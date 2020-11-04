«Бросили выживать». Монологи новосибирцев, которые ждут врачей по 10 дней

— 21 октября я пришла домой и почувствовала, что у меня поднялась температура. Измерила — сначала градусник показывал 37,5. Потом 38,5. Утром 22 октября я позвонила по номеру 124 и вызвала врача. Сказали, что придут в течение дня. Никто не пришел. Следующим утром звоню в нашу 20-ю поликлинику и выясняю, что им никто ничего не передавал. Я говорю: «Тогда примите еще». Приняли. Но на следующий день опять никто не пришел.



24 октября, в субботу, муж свозил меня к дежурному врачу. Доктор выписал антибиотик — и всё. Ковид, не ковид — какая разница... Каждый день в интернете пишут какие-то данные, сколько человек заболело, а я думаю: откуда это всё берут? В поликлинике люди сидят с температурой, кашляют, чихают — все в одной очереди.



На 9-й день так никто и не пришел. Ночью звоню в скорую. Говорят: «Приедем, ждите».



Получается, палка о двух концах. Никто не скорректирует мне лечение, новый антибиотик я сама себе никак не назначу, мне его никто не продаст без рецепта. Идти в поликлинику — просто нет сил. Да и куда я пойду с температурой 39, и сколько я там пробуду?

