Куда звонить с температурой? А если острая боль? Инструкция в двух карточках для жителей Новосибирска

Скорую помощь стоит вызывать при состояниях, опасных для жизни, — нарушении сознания, дыхания, кровообращения; внезапном болевом синдроме; при внезапных нарушениях функции какого-либо органа или системы органов; тяжелых травмах, термических и химических ожогах; внезапных кровотечениях; родах, угрозе прерывания беременности; психических расстройствах, сопровождающихся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц.

Скорую помощь можно вызвать по номеру 103.



В каких случаях звонить в неотложку?

Неотложка — эта специальная служба, созданная для уменьшения нагрузки на скорые. Она работает с пациентами, у которых нет угрозы жизни.



Если у вас температура, пониженное или повышенное давление, боли в спине, ногах или пояснице, головная боль или другие состояния, не угрожающие жизни, лучше обратиться в неотложную помощь. Если с такими жалобами вы позвоните в скорую, то диспетчер, скорее всего, сам перенаправит вас в неотложку.