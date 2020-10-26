«Люди стоят по 8–10 часов»: новосибирцы застряли в огромной очереди в поликлинике

Новосибирцам приходится ждать приема врача в поликлинике целый день
Жители Новосибирска застряли в большой очереди в поликлинике № 24 на Связистов, 157.
О ситуации с очередями в редакцию НГС написали несколько читателей. По их словам, очереди собираются у кабинета № 101. Пациентам пришлось сегодня, 26 октября, стоять в очереди целый день:
— Люди с признаками ОРВИ и уже выздоровевшие стоят в очереди в один кабинет № 101 по 8–10 часов. Невозможно ни открыть, ни закрыть больничный, — написала одна из читательниц Екатерина.
Как рассказала корреспонденту НГС еще одна читательница Елена, в кабинет № 101 отправляют людей и на первичный, и на промежуточный приемы. Туда же приходят те, кому нужно закрыть больничный лист.
— Стоим в очереди с 8:30 утра, с целью закрыть больничный, сейчас 15:40, очередь еще далеко! Подскажите, пожалуйста, о каких мерах профилактики вы можете нам говорить? Дозвониться по телефонам горячей линии невозможно, — рассказала Елена.
— Стоим в очереди с 7 утра, на данный момент время 16:04 вечера, очередь сдвинулась человек на 10. Очереди все смешанные. Приходят люди с коронавирусом и пневмонией, а также тут сидят люди, которые пришли выписываться с больничного. Этот бардак нужно прекратить, — написала днем читательница София.
Журналисту НГС не удалось дозвониться в поликлинику для получения комментария. НГС обратился за комментарием в Минздрав региона, там пообещали уточнить информацию, но на момент публикации ответа не поступило.
Часами ждать приема врача приходиться не только в поликлинике, но и дома. Ранее мы писали о том, что новосибирцы с температурой ждут скорую помощь по 40 часов. А здесь мы опубликовали полезную инструкцию в двух карточках, в которой объясняется, в каком случае и куда звонить, если вам нужна медицинская помощь.