«Бросили выживать». Монологи новосибирцев, которые ждут врачей по 10 дней

Новосибирцы с температурой по 10 дней ждут врача
Вторая волна коронавируса дается Новосибирской области тяжело. В Минздраве заявляют, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, а инфекционные бригады приезжают к пациентам за сутки. Тем не менее в редакцию НГС ежедневно поступают десятки сообщений от людей, которые не могут дождаться врача. Сложно попасть и в поликлинику: там приходится часами ждать приема. Мы поговорили с новосибирцами, которые неделями лежат дома с высокой температурой и ждут помощи. Публикуем их монологи.
Наталья Клепикова, 49 лет
— 21 октября я пришла домой и почувствовала, что у меня поднялась температура. Измерила — сначала градусник показывал 37,5. Потом 38,5. Утром 22 октября я позвонила по номеру 124 и вызвала врача. Сказали, что придут в течение дня. Никто не пришел. Следующим утром звоню в нашу 20-ю поликлинику и выясняю, что им никто ничего не передавал. Я говорю: «Тогда примите еще». Приняли. Но на следующий день опять никто не пришел.
24 октября, в субботу, муж свозил меня к дежурному врачу. Доктор выписал антибиотик — и всё. Ковид, не ковид — какая разница... Каждый день в интернете пишут какие-то данные, сколько человек заболело, а я думаю: откуда это всё берут? В поликлинике люди сидят с температурой, кашляют, чихают — все в одной очереди.
На 9-й день так никто и не пришел. Ночью звоню в скорую. Говорят: «Приедем, ждите».
Получается, палка о двух концах. Никто не скорректирует мне лечение, новый антибиотик я сама себе никак не назначу, мне его никто не продаст без рецепта. Идти в поликлинику — просто нет сил. Да и куда я пойду с температурой 39, и сколько я там пробуду?
Врачи не виноваты. Дежурный доктор в поликлинике сказала, что она осталась одна из 10 человек. Послушала мои легкие, проверила кислород. Как могла, меня приняла.
Мне кажется, на наше здравоохранение просто плюнули. Отрасль кинули на выживание. За такие копейки, которые платят врачам, никто работать не будет. Они все идут в платные клиники. Здесь я их могу понять. Заразы много, а получают копейки. Ни в одной стране мира врачи не получают столько, сколько у нас. И что мы можем ожидать?
Сегодня 14-й день, как держится температура, накануне утром была 39,3, к вечеру только кое-как удалось сбить. На бесплатную медицину надежды нет. Приходила из поликлиники дежурный врач, чтобы продлить больничный, — вот и вся помощь. Подключили платного врача, платную медсестру, которая приходит ставить капельницы и сидит со мной по два часа. Лекарства, слава богу, помогают купить друзья и знакомые, лечиться есть чем. Антибиотик «Цефтриаксон» друзья аж из другого города отправили, в Новосибирске его просто не купить.
29 октября Наталья делала КТ в платной клинике — результат показал 20% поражения легких.
Дмитрий Гаврилюк, 58 лет
— Я заболел во вторник вечером. В среду меня отпустили с работы, пришел домой, лег. Дозвониться до поликлиники № 7, которая на Ульяновской, я не смог. За это время я уже даже их номер наизусть выучил. В телефонной очереди я был 28-й, начал звонить в 6 вечера и до 8 так и не смог дозвониться, сбросили. В четверг с самого утра начал звонить, дозвонился, в 9 утра они приняли мой звонок. Сказали: «Ждите». В четверг никто не приехал, пятница, звоню снова. Уточнил, говорят: «Много вызовов, ждите». Я спросил, приедут ли сегодня, сказали: «Ждите». «Ждите» — и всё, больше ничего. Это была пятница.
В субботу звоню, опять то же самое. Вечером уже было невозможно, температура почти 40 была, я вызвал скорую через экстренную службу. Скорая приняла вызов, но так никто и не приехал. В воскресенье я позвонил на 124, они приняли вызов. Вечером опять очень плохо, снова вызываю скорую, сказали: «Ждите, вызов ваш принят». Так же нельзя. Хоть бы что-то объяснили, что принимать, как...
У меня одышка, температура. Принимаю жаропонижающие, температура опускается минимум до 38 и через 2–3 часа снова начинает подниматься. К вечеру 39, уже стабильно.
У меня никого нет. Только малолетняя дочь, ей 12 лет, супруга умерла два месяца назад — на работе у нее сосуд лопнул в головном мозге, и всё. Некому даже помочь. Еще в среду я пытался сходить в аптеку, антибиотик получить, но там говорят, что продают только по рецепту. Круг замкнулся.
Сделать платную КТ, обратиться к частному врачу возможности нет.
Вчера вечером пришел врач из поликлиники, выписал антибиотик. Один я смог найти, спасибо знакомым, второй — еще нет. Но самочувствие еще плохое, опять 39. Пока что ничего не помогает.
Что говорит Минздрав
С начала второй волны количество вызовов врача из поликлиники на дом действительно сильно увеличилось. По данным Минздрава, сейчас врачей вызывают в 4–6 раз чаще.
— С пациентами, которых не обслужили в день обращения, сотрудники поликлиник связываются по телефону, чтобы уточнить их состояние и информировать, что вызов переносится на следующий день и является приоритетным (с учетом имеющейся симптоматики), — сообщили в министерстве.
2 ноября Минздрав опубликовал разъяснения для пациентов, которые ожидают помощи из-за острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19. Согласно им, при температуре до 38 градусов стоит оставаться дома и вызывать врача из поликлиники. Кроме того, по информации министерства, в поликлиниках Новосибирска началось внедрение системы дистанционного наблюдения. Пациентов, которых осмотрел медицинский работник и назначил лечение, будут консультировать по телефону или видеосвязи, обещают в Минздраве.
Скорую помощь рекомендуют вызывать при высокой температуре или резком ухудшении состояния:
— Звонить в скорую помощь по номеру 112 или 03 необходимо в случае, если состояние резко ухудшилось, температура резко поднялась выше 38 градусов, а частота дыхания стала выше, чем 22–24 вдоха за минуту, вам стало тяжело дышать, — объяснили в Минздраве.
Как это работает на деле — до сих пор непонятно. Новосибирцы, с которыми удалось поговорить НГС, утверждают: сотрудники поликлиник не связываются с ними, чтобы предупредить о переносе вызова или поинтересоваться состоянием здоровья.
Сдать тест на коронавирус в государственной поликлинике можно только по показаниям врача. Уже несколько недель трудности с тестированием есть и в частных клиниках. Где-то врачи ссылаются на дефицит пробирок, а у некоторых лабораторий скапливаются большие живые очереди.
Количество новых случаев ковида, которые ежедневно регистрируют в регионе, остается высоким. Вчера в области зафиксировали еще 179 случаев.
Вы тяжело переболели коронавирусом дома? Расскажите редакции НГС свою историю.
Телефон редакции8-923-157-00-00