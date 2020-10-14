Куда звонить с температурой? А если острая боль? Инструкция в двух карточках для жителей Новосибирска

Врачи объяснили, почему с температурой не надо звонить в скорую помощь
Последние недели в Новосибирске растет количество случаев коронавируса: власти уже признали вторую волну, а губернатор придумал новое ограничение. Ситуация осложняется сезонным подъемом случаев ОРВИ. От этого растет нагрузка на скорую помощь — новосибирцы рассказывают, как по 40 часов ждут приезда скорой, а некоторые не дожидаются, отменяют вызов и самостоятельно ставят себе уколы. При этом врачи говорят, что при повышенной температуре не обязательно дергать и без того загруженную скорую — можно звонить в неотложку. Чем отличается скорая помощь от неотложной и куда звонить, если у вас признаки ОРВИ или острая боль? Разбираемся вместе.
В каких случаях вызывать скорую помощь?
Скорую помощь стоит вызывать при состояниях, опасных для жизни, — нарушении сознания, дыхания, кровообращения; внезапном болевом синдроме; при внезапных нарушениях функции какого-либо органа или системы органов; тяжелых травмах, термических и химических ожогах; внезапных кровотечениях; родах, угрозе прерывания беременности; психических расстройствах, сопровождающихся действиями пациента, представляющими непосредственную опасность для него или других лиц.
Скорую помощь можно вызвать по номеру 103.
В каких случаях звонить в неотложку?
Неотложка — эта специальная служба, созданная для уменьшения нагрузки на скорые. Она работает с пациентами, у которых нет угрозы жизни.
Если у вас температура, пониженное или повышенное давление, боли в спине, ногах или пояснице, головная боль или другие состояния, не угрожающие жизни, лучше обратиться в неотложную помощь. Если с такими жалобами вы позвоните в скорую, то диспетчер, скорее всего, сам перенаправит вас в неотложку.
Чтобы сэкономить время, можно звонить сразу в неотложку. Её можно вызвать по номеру регистратуры поликлиники или по номеру 124.
Что нужно сообщить при звонке в скорую?
Если вы звоните в скорую, то вызов принимает фельдшер диспетчерской. Вам необходимо четко и точно ответить на все его вопросы, назвать адрес вызова, фамилию, имя и отчество больного или пострадавшего, его дату рождения (для неизвестных — пол и ориентировочный возраст), а также причину обращения.
Вызов считается принятым, когда вам ответят: «Ваш вызов принят», назовут время приема и повторят адрес вызова.
Все поступившие звонки обслуживаются согласно очередности поступления, неотложные — только после экстренных.
Кабинеты неотложной помощи появились в Новосибирске в 2013 году. Их создание было продиктовано федеральной программой модернизации и реформирования работы скорой помощи.
Всё о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области читайте в специальном сюжете.