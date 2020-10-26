«Люди стоят по 8–10 часов»: новосибирцы застряли в огромной очереди в поликлинике

Жители Новосибирска застряли в большой очереди в поликлинике № 24 на Связистов, 157.



О ситуации с очередями в редакцию НГС написали несколько читателей. По их словам, очереди собираются у кабинета № 101. Пациентам пришлось сегодня, 26 октября, стоять в очереди целый день:



— Люди с признаками ОРВИ и уже выздоровевшие стоят в очереди в один кабинет № 101 по 8–10 часов. Невозможно ни открыть, ни закрыть больничный, — написала одна из читательниц Екатерина.

Как рассказала корреспонденту НГС еще одна читательница Елена, в кабинет № 101 отправляют людей и на первичный, и на промежуточный приемы. Туда же приходят те, кому нужно закрыть больничный лист.