача. Сложно попасть и в поликлинику: там приходится часами ждать приема. Мы поговорили с новосибирцами, которые неделями лежат дома с высокой температурой и ждут помощи. Их монологи вы можете почитать здесь.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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